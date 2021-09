La timplista Laura Martel refleja en su segundo álbum los estragos del Covid

La timplista grancanaria Laura Martel presentará su segundo álbum, Notas para ti, este sábado, 2 de octubre, a las 21.00 horas, en el Espacio Cultural Estable Valsequillo, en un evento dentro del programa de las Fiestas de San Miguel que se celebran en el municipio de medianías. El disco incluye seis temas compuesto por ella, y cuatro versiones con nuevos arreglos de los timplistas José Antonio Ramos, Benito Cabrera, Domingo Rodríguez El Colorado y Germán López, y una versión de una pieza tradicional, basada en los aires de Lima de Valsequillo, que canta Yeray Rodríguez.

La ahora también compositora valsequillera ha realizado un trabajo que está claramente impregnado de sus vivencias personales durante el Covid y por eso ha querido dedicárselo a su abuela, fallecida hace un año por esta enfermedad, a quien homenajea con el tema MamaLela, aunque también se lo dedica a los sanitarios que han trabajado duramente y a las personas que tiene a su alrededor.

Para el concierto del sábado, la instrumentista saldrá al escenario acompañada por cuatro músicos que son Misael Jordán (guitarras), Manuel López (piano), Marta Bautista (bajo), Héctor Salazar (batería) y Luz Mila Valerón (voz). El trabajo lleva la producción musical, arreglos y mezclas de, precisamente, Misael Jordan, principal responsable del resultado final, que ha logrado una calidad óptima en el sonido, y ha contado con una ayuda del ayuntamiento de Valsequillo. Para la propia Laura Martel, el disco incluye «mis primeras composiciones» ya que en su primer álbum eran todos versiones. «Yo veía la composición como un poco grande, o algo lejano en mí», señala. «Pero siempre estaba en mi mente y no me atrevía a dar el paso por lo típico que uno dice ‘¿qué puedo ofrecer yo que ya no esté hecho?’ o ‘¿realmente sé hacerlo?’ y, en pleno confinamiento, «me puse a escribir en todos los ratos libres, y aproveché componiendo mi primer tema y a raíz de ahí empezaron los otros». La timplista también vivió otro confinamiento aún más duro porque sus abuelos, con los que convivía, cogieron el coronavirus, por lo que su abuela falleció hace justo un año. «A raíz de esa etapa surgieron los otros temas y esas canciones son como mi pequeño homenaje a ella». En esa dos fases, la primera de confinamiento general, y la segunda el que le tocó vivir de manera personal, se germinó dicha obra. En los seis temas propios, Martel señala que «veo como una evolución musical, no es la misma Laura que se escuchaba en el primer cd ya que en este creo que ofrezco algo distinto, y que incluye también las influencias de todo lo que he escuchado y las emociones que siento al tocar el instrumento, que están presentes en cada uno de esos temas».

En cuanto a las versiones, el disco incluye Parazula del guitarrista Celso Machado al que Domingo Rodríguez El colorao ha hecho un arreglo y que eligió «porque es uno de mis inicios cuando iba a sus clases y queríamos llegar a tocar». También están Nube de hielo de Benito Cabrera «porque es uno de los temas que cualquier canario identifica con el timple fuera de lo tradicional» y Malagueña embrujada de Germán López, «uno de los temas que más me representa porque fusiona la música flamenca con nuestro folclore de forma ideal». Pero, sobre todo, la joven incluye La tía canaria y De Isla en Isla de José Antonio Ramos pertenecientes a su disco Jeito. «Son mis temas favoritos suyos y a él me gusta siempre tenerlo presente porque es mi referente», señala. «Me gusta dedicarle alguna canción porque hizo una labor tremenda con el timple involucrándolo en otros géneros», añade.