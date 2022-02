La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha hecho público el fallo del la obra ganadora del Primer Concurso de Composición para Compositoras Canarias de la OFGC, que ha sido otorgado a la obra “Busca la alegría” de la compositora grancanaria María Eugenia León.

El jurado del concurso estuvo integrado por la directora de orquesta y compositora Gloria Isabel Ramos Triano, la compositora Laura Vega y el Maestro Karel Mark Chichon, director artístico y titular de la OFGC e impulsor de esta propuesta.

La OFGC suma una iniciativa más a las celebraciones del Día de la Mujer con este Concurso para Compositoras Canarias que, como ya señalara el presidente del Cabildo, Antonio Morales, en la presentación de la temporada, muestra el compromiso de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con la creación femenina, fomentando y dando mayor visibilidad al trabajo creativo de las compositoras de las Islas.

María Eugenia León recibirá un premio de 2.000 euros y diploma acreditativo.

Acerca de la gestación de “Busca la alegría”, María Eugenia León tuvo como impulso inicial, según sus propias palabras, “recordar en todo momento la idea de compartir lo que sale de mí, qué puedo aportar y qué mensaje quiero transmitir al mundo. Sin esperar nada a cambio. Así comencé el recorrido que me llevaría al mensaje final: busca la alegría. Como el propio nombre de la obra indica. La alegría está siempre en nuestro interior, aunque no siempre la podamos sentir. Especialmente en estos momentos, considero fundamental utilizar la música como una fuerza positiva en nuestro entorno, compartiéndola, y convirtiéndose así en un vínculo que nos haga mejores personas, que nos recuerde lo bonito de la vida”.

“Busca la alegría”, para orquesta sinfónica, será estrenada el viernes 11 de marzo en un concierto de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigido por Chichon. Dicho programa incluye también la Obertura Dramática de Dvorák y el Concierto para piano nº 1 de Brahms con el gran pianista austríaco Rudolf Buchbinder como solista.

Compositora

Nacida en Gran Canaria, María Eugenia León es una compositora de música de concierto y bandas sonoras con experiencia en dirección. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), donde recibió el Certificado Profesional de Música en la especialidad de Piano. También estudió en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especializándose en Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Posteriormente recibió una Beca del Tour Europeo del Berklee College of Music, donde continuó sus estudios musicales (Boston, Massachusetts). Allí realizó una doble licenciatura de Composición Clásica y Composición para medios audiovisuales, y estudió asimismo una especialización en dirección orquestal. Tuvo el honor de recibir el premio “Youth Concerts at Symphony Hall Composition Award” del departamento de Composición en Berklee College of Music.

Durante 2021 estrenó su obra para piano “Astros” dentro de la serie de conciertos “Hoy, compositoras” organizado por la SGAE, desarrollado en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y programado por Marisa Manchado. Puso también su grano de arena musical para el cortometraje “Hourglass” dirigido por Bara Kim y Chase Yi.

María Eugenia León ganó el segundo premio "Juan José Falcón Sanabria" en el Concurso de Composición Coral de Canarias (II Edición) por su pieza coral "Lejos, cerca. Islas Canarias"; cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro Pérez Galdós en 2019 con el coro COMCanto. Ese mismo año estrenó “Oleaje", encargo de la Gran Canaria's Women Band, en el Auditorio Alfredo Kraus, con la directora Pilar Rodríguez.

Cabe destacar sus nominaciones para mejor banda sonora en los siguientes festivales especializados: Fimucinema (Fimucité) por los cortometrajes “Flow” y “Sleep”, International Sound & Film Music Festival (ISFMF) por “Flow” y Jerry Goldsmith Awards por “Flow”, ambos cortometrajes del director Vlad Khesin. Recibió además el premio a la mejor banda sonora original en el Depth Of Field International Film Festival. Independientemente de los festivales mencionados, sus bandas sonoras han recorrido el mundo: Cannes, TLC Chinese Theatre, Roma CinemaDoc, Berlin International Cinefest, Woodstock Film Festival, London Film Awards, MiCe Festival, Coolidge Corner Theater, etc.

Merece una mención especial su colaboración con la cantante de ópera Blanca Valido, que ganó el primer premio en el concurso de canto “María Orán”, estrenando la canción “Duerme” de María Eugenia León. Asimismo, es importante recordar el estreno de su ciclo de canciones “Nuestros Pequeños” en la Casa-Museo Tomás Morales, con las cantantes Marina León y Berenice Musa acompañadas por el pianista Alberto Manzanares Núñez.

Sus aventuras en la dirección van de la mano de la Berklee Silent Film Orchestra, Palisades Symphony y su trabajo de asistente de dirección coral y pianista acompañante con el Coro de Honor y el Coro Elemental (ambos de Santa Mónica, California). Aunque ésa es su conexión principal con dichos coros, igualmente ha colaborado como compositora estrenando sus piezas “El Océano”, “Helios” y “La Paz”.