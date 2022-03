El guitarrista grancanario Luis Merino es el protagonista del próximo Rincón del Jazz que se celebrará el viernes 1 de abril a las 20.30 horas en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. El Rincón del Jazz, con 18 años de historia, se ha convertido en una cita ineludible para amantes y profesionales del jazz por la calidad y variedad de su programación. Se desarrolla durante el primer semestre del año, con un concierto al mes.

En esta ocasión, Luis Merino presenta su nuevo trabajo Pelula, un disco que surgió en pleno confinamiento y que tiene el nacimiento de su hijo como inspiración y punto de partida. De hecho, el título hace referencia a una palabra inventada por el niño cuando tenía 2 años a modo de 'grito de guerra' en momentos de juegos y trastadas.

Los temas de este disco que se grabó en directo en el Teatro Guiniguada, están compuestos, en su mayor parte, en el confinamiento. La banda la completan David Quevedo (piano), José Carlos Cejudo (bajo), Juan Pérez (batería) y Esther Suárez (voz). Luis Merino se ha formado con profesores de reconocido prestigio europeo y estadounidense como Mike Outram, Nikki Lles, Stuart Hall, Cris Batchelor, Jonathan Kreisberg o Gilad Hekselman. Su primer trabajo Blacky recibió una gran acogida de crítica y público y su tema Sr. Castaño fue elegido Track Of The Day para la portada de la prestigiosa revista internacional All About Jazz.