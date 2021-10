«Me gusta involucrar a otros en mi proceso creativo»

La artista tinerfeña M. Lohrum (1986), ganadora del prestigioso premio de dibujo Trinity Buoy Wharf, expone su obra performativa en la galería Manuel Ojeda.

Dicen que Jackson Pollock, al que hace referencia en su obra ‘Pollock Re-Enacted’, se servía del ‘action painting’ para echar a los demonios de su mente. ¿A que demonios tiene que enfrentarse hoy una persona joven como usted?

Yo creo que la mayor frustración a la que mi generación tiene que enfrentarse es el permanente estado de incertidumbre en el que nos vemos obligados a vivir. Todo a nuestro alrededor es precario e inestable, el empleo, las relaciones humanas, etc. No poseemos una base estable como la de las generaciones anteriores para construir nuestro futuro, por lo que nos resulta imposible hacer planes a largo plazo. Esta incertidumbre supone una fuente de estrés y frustración en mi vida cotidiana, como en la de cualquier persona de mi generación, es precisamente la que he intentado transformar en un impulso creativo en mi obra artística. En ella, tanto el proceso como el resultado escapan de mi control. Mi objetivo es asumir esa incertidumbre en el proceso creativo, y generar un marco de trabajo en el que la creatividad y la espontaneidad puedan fluir, sin planificar en exceso las cosas, pero siempre con la intención de abrazar el resultado sea éste cual sea.

El Trinity Buoy Wharf Drawing Prize está considerado el premio más importante de dibujo a nivel internacional, y has sido la ganadora de la edición de 2020. ¿Qué crees que han valorado en la propuesta?

Pienso que por un lado el jurado debe haber valorado en enfoque performativo de mi obra, ya que es la primera vez que un dibujo performativo se lleva este premio. Pero pienso que también les interesó especialmente el carácter participativo de mi práctica artística, ya que la obra premiada, titulada You are It, es una pieza realizada en colaboración directa con el público, que se hizo partícipe del proceso creativo. Esta obra actúa como una especie de manifiesto en contra de la actitud individualista, tan negativa como extendida en nuestra sociedad, y en cambio enfatiza valores como la colaboración y la colectividad, que en mi opinión deberíamos reforzar para funcionar mejor como comunidad.

Has desarrollado el concepto de “dibujo performativo” como característica de su obra. ¿Cómo es la participación de los colaboradores en sus dibujos y hasta qué punto puedes controlarla?

Intento que el proceso creativo en mis obras participativas sea similar al de las piezas que realizo yo sola; es decir, mi objetivo es que haya una pequeña parte bajo control y mucho espacio para lo accidental y lo espontáneo. Una de las cosas que más me gusta de estas piezas es que, al involucrar a otras personas en el proceso creativo, resulta aún más imposible para mí controlar el resultado. Yo me limito a establecer unas normas sencillas que regirán las performances, pero estas obras siempre proporcionan un amplio margen para la improvisación. Cada persona aporta siempre su granito de arena y entre todos creamos algo juntos. En cada una de estas piezas me sorprendo con lo que cada uno de los participantes es capaz de hacer. Es realmente inspirador observar lo creativa que es la gente, incluso cuando no se llaman a sí mismos artistas.

Una vez finalizada la obra, ¿qué es lo más importante, el resultado o el proceso de realización?

Para mí siempre lo más importante es el proceso. Yo considero que el corazón de mi práctica artística es la performance. Ésta es el pilar fundamental que sustenta la obra, y que me permite reflexionar tanto sobre nuestra realidad social como sobre el propio dibujo como medio. La imagen resultante en realidad es secundaria o circunstancial, pero obviamente me interesa también, tanto en términos estéticos como en tanto en cuanto a su valor documental; ya que esta imagen es siempre el registro indicial del proceso mediante el que se generó. Yo considero que mi obra tiene varias facetas, la performance es una de ellas y el dibujo resultante es otra, pero también puede existir otras como el vídeo, el sonido o la instalación. Todas ellas fundamentadas, eso sí, en el acto de dibujar.