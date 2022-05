Miguel Gane rompe los clichés de la poesía y la acerca a un público joven

Miguel Gane es una de las figuras más destacadas de la presente generación de poetas en castellano. El escritor de origen rumano presentó su quinto libro Ojos de sol (Aguilar) ayer, a las 18.00 horas, en la Carpa José Saramago, y su obra está considerada como una nueva poesía que ha roto esos clichés que la hacían algo inaccesible para el público en general, acercándola a las nuevas generaciones.

Como él mismo explica «llevo un tiempo trabajando para atraer a un nuevo público que habitualmente no es lector de poesía, pero que he convencido con un lenguaje muy cercano y una temática muy actual jugando con esos dos factores». Todo esto ha dado lugar a que, sobre todo, haya mucho público joven, pero también «mucho público adulto que se va acercando cada vez más». La poesía de Gane se caracteriza por un lenguaje «directo, cercano, que se habla en la calle» porque «el factor mío es que todos mis poemas se entienden, sabes de qué van, los comprendes, con un lenguaje no muy trabajado del punto de vista literario porque lo que yo intento es bajar la poesía desde esa cúspide».

La temática de sus poemas abordan temas como la inmigración, nuevas masculinidades, feminismo, salud mental, la muerte, la crisis de los 30, amor, desamor, sexo. «Un poco los problemas a los que nos enfrentamos la gente que ronda mi edad, y el resultado es como si fuese una conversación con un amigo».

Muchos libros sirven ahora para acompañar a los lectores y Miguel Gane trata de abrir debate, de invitar al lector a la reflexión y, sobre todo, «hacer que en los momentos de soledad se encuentren un poco más acompañados porque muchas veces nos enfrentamos a problemas y pensamos que no hay nadie más que le pase eso y cuando lees un poema ya lo entiende, lo comprendes y ves que hay alguien en el mismo punto que tú».

Gane reconoce que la poesía es una forma de expresarse muy puntera y exacta, pero también anárquica. «Desde la postura del observador trato de recoger cosas del mundo y plantarlas en un libro». Entre sus influencias, el escritor cita a Luis García Montero, «que es el artífice de una generación como la mía», Karmelo Iribarren, Loreto Sesma, Piedad Bonnett, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Ida Vitale, que buscan lo mismo en la poesía. Gane reconoce que con Ojos de sol es donde «más he podido expresarme porque es el más actual y yo entiendo la literatura como un avance y un crecimiento».

La segunda jornada de la Feria del Libro acogió otros numerosos encuentros especialmente interesantes, destacando dos principalmente. El primero fue el del escritor Fernando Gómez Aguilera, director de la Fundación César Manrique y especialista en la obra del Nobel portugués, que presentó en el libro José Saramago. El pájaro que pía posado en el rinoceronte, en la carpa que lleva el nombre del escritor. La obra incluye un prólogo de la esposa del escritor y presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, y recoge estudios literarios dedicados a la mayoría de los libros de Saramago escritos en Lanzarote a partir de 1992, cuando el matrimonio estableció su residencia en Canarias. También despertó mucho interés la presencia de María Esclapez que abordó su libro Me quiero, te quiero en la carpa de presentaciones juveniles.