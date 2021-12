«Ya he marcado un montón de casillas en mi lista de sueños»

Su nombre se asocia siempre al de muchos grandes artistas de la música urbana, como C. Tangana, Rosalía o Amaia. ¿Su reciente álbum, Tiene que haber algo más, es la prueba manifiesta de que Alizzz, además del reputado productor, es un artista con voz propia?

Yo siempre he tenido mi carrera en solitario como Alizzz pero, cuando me he metido más de lleno en la producción dentro del pop y el pop urbano, la dejé un poco de lado. Creo que este disco tuvo que ver con una crisis personal en la que, de pronto, el cuerpo me pidió hacer canciones solo para mí. Yo siempre he tenido esa inquietud artística de no solo hacer música para otros artistas, sino de escribir también mi propia historia como músico. Y cuando volvió a convertirse en necesidad, nació Tiene que haber algo más.

Sus letras hablan sobre las amanecidas de fiesta, los corazones que se rompen en un after o las jornadas de empalme en el trabajo, ¿qué le inspiró de esta realidad?

Yo soy músico de toda la vida, y he sido productor y dj muchos años, lo que significa que llevo toda mi vida en los escenarios y que he vivido mucho, mucho de noche. En este sentido, las canciones son fragmentos de mi vida en los que siento que puedo conectar emocionalmente con mucha gente a través de esas historias, que son las historias de mi vida como animal nocturno.

En este disco colaboran artistas como Rigoberta Bandini o Jota, de los Planetas. ¿Cómo suele escoger a las voces que une a la suya?

En el caso concreto de Rigoberta, lo tuve claro, porque creo que es uno de los proyectos musicales más interesantes de los que han surgido en los últimos años en España. Además, ella es de Barcelona, como yo, y tenemos muchos referentes, lugares y recuerdos comunes. Aunque no nos conociésemos hasta esta colaboración, compartimos un imaginario común, y, además, a mí me gusta mucho trabajar con gente de aquí. Luego, con Jota es que, sencillamente, Los Planetas son mi grupo referente desde siempre, a los que más he seguido en directo y que más me han influenciado. Además, Jota me parece uno de los grandes compositores de la historia del pop español, así que grabar con él es un regalo que no me hubiese imaginado en la vida.

En realidad, su trayectoria se basa eminentemente en colaboraciones con otros músicos, tanto desde la producción como en la composición. ¿Entiende la música como un diálogo?

La verdad es que me gusta estar en el estudio con gente, sí, aunque también disfruto estando solo, probando cosas diferentes y haciendo un poco lo que me da la gana sin la influencia de nadie, pero sí que estar con gente haciendo música es otra energía que mola mucho compartir. Sobre todo, hay un momento concreto que es increíble, que es cuando acabas la sesión de estudio, haces una canción y la escuchas a todo volumen con la persona o personas con las que has hecho esa canción, y es un momento de comunión muy guay. Aunque, como digo, me gusta estar solo también , yo estoy un poco enganchado a ese momento.

También la mezcla e hibridación estilística es uno de sus sellos, ¿cree que esa vocación transfronteriza en la música es la única forma de ser original hoy en día?

Yo no entiendo la música de otra manera. Me parece súper raro que una persona solo tenga influencias de un género, sobre todo, en el caso de las personas que no son estudiosas de los géneros musicales, sino que vivimos en el populacho, en la música y cultura popular, donde todo se entremezcla y donde hay gente de muchos sitios y muchos referentes. A mí, desde siempre, me gusta hacer y escuchar mucha música diferente, así que es lógico que todas aparezcan de alguna manera cuando compongo.

Como productor, ¿existe una matemática o intuición a la hora de impulsar un hit?

Creo que la intuición da paso a una manera de hacer conforme vas haciendo música, en el sentido de que es la práctica la que te da herramientas para ser más libre y tomar mejores decisiones. Pero no tengo fórmulas ni mandamientos, sino ideas que se van metiendo en el subconsciente y que vas utilizando casi sin querer. Quizás sí tengo mis estrategias y mi manera de comunicarlas cuando estoy con alguien en el estudio para que nos entendamos, pero aún no siento que tenga la sabiduría para escribir el libro de cómo se hace un hit (Risas).

¿En qué medida el álbum El Madrileño, con C. Tangana, ganador de tres Grammy Latino, ha marcado un punto de inflexión en su carrera?

Pues ahora mismo sigo en ese punto de inflexión, así que no consigo verlo del todo desde dentro. A medida que pasa el tiempo sobre las cosas, las vas asimilando, así que ahora mismo estoy en ese proceso. Pero lo que sí siento es que ya he hecho muchas de las cosas que quería con mi carrera y que he marcado un montón de casillas de mi check-list de sueños, como ganar un Grammy o ser el disco más escuchado en España, entre muchos otros pequeños éxitos. Todo eso me da una tranquilidad muy grande y siento que el futuro para mí significará poder hacer lo que me apetece en cada momento, sin esa sensación de que se me acaba la carrera en cualquier momento, porque las carreras musicales son muy efímeras. Pero ahora tengo la tranquilidad de haber logrado esa estabilidad y de haber conseguido un montón de cosas, así que, a partir de aquí, espero poder tomarme las cosas con un poco más de tranquilidad, porque también han sido años de muchísimo trabajo.

Como productor y artista kamikaze, ¿qué otros senderos musicales o estilísticos le gustaría transitar o experimentar?

Lo que venga, porque es lo que he hecho siempre y eso está en el ADN, así que no va a cambiar. Eso sí, esos cambios nunca van a ser premeditados porque, como comentaba antes, dejo que todo me surja un poco por intuición.