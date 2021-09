Fallece María Mendiola, componente del dúo 'Baccara', descubierto en Fuerteventura

La cantante María Mendiola, una de las dos componentes del grupo Baccara, descubierto en el hotel Tres Islas de Fuerteventura y que revolucionó las discotecas españolas a finales de los 70, ha fallecido este sábado en Madrid, según ha anunciado su familia. Mendiola, de 69 años, formó Baccara en 1976 junto con Mayte Mateos, la otra mitad del grupo.

Precisamente el año pasado, con motivo del éxito reeditado de 'Yes sir, I can boogie', tras ponerla de moda la selección escocesa de fútbol, Mendiola recordaba para LA PROVINCIA cómo fue su descubrimiento. También el jefe de recepción del hotel recién jubilado, Felipe Carreño, ha contado en estos días cómo ocurrió.

La madrileña María Mendiola y la riojana Mayte Mateos eran bailarinas del ballet de Televisión Española de Alberto Portillo. En 1976, María tuvo la idea de formar un dúo al estilo de las Hermanas Kessler.

“La vida de la bailarina es muy corta y muy dura. Por eso se me ocurrió la idea de probar suerte cantando”, comenta. En aquel entonces eligieron el nombre de Venus y consiguieron su primer contrato en una sala de bailes en Zaragoza, de donde fueron despedidas de manera fulminante. “No encajábamos en aquel sitio. Nos echaron porque nos consideraron demasiado elegantes”, apunta.

María tiró de contactos y consiguió que, en esta ocasión, las contrataran en un hotel del archipiélago canario. “Fuimos descubiertas mientras trabajábamos en el hotel Tres Islas, en la isla de Fuerteventura”, afirma Mendiola.

“Llevábamos montado nuestro propio show y aquella noche bailamos sobre todo flamenco porque el hotel estaba repleto de alemanes”, asegura. El destino quiso que en la isla canaria estuviera pasando unos días de vacaciones Leon Deane, el jefe de promoción de la RCA, quien estaba acompañado de otros altos cargos de la casa discográfica. Impactado por las cualidades artísticas de aquellas jóvenes veinteañeras, se acercó a ellas para preguntarles si tenían algún tipo de contrato en España que las atara. Ambas respondieron que no.

“Nos propuso ir a Hamburgo para hacer una prueba. Nos pidió que nos aprendiéramos 'Mamma Mia', del cuarteto ABBA”, recuerda. Sin embargo, cuando aterrizaron en Hamburgo, el compositor Rolf Soja cogió una partitura, se sentó al piano y comenzó a tocar ‘Yes sir, I can boogie’

“La canción estaba guardada en un cajón. El compositor no sabía quién la iba a interpretar”, confiesa. El éxito fue tan abrumador que después de hacer su primera aparición televisiva en el programa alemán Musikladen, el 2 de mayo de 1977, comenzaron a vender 40.000 discos diarios.

Así, en 1978, pese a ser españolas, representaron a Luxemburgo en Eurovisión. Para entonces, el dúo español ya había sido número 1 en las listas de Reino Unido, todo un hito. Fue en 1977 y precisamente con ‘Yes sir, I can boogie’. Su música, un pop bailable apoyado en las voces de ambas, enseguida se convirtió en éxito en las pistas de baile de una España que por entonces se asomaba a la libertad tras la restauración de la democracia. Entre sus temas más famosos, además del triunfador en las listas ‘Yes sir, I can boogie’, estaban ‘Sorry, I’m a lady’ y ‘The Devil Sent you to Laredo’.