La Sala Insular de Teatro (SIT) abre este sábado (19.30 horas) su programación para la segunda parte de la temporada 2021/2022 con el espectáculo Instrucciones para mejorar la vida, que cuenta con la participación de la Premio Nacional de Danza 2007, Carmen Werner. Con música de Luis Martínez, Werner baila en este montaje de las compañías Provisional Danza y Nómada junto a otros tres veteranos coreógrafos y bailarines, Alejandro Morata, Leyson Ponce y Roberto Torres, para reflexionar sobre cómo han llegado hasta aquí.

Durante el proceso de creación, los artistas concluyeron que una emoción les podía trasladar a diferentes situaciones (un cambio, una nostalgia, una incertidumbre…), para lo que era importante crear un ambiente determinado y colocarse en lugares que les condujeran a acciones concretas que les llevaran a mejorar la vida. No obstante, fueron también conscientes de que, en la vida, no siempre podemos definir esas situaciones, lo que provocó en ellos una cierta paz mental, porque “al no creer en nada, no entramos en conflicto con nadie”.

Con la edad, “nos convertimos en escépticos, entrando en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad”, afirman los creadores, quienes, ahora, aseguran no creer en la verdad objetiva. “Todo es subjetivo” y “tendremos que seguir las instrucciones -las suyas propias- para mejorar la vida”, concluyen.

A un precio de diez euros, las últimas localidades para este espectáculo, del que hay previsto en la SIT un único pase este sábado 29 a las 19.30 horas, están disponibles en la web www.salainsulardeteatro.com y en la taquilla del Teatro Cuyás, en la calle Viera y Clavijo de la capital. Hora y media antes de la función, lo estarán también en la taquilla de la propia SIT (Avenida Primero de Mayo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria).