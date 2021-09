El periodista Iñaki Gabilondo ha dicho esta noche "adiós" a los micrófonos en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser: "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba aburriendo de mí".

Gabilondo es exdirector de programas de la Cadena SER como 'Hoy por hoy' y 'Hora 25' donde precisamente esta noche ha comentado que se siente "contento de que sea aquí donde podamos hacer el adiós. A esto vengo. Yo estaba como quería, retirándome por la vía de la discreción máxima". "Aquí cuando dejé de hacer los comentarios seguramente debería haberlo dejado todo. Forzamos un poco más en el 'Hoy por hoy', pero en mi corazón quedó claro que había llegado el fin", dijo un emocionado Gabilondo.

A juicio de Gabilondo, "la radio de 2021 es la adecuada a la sociedad en la que estamos viviendo. A mí me parece que estamos desconcertados porque hemos perdido los oyentes". Para el comunicador "la radio está haciendo su trabajo y al mismo tiempo anda buscando con cierto nerviosismo a oyentes que no sabemos dónde están".

Según Gabilondo "las posibilidades de la radio se están multiplicando y variando, pero es muy peligroso creerse que la radio corresponde a un medio pasado. La radio es el único medio que opera en horas, minutos y días y que no reclama la atención de nadie. Si oyes la radio puedes hacer de todo. La radio te hace la segunda voz, si quieres la escuchas, si quieres la oyes. Unos nos están oyendo y otros nos están escuchando".

Sobre la situación del periodismo y los medios de comunicación en general, piensa que "le está afectando la estructura que lo sostiene" y añadió que "la gente ha descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia, antes a lo mejor no se había dado cuenta. Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa". Entiende que en el periodismo actual "tienes que buscar al espectador y en ese sentido es muy importante que los medios de comunicación relean su historia de independencia y vinculaciones y aproximaciones y distancias con los poderes que en ocasiones han sido inadecuadas. Como no seamos entendidos como independientes vamos a tener problemas". Para el periodista guipuzcoano las llamadas 'fake news' son una industria que sirve para envenenar, de forma intencionada. "Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida", señaló.

De su relación con la SER refirió con emoción que le ha dado todo, "cada vez que he oído que se encendía la luz roja he sentido el calambre de un niño que soñaba con estar ahí. Yo creo que era como casi todos los niños porque todos querían vivir en Disneylandia". "Era de una familia muy humilde que vivía alrededor de la radio las fascinaciones de España. La radio como creadora de imágenes mentales, cada palabra nos llenaba el mundo de color. Cuando pasaba todos los días delante de Radio San Sebastián es como si fuera Disneylandia. Yo no he sentido nunca una mayor de triunfo que cuando fui director de Radio San Sebastián", recordó Gabilondo.

Respecto a la situación en España, afirmó que está profundamente preocupado "por la atmósfera": "La democracia es un juego de tensiones, se inventó para discrepar y es la esencia misma de la democracia, pero si no hay elementos en común no sirve. Hay cosas que no se pueden hacer sin acuerdo. Como no hay posibilidad de acuerdo las cosas más importantes las estamos dejando".

Respecto a Cataluña opinó que "es bueno que se converse, pero ni el Gobierno actual ni el de Cataluña tienen capacidad para dar recorrido a los acuerdos". "España es un país formidable -destacó Gabilondo-, pero parece no estar fijándose en la fuerza transformadora, parece que seguimos jugando a los juegos tradicionales del pasado. Eso me produce mucho dolor, me produce pena". Y agregó: "España es un país que cuando ha tenido un proyecto ha asombrado al mundo", pero, "cuando no hay un proyecto se produce un juego centrífugo. Me sorprende que no entiendan todos, la oposición, que no estamos en un momento de hacer oposición a base de demolición". "Si la democracia va a ser así yo me borro", declaró.