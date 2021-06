La Casa-Museo Pérez Galdós acoge el día 3 de junio, a las 19.00 horas, la charla Qué he aprendido escribiendo, en la que la escritora catalana Care Santos, ganadora del Premio Nadal 2017, compartirá con los asistentes las certezas que tiene gracias a la escritura y en qué consiste el oficio de escribir. Esta actividad, con entrada gratuita y aforo limitado, está enmarcada en el ciclo Escritoras en la Casa-Museo.

Santos hará un recorrido por los 25 años de trayectoria desde su primera publicación, Cuentos críticos, aunque lleva muchos más años escribiendo, “desde que tiene uso de razón”, explica. “Los voy a hilvanar a partir de una serie de aforismos sobre el hecho de la creación, de las escrituras y de la vida, porque van de la mano”, asegura.

“En este tiempo, en que sospecho que he escrito lo bastante como para que mis frases, encadenadas, den varias vueltas al mundo, he aprendido algunas cosas. No muchas, porque no soy mujer de grandes certezas y si de grandes preguntas”, explica al tiempo que asegura que en la charla compartirá con los asistentes algunas de esas certezas.

Por ello, se adentrará en el oficio de escribir y compartirá algunos de los secretos de sus novelas, tanto para quienes las hayan leído, como para los que aún no lo han hecho.

Care Santos (Mataró, Barcelona, 1970) escribe tanto en catalán como en español, tanto para jóvenes como para adultos, tanto novela como relato corto como poesía o teatro. Se considera un ser transgénero literariamente. Empezó a escribir a los 8 años, a los 14 ganó su primer concurso literario y a los 25 publicó su primer libro, Cuentos críticos, una colección de relatos.

Ha publicado más de una decena de novelas, entre las que destacan Media vida (Premio Nadal 2017) y Desig de xocolata (Premi Ramon Llull 2014). Además, su novela Habitaciones cerradas fue adaptada por TVE a serie de televisión en 2014. Sus últimos libros publicados han sido Seguiré tus pasos (2020) y Todo el bien y todo el mal (2018). Además de novelas ha escrito seis libros de cuentos, dos libros de poesía y un gran número de novelas para jóvenes y niños. Sus trabajos han sido traducidos a más de 20 idiomas.

Care Santos estudió Derecho y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Empezó su carrera periodística en Diari de Barcelona, al que siguen diversos medios, como ABC o El Mundo. Es colaboradora habitual de El Periódico de Catalunya y de Mujer Hoy. Fue fundadora y presidenta de la Asociación de Jóvenes Escritores Españoles y es coordinadora de contenidos del blog de crítica literaria La tormenta en un vaso. Es socia de honor de Nocte, la Asociación Española de Escritores de Terror.

Además, es un referente en el panorama literario juvenil, impulsando y animando nuevos lectores. Imparte talleres literarios y destaca su labor del fomento de la lectura a través de un estrecho contacto con los jóvenes. El pasado año se alzó con el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil en su XXIV edición, motivado por su amplia y exitosa trayectoria literaria en el mundo infantil y juvenil.