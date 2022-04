La vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria llega a su final, pero se despide cargada de títulos y actividades. La lectura del palmarés de la Sección Oficial, que tendrá lugar hoy a las 11.00 horas en Miller, será la protagonista del último fin de semana de la cita cinematográfica que no apagará hasta última hora de la tarde del domingo las pantallas por las que este año habrán pasado casi un centenar de trabajos.

Una vez conocida la decisión de los jurados de Canarias Cinema, Digital 104 y Panorama España, al Festival le resta dar a conocer los diferentes premios de la Sección Oficial y el Premio Banda Aparte, además del fallo del jurado de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, junto al Premio del Público, acordado por el Jurado Popular, un grupo de confesos cinéfilos, dentro de la Sección Oficial.

Después de ocho intensos días de programación, el FICLPGC se prepara para su coletazo final con una agenda que no reduce la intensidad, que subraya la presencia de los títulos ganadores (Lady Harimaguada de Oro, Lady Harimaguada de Plata y Banda Aparte, dotados, respectivamente, de veinte mil euros, diez mil euros y cinco mil euros) en la rejilla de programación y que señala en rojo las citas previstas.

En la Sección Oficial, los largometrajes a competir son la vietnamita Children of the Mist (2021, Ha Le Diem); la francesa Coma (2022, Bertrand Bonello); la ruandesa Father’s Day (2022, Kivu Ruhorahoza); la canadiense Geographies of Solitude (2022, Jacquelyn Mills); y la argentina La Edad Media (2022, Alejo Moguillansky y Luciana Acuña). También, Memoryland (2021, Kim Quy Bui); la estadounidense Nuclear Family (2021, Erin Wilkerson y Travis Wilkerson); la lituana Piligrimai (2021, Laurynas Bareisa); la estadounidense Shared Resources (2021, Jordan Lord); y La ligne (2022, Ursula Meier).

En cuanto a la Sección Oficial de Cormetrajes, son: A guitar in the bucket (2021, Boyoung Kim); A human certainty (2021, Morgan Quaintance); Ashkhar (2020, Christine Haroutounian); Biting the dust (2021, Neozoon); Curupira e a máquina do destino (2021, Janaina Wagner); I remember it rained (2021, Connor Simpson); Madrugada (2021, Leonor Noivo); Mater inerta (2022, Adrià E. Goy); Saei Mikonam Faramoush Nakonam (2021, Pegah Ahangarani); Somlen Greatrey (2021, Chanrado Sok y Kongkea Vann); Soum (2021, Alice Brygo); y When night meets dawn (2021, Andreaa Cristina Bortun).