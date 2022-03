La gala de los Premios Oscar 2022 ha quedado manchada por ciertos comentarios machistas y hasta una agresión física. Está en boca de todo el mundo: el guantazo que Will Smith le metió al presentador de la Gala, Chris Rock, para “defender” a su mujer, Jada Pinkett Smith, de una broma de mal gusto que Rock pronunció sobre la alopecia que padece. Una actuación que ha sido catalogada como “masculinidad tóxica” por parte de colectivos feministas, si bien están de acuerdo con que la broma estuvo fuera de lugar.

Pero la actriz Jada Pinkett Smith no ha sido la única víctima de algún comentario desafortunado por parte de Rock. Penélope Cruz también recibió. De hecho, ocurrió apenas unos segundos antes de meterse con Jada.

Will Smith y la bofetada a Chris Rock, subtitulado en español al completo en los Oscars 2022 pic.twitter.com/cT80Sxs0jp — kocg957 (@759gcok) March 28, 2022

Rock se refirió a la actriz española como “la mujer de Bardem”. Concretamente, la broma fue la siguiente: "Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche". Una broma machista que la pareja de actores dejó pasar, a diferencia de Will Smith.

Justo después de referirse a los Cruz-Bardem, Rock se atrevió a pronunciar el chiste sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith. Esta segunda broma sí le trajo consecuencias.