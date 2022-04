La 17ª edición de Animayo incluirá, por primera vez, debates entre los invitados «que se centrarán en temas relacionados con asuntos tecnológicos y audiovisuales». Esta es la noticia más destacada del Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Video Games que se celebrará entre los días 4 y 7 de mayo en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (Cicca) y el Teatro Guiniguada.

Otra de las novedades es que este año «se potencia aún más la industria local y la formación de los jóvenes con cuatro masterclass, cinco talleres, recruitments, revisiones de portfolios, actividades escolares, becas al talento y una exposición en primicia en Canarias de realidad aumentada y tecnología NFT». También destaca «el medio millón de euros destinado en becas y la celebración de Mi primer festival para los más jóvenes». Así lo señaló el director del evento Damián Perea durante una presentación en la que estuvo acompañado por el Consejero de Gobierno Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa y el director de la Obra Social La Caja de Canarias, Fernando Fernández. Perea recordó que esta edición lleva el título de El Futuro que Viene y contará «con un plantel de 23 artistas, productores, ingenieros y creadores internacionales en un espacio innovador donde la animación, los efectos visuales, el arte, la ciencia y la tecnología es el centro de todas las actividades. La sala del Guiniguada acogerá las proyecciones de 58 piezas de más de veinte países de todo el mundo, que serán visionadas por los 15 miembros del Jurado. Ellos conformarán el Palmarés y el Gran Premio que será automáticamente considerado por la Academia estadounidense rumbo a los Premios Óscar® ya que Animayo es el primer festival español de animación declarado Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar® en la categoría de cortometrajes de animación. «Hemos recibido 2000 películas, hemos seleccionado casi 60 de las cuales habrá diez ganadores y una solo en la presentación de los Oscar», subrayó Perea. Para el director, el lema Volver a celebrar la vida indica su deseo de «volver a unir a los jóvenes y dar más oportunidades a las nuevas generaciones», añadió. Las masterclass se realizarán desde las 10.00 a las 21.30 horas, y «serán divertidas con la intención de aprender jugando con estrellas de primer orden de las productoras Dreamworks, Disney, Virtual Voyagers, Sony Pictures o Triple O Games». La novedad más importante es que se celebrarán mesas debates diarias en el Teatro Guiniguada «que tratarán sobre asuntos tecnológicos y audiovisuales de reciente actualidad y que surgen como respuesta directa a la necesidad de puntos en común, la creación de masa crítica y la generación de conclusiones en una sociedad actual cada vez más polarizada». Los cinéfilos podrán disfrutar de la sección oficial a concurso, pero vuelve la sección “donde niños y jóvenes a partir de seis años podrán votar al mejor cortometraje de animación de esta nueva edición de 2022 entre una selección donde está presente la difusión de valores como la solidaridad, la amistad, el respeto a las tradiciones, la persecución de los sueños o la diversión. Asímismo, Animayo Gran Canaria 2022 mantiene abierta la convocatoria de una serie de actividades gratuitas dirigida a escolares de primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de arte que podrán disfrutar desde el 25 de abril al 25 de mayo, en sus propias aulas y en formato presencial».