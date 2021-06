Envuelta en dudas, más sola que nunca, pero también íntegra y adorable. Así es como ve Scarlett Johansson a su personaje en 'Black Widow', la película con la que la actriz dice adiós a más de una década de triunfos en Marvel. Tras aplazar su lanzamiento en numerosas ocasiones por la pandemia, 'Black Widow' se estrenará el 9 de julio en cines y Disney+ a la vez, por lo que será la primera película de Marvel que llegue a la gran pantalla tras el parón por el coronavirus.

Con Cate Shortland como directora y Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour escoltando a Johansson en el reparto, esta cinta indaga en el origen de la Viuda Negra y explora los traumas de una espía surgida en el bloque soviético y que acabó luchando para los Avengers en EEUU. "En el comienzo de esta película, Natasha (Viuda Negra) está realmente sola por primera vez", dijo la actriz este viernes en una rueda de prensa virtual. "Siempre había sido parte de algo, sea el programa Red Room, la agencia S.H.I.E.L.D o posteriormente los Avengers. Siempre había sido parte de un algo más grande que ella (...). Pero nunca la habíamos visto así de sola. Así que este era un lugar divertido desde el que empezar: está llena de dudas y deja un montón de puertas abiertas por las que entrar", añadió.

Huecos por llenar

Kevin Feige, el máximo responsable del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), admitió que en la historia de Viuda Negra había demasiados puntos oscuros todavía por esclarecer. Ahí citó tanto la infancia del personaje como lo que sucedió entre las películas 'Captain America: Civil War' (2016) y 'Avengers: Infinity War' (2018), cuando Natasha huyó tras las pugnas internas que por poco separan para siempre a los Avengers.

La trama de 'Black Widow' se sitúa justo entre esas dos cintas y, según Feige, supone la ocasión perfecta para rendir tributo al legado de Johansson en el MCU. "Es una actriz increíble. Con cada una de sus apariciones en el MCU, aprendíamos más de Natasha y sabíamos más de ella, pero aún queríamos más. El hecho de que finalmente tengamos una película entera dedicada a ella es muy emocionante", concretó.

Las claves de su éxito

Aunque en esta gigantesca saga ha estado rodeada de héroes tan icónicos como Iron Man, el Capitán America y Hulk, la Viuda Negra se convirtió en uno de los personajes más queridos por los siempre apasionados y exigentes fans de Marvel.

Encantada por el éxito de su papel a lo largo de los años, Johansson trató de explicar las razones que hacen diferente a Natasha. "Tiene mucha integridad, tiene mucha personalidad. Y no tiene miedo de admitir cuando se equivoca. Es como adorable en ese sentido", argumentó. Johansson también indicó que Viuda Negra "siente curiosidad" por ella misma pero también por el resto de personajes, algo que, en su opinión, la distingue de otros superhéroes. No obstante, la actriz también recordó recientemente, en una entrevista en el portal Collider, que Natasha ha cambiado mucho en el MCU y criticó la "hipersexualización" de su papel en 'Iron Man 2' (2010), la primera cinta en la que apareció.

Una hermana en el camino

Con un pie en las frías y crudas películas de espías como 'The Bourne Identity' (2002) y otro en el humor y las aventuras inocentes de Marvel, 'Black Widow' supone la presentación en sociedad de Yelena, la hermana de Natasha y que aquí interpreta una fabulosa Florence Pugh. La joven se mostró feliz por debutar en Marvel y definió a Yelena como "la hermana pequeña maravillosamente irritante" de Viuda Negra. Pugh contó además que su primera escena con Johansson fue la espectacular pelea entre Yelena y Natasha en un piso de Budapest que se ve en un tráiler de la cinta. "Fue literalmente mi primer día de rodaje. Tiré a Scarlett contra la pared, ella me golpeó la cara en el fregadero... Lo único que recuerdo es pensar que no había una manera mejor de romper el hielo con Scarlett que pelearme con ella", bromeó.