Helena Girón y Samuel M. Delgado compiten en el Festival de Rotterdam

Después de obtener el Premio a la Mejor Aportación Técnica en la 36ª edición de la Semana de la Crítica de la Mostra de Venecia y una Mención Especial del Jurado de la Sección Zabaltegi-Tabakalera en la 69ª edición del Festival de San Sebastián, Eles transportan a morte, de los cineastas canarios Helena Girón y Samuel M. Delgado, participa en la Sección Bright Future de la 51º edición del Festival de Cine de Rotterdam.

La película compite con una selección de óperas primas, caracterizadas por su original temática y estilo individual, que representa la corriente más innovadora del cine contemporáneo reciente. En esta edición virtual, el filme estará disponible para prensa y profesionales acreditados en la web del certamen, desde hoy hasta el 14 de febrero.

Eles transportan a morte cuestiona la épica de los relatos de conquista para desarrollar un discurso crítico sobre la colonización, sus representaciones y sus repercusiones. Esta coproducción entre la compañía gallega Filmika Galaika (Sycorax, Longa Noite) ha conseguido además el Premio ala Mejor Dirección, Mejor Música y Diseño de Sonido en el Festival Cinespaña de Toulouse, el Premio a la Mejor Contribución Artística (en el apartado de Fotografía) en el Festival de Cine del Cairo, el Premio Xacobeo en el Festival de Ourense y el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Pontevedra Novos Cinemas.

La película cuestiona la épica de la conquista y plantea un discurso crítico sobre la colonización

El reparto de Eles transportan a morte está compuesto por Nuria Lestegás, Sara Ferro, Xoán Reices, Valentín Estévez y el cineasta y actor grancanario David Pantaleón (Blanco en blanco).

Por su parte, el tinerfeño Samuel M. Delgado y la gallega Helena Girón conforman una pareja cinematográfica de reconocido prestigio, cuyos trabajos indagan en las relaciones entre mitología, materialismo y percepción. Sus cortometrajes e instalaciones han sido programadas en festivales internacionales como el Toronto International Film Festival, el Locarno Film Festival, el New York Film Festival o el Festival de San Sebastián, entre muchos otros. Han realizado juntos los cortometrajes Irmandade, Plus Ultra, Montañas ardientes que vomitan fuego, Sin Dios ni Santa María y las instalaciones y performance También aquí los dioses están presentes, No hay tierrra más allá, Ejercicios de escucha y Colección húmeda.

En el equipo técnico de este nuevo trabajo destacan además las aportaciones del también grancanario José Alayón, director y productor que compatibiliza ambas labores con la dirección de fotografía-; la productora ejecutiva Marina Alberti, Manuel Muñoz Rivas, Silvia Navarro, Carlos E. García y Camilo Sanabria.

Con todo, el rodaje de Eles transportan a morte se desarrolló a lo largo de cuatro semanas en distintas localizaciones de Tenerife y de Orense.