Los músicos quieren hacer vibrar

Woodhands intentó hacer un recorrido por los ritmos electrónicos modernos de diferentes partes del mundo y esperó que la gente bailara aunque «será algo complicado porque hay que permanecer sentado dentro del edificio Miller». Muti, por su parte, ofreció un concierto de rock para hacer «disfrutar y moverse al público, aunque fuera bajo la mascarilla». Mauro dijo que era la primera vez que viajaba a las Islas. «Estoy muy contento de participar en este festival, uno de los mejores del mundo». Ayer estuvo dispuesto a cantar y bailar con los asistentes. Sánchez explicó haber venido ya al Womad que la ha llevado a viajar por Australia o Nueva Zelanda y conocer países y vivir experiencias siempre maravillosas, «encontrarme con otros músicos y hacer conexiones».

Antecedentes musicales

Para poner en antecedentes sobre estos músicos, se puede apuntar que «Woodhands es un proyecto que arrancó en 2008 para dar rienda suelta a los sonidos más experimentales de club que rondaban por la cabeza de Carlos quien desde adolescente se había centrado en sonidos como el jazz, soul, funky y hip-hop, pero que más tarde dio cabida a multitud de estilos diferentes, siempre orientados a la pista de baile». En 2010, para llenar un vacío en Gran Canaria creó Pub Pelukas, una ventana virtual para que todo el mundo con iguales inquietudes pudiera desarrollarlas.

Por su parte, Amparanoia ha sacado varios álbumes al mercado y ha realizado giras, la última cuando se celebraron los 20 años de la salida de su primer disco. Said Muti es un joven compositor, cantante y guitarrista con dos discos en su haber, con un sonido que transita por el rock, el indie y el soul. Posee potencia en sus letras, contundencia en su voz y la energía de un directo arrollador. El grupo Canzoniere Grecanico Salentino engloba a artistas de música popular salentina y ofreció, además del concierto un taller de música en su estilo.

También se produjo ayer la lectura del manifiesto del festival. Jorge Hernández Duarte, presidente de la Fundación Canaria Yrichen, fue el encargado de hacerlo este año. El Womad se celebra en la capital grancanaria hasta mañana, y Hernández pronunció unas palabras desde el escenario Santa Catalina, en la noche de ayer.

Resaltó que «resulta emocionante volver a celebrar el festival en la era post-covid». Ofreció un abrazo a las familias que sufrieron a causa de esta enfermedad. «Estamos en el primer Womad tras lo más duro de la pandemia, pero hay que mantenerse alerta y respetar las normas sanitarias más elementales, como estamos haciendo en este festival. Les rogamos el máximo cuidado para que todo salga bien y que solo sean las culturas del mundo las protagonistas de este encuentro tan esperado», dijo.

Lamentó los estragos que ha dejado en la población el volcán en La Palma, que, además, es su isla y recordó a los damnificados. “La solidaridad con La Palma se ha disparado en toda Canarias, en toda España y en todo el mundo. Las ayudas materiales no paran de crecer y de anunciarse. Pero es necesario, además, que la gente de La Palma sienta el calor de todos nosotros y nuestros deseos de que todo acabe lo más pronto posible; que de la destrucción emerjan mayores y mejores oportunidades para quienes lo han perdido todo. Y que el volcán pase lo más pronto posible a ser un aliado y no la bestia indomable que es ahora».

Recordó la tragedia humana de los inmigrantes que llegan en pateras. «El Womad también es un movimiento que intenta entrelazar las culturas del mundo para que todas las personas nos conozcamos mejor y nos respetemos», concluyó.

Programación sábado

La chilena Ana Tijoux y el combo de Bosnia y Herzegovina Dubioza Kolektiv serán las referencias de hoy, la tercera noche de Womad Gran Canaria-Las Palmas de Gran Canaria, que se completará con una rica selección de propuestas culturales y de bandas emergentes locales, nacionales e internacionales.

Los holandeses My Baby con su propuesta más bailable, los ritmos innovadores y personales de Lova Lova desde el Congo, la cultura griot de Mali que pregonan Trio da Kali, el blues psicodélico magrebí de Bab L’Bluz, el dub electrónico de los tinerfeños The Conqueror Project, el rock sin concesiones de los grancanarios Foxy Mammals, los sonidos árticos guturales del noruego Vassvik o el tropicalismo trasatlántico de los franceses The Bongo Hop confluirán en los tres escenarios del Womad internacional.