«Queen es sinónimo de magia, una fuente inagotable de buena energía»

Tras seis años visitando Canarias, la expectación por su vuelta sigue en aumento. ¿Qué tiene Queen y qué tiene Dios Salve a la Reina que tanto gustan? ¿Está Queen ahora más de moda que nunca desde que falleció el cantante?

Queen ha demostrado en los últimos años por qué ocupa un lugar tan destacado en el mundo de la música y el título de la mejor banda del mundo. Nos sorprende a nosotros, como seguidores de la banda, como ejecutores de su música, cómo sigue más vigente que nunca su música, incluso con canciones que tienen más de 40 años. Para nosotros Queen es sinónimo de magia, es una fuente inagotable de buena energía que se traslada por los aires cada vez que suena su música. Y estamos bendecidos por ser, de alguna manera, parte de esa historia.

Llegan a Canarias con un espectáculo renovado. ¿Qué es lo que han preparado para el público?

Cuando nos planteamos realizar una nueva gira siempre tratamos de poner sobre la mesa esos grandes clásicos de Queen que son inagotables y que se pueden volver a escuchar año tras año. Pero también nos gusta tomarnos la licencia de mostrar algo de lo que no es tan conocido de la banda. En esta ocasión, tocaremos, además de todos los temas que la gente quiere escuchar, algunos temas de los primeros álbumes de Queen, que se encuentran en un universo más rockero. También incluiremos un gran tema del lado más pop de la banda, entre algunas otras cosas.

Se dice que este es «el mejor espectáculo de su trayectoria». ¿Cómo se preparan para continuar subiendo el listón para próximos proyectos?

Para nosotros el público siempre es nuevo y es importante que en cada espectáculo demos todo de nosotros para que la gente sea feliz. El listón está siempre en lo más alto porque el punto de comparación es nada más y nada menos que Queen, así que no podemos relajarnos. Es siempre un feliz desafío dar todo cada noche cuando salimos al escenario.

Tras tantos años poniéndose en la piel de Freddie Mercury, ¿continúa estudiando y ensayando para meterse en la piel de la leyenda?

Para mí siempre es importante mantenerme entrenado, física y vocalmente. Freddie es muy exigente y cada vez que uno lo escucha encuentra nuevos matices y cosas maravillosas para nutrirse de ellas.

Han realizado un extenso repaso por la discografía de Queen y de Freddie Mercury como solista. ¿Les queda algún tema pendiente?

Queen es una banda con más de 20 álbumes y más de 250 temas. Hemos repasado una gran parte de su obra pero siempre quedan temas por hacer, o temas que no hacemos hace muchos años y que es bueno volver a tocar. Sinceramente, Queen es una banda musicalmente inagotable.

¿Cómo han vivido el parón provocado por la pandemia?

Fue, y aún es, complicado. Los primeros meses sinceramente disfrutamos de poder parar un poco porque veníamos de encadenar muchos años de gira, pero cuando el tiempo empezó a pasar comenzamos a sentir añoranza por el escenario, ese lugar en el que tanto disfrutamos. Ahora nos sentimos bendecidos por poder volver a España y realizar 25 grandes conciertos.

¿Cómo llevan lo de darlo todo en el escenario pero que el público no pueda bailar y saltar en el patio de butacas?

Hasta cierto punto estamos acostumbrados porque en Latinoamérica es más común hacer conciertos con el público sentado en sus butacas. Sin embargo, siempre esperamos con ansias los espectáculos de pie. De todas formas, después de casi dos años sin tocar, aún sentados, la energía del público se siente ¡y mucho!

¿Qué tema le habría cantando Freddie Mercury a la pandemia del coronavirus?

Se me ocurren dos, en el lado más crítico y reflexivo está Is this the world we created? Pero sin duda, mirando el final y la luz al otro lado del túnel, esperaría con ansias el momento para cantar a gritos ese himno que se ha compuesto para disfrutar la vida y que es Don’t stop me now.

¿Qué opinión le merece la última adaptación al cine de la vida de Mercury, Bohemian Rhapsody?

Nosotros, primero que nada, somos admiradores de Queen, y cada cosa que se haga y que recuerde a la banda, que atraiga a nuevas generaciones hacia su música y que los convierta en leyenda, es siempre bienvenida. La película lo logró con creces. Es una batalla ganada por la buena música.