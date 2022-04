La quinta edición del Mercado del Cine Casi Hecho (MECAS) del 21º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, celebró ayer por la mañana la entrega de premios del Cine Casi Hecho, Cine Por Hacer e Isla MECAS. Un jurado de expertos compuesto por Alberto Sota, de Pantoma Films, Alejandro Díaz, de FICX, Alessia Acone, de Rotterdam Lab, y Triin Tramberg, de Black Nights Film Festival, han sido los encargados de valorar los 15 proyectos seleccionados para los dos mercados internacionales del Cine Casi Hecho y Cine Por Hacer.

El premio de la sección Cine Casi Hecho dotado con 8.000 euros ha sido para el proyecto Peter Pan de Natacha Samuel y Florent Klockenbring. El jurado apreció «el reto que supone adaptar un cuento de niños antiguo y bien conocido para convertirlo en un drama social moderno. Con un trabajo con actores que cautivan al espectador desde la primera escena, creemos que es una historia Con un trabajo con actores que cautivan al espectador desde la primera escena, creemos que es una historia que tendrá un largo recorrido y que necesita todo el reconocimiento a lo largo del camino».

De otro lado, el premio de la sección Cine Por Hacer dotado con 5.000 euros ha recaído en El exterior, de Víctor Moreno por ser, como reconoció el jurado en su veredicto, «un proyecto que construye imágenes poderosas que muestran un giro surrealista al género de ciencia ficción y refleja los miedos de los seres humanos».

Finalmente, el proyecto Mi familia isleña de Cristina Yurena Zerr ha recibido el reconocimiento Isla MECAS, gracias al apoyo de Canary Islands Film, con una dotación de 1.200 euros destinados a la internacionalización del proyecto. El jurado compuesto por Queralt Pons, de Morethan, Alberto Sota, de Pantoma Films, y Alessia Acone, de Rotterdam Lab, lo premió por ser «un proyecto íntimo con alma y una visión sólida que, a través de los vínculos familiares, personales y políticos, propone una historia universal y emocional».

Proyectos en proceso

La jornada de ayer lunes, se dedicó a la nueva iniciativa Isla MECAS PRO en la que productores internacionales, nacionales y regionales tuvieron un encuentro para conocer de cerca las posibilidades que ofrecen las islas. Se intercambiaron dudas, opiniones y propuestas para seguir nutriendo a la industria audiovisual de Canarias con el objetivo de atraer inversión del exterior.

Te puede interesar: Cultura Mujeres olvidadas de la cultura

La mesa redonda, patrocinada por Proexca, contó también con la intervención de la Gran Canaria Film Commission, Canary Islands Film y Clúster Audiovisual de Canarias. Además, paralelamente a estas jornadas, se llevaron a cabo las reuniones one to one entre participantes y expertos y la primera parte del taller EAVE on Demand en la que Miguel Machalski trabajó con los guiones de los cinco proyectos canarios invitados a esta edición.

De esta forma, MECAS cierra su quinta edición con el acto de entrega de Premios y la presentación del programa MEDIA de Europa Creativa, en la que Ágata Szczygiel (Asesoría y Promoción, oficina MEDIA España) explicó los pasos a seguir para obtener el máximo de beneficios de estas ayudas europeas y los servicios que ofrece su oficina española.