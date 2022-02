La historia ‘humana’ de la ULPGC

A la iniciativa del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, de dejar plasmada la historia de esta institución a través del testimonio de sus principales protagonistas, le dieron las gracias los tres catedráticos, dos mujeres y un hombre, que fueron los impulsores de las asignaturas de Humanidades desde el inicio e incluso antes de su creación.

Trinidad Arcos, Yolanda Arencibia y Maximiano Trapero se mostraron ayer muy emocionados durante la presentación del segundo volumen de la colección Diálogo Vivo, dedicado a los inicios de los estudios de Humanidades y titulado La consolidación de los estudios filológicos.

‘Diálogo Vivo’ se edita en formato audiovisual y textual y el acceso al libro electrónico y al vídeo es libre

«Nuestros trabajos han convertido lo que empezó como una universidad parcial y muy enfocada a la parte científica y tecnológica, en una institución plena como tenemos ahora», explicó Trapero, coincidiendo con lo expresado también por sus colegas catedráticas.

Trinidad Arcos y Yolanda Arencibia también incidieron en lo que fueron unos inicios «muy duros, donde tuvimos que luchar contra muchas incomprensiones pero también es verdad que teníamos tanto entusiasmo por lograr que nuestra alumnos pudiesen titularse en unas materias que, en aquellos año sólo podían cursarse por la Universidad a Distancia (UNED) o aquellos que se podían permitir trasladarse a Tenerife», explico la estudiosa de Benito Pérez Galdós.

La sesión con los testimonios de estos tres ilustres catedráticas y catedrático fue grabada el 28 de julio de 2021 en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en ella, junto al moderador, el director del Servicio de Publicaciones, Antonio Mª Martín, los tres compartieron experiencias sobre su vocación filológica, su formación académica, su vinculación como profesores primero en el Colegio Universitario de Las Palmas y después con la ULPGC, las difíciles relaciones con la Universidad de La Laguna antes de la creación de la ULPGC, la ilusión generada por la presión social y el proyecto de creación de la ULPGC y la creación y consolidación de la Facultad de Filología.

Serra se mostró muy orgulloso de la labor realizada por su compañeros en la institución académica

Diálogo Vivo es una colección que se edita en formato audiovisual (video), y textual (libro en ediciones impresa y electrónica) impulsada por el rector y desarrollada por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campues, de conservar la memoria de esta institución a través de las palabras y el relato de sus protagonistas. El acceso al libro electrónico y al vídeo es libre, desde la página web del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC.

Lluis Serra, el máximo responsable de la institución manifestó su enorme deseo de participar en esta puesta de largo y, a pesar de estar aislado por Covid, resaltó por videoconferencia «el valor muy especial que tiene este II Volumen, por sus protagonistas, luchadores incansables en unos tiempos, no tan lejanos, donde su lucha ha dado como fruto una Universidad completa, que ha superado muchas carencias de insfraestructuras y de financiación pero que ha conservado a personas como estos profesores que han dado la mejor de sí durante tantos años y a los que no nos cansamos de agradecer su enorme labor». «Esta es y seguirá siendo que su compromiso con la sociedad canaria no tiene comparación con nada», recalccó Serra.

Yolanda Arencibia aseguró: «mis compañeros y yo estamos realmente agradecidos a esta institución por habernos dejado ejercer como profesores, que siempre ha sido la vocación de nuestras vidas». Trinidad Arcos puso en valor a todos los alumnos que han formado y a los nuevos docentes que ahora «trabajan con nosotros en el área de Humanidades y que están haciendo una magnífica labor». Para los tres docentes, tener todavía capacidad para seguir trabajando es un «honor y una suerte que les ha faltado a otros compañeros y le damos gracias a la vida por dejar que estemos en estos momentos con la cabeza en su lugar, con tantos años encima, Dios ha sido muy generoso en este sentido».

Finalmente, Trapero calificó de «excelencia el trabajo que están haciendo las personas implicadas en este proyecto de recoger la memoria de nuestro trabajo y del resto de los compañeros».