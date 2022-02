Drag Sethlas, en Drag Race España

Drag Sethlas entra en Drag Race España. El icónico y conocido Drag Sethlas, alter ego del grancanario Borja Casillas, se convirtió este domingo en una de las 12 drag queen que competirán en la segunda edición del concurso Drag Race España que ofrece en exclusiva AtresPlayer Premium. Se confirmaron así los rumores que llevaban semanas circulando entre los seguidores del programa. Un concurso que forma parte de la franquicia internacional de RuPaul's Drag Race, el exitoso concurso estadounidense de drag queen. "Es más que drag canario, es un drag súper internacional, me vengo a comer a todas estas que no tienen nada que hacer contra mí", afirmó rotunda en su presentación. Adelantó que su drag es polémico y que el mundo aún no está preparado para su arte. "Soy hombre y soy mujer. Soy un monstruo, soy un alien, un bicho, un gusano. Un maricón de siempre", apuntó.