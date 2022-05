«El lector se verá en una situación en la que jamás se hubiese imaginado»

¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela?

Es una idea que quería llevar a cabo desde hace veinte años, pero nunca tuve tiempo. Pero aproveché el confinamiento que hubo el año pasado, me fui a casa de una amiga que tenía una amplia terraza y tuve ese tiempo para escribir el pulmón de la novela que la escribí en dos semanas y, a partir de ahí, fui implementando y añadiendo más escenas, tramas, etc.. Yo lo escribí como guión de película en el que me habría arriesgado dándole narrativa y diálogo y ha quedado muy dinámico con un lenguaje muy llano, sin mucho tecnicismo para que el lector se siente cómodo leyendo.

¿Se inspiró en algo en particular para la trama?

De un artículo que leí. La historia trata sobre un buque oceanográfico con un grupo de científicos que sale de Nueva Orleans y va al Triángulo de las Bermudas donde se encuentra con otro grupo que también va en ese buque. Cada uno tiene su propio batiscafo con las pinzas con las que van recogiendo muestras porque han encontrado un alga que cura el cáncer, pero en la segunda inmersión desaparece uno de los equipos a tres mil metros de profundidad y no se sabe nada de él y empiezan las labores de rescate. El marido de una de las protagonistas, llamada Laura, es espía, está en Lanzarote porque hay una cédula yihadista que se dedica a recaudar dinero para atentados y tiene que dejarlo todo. Ella cree que él es un hombre de negocios.

Pero ocurren más sucesos.

La trama oscila entre Lanzarote y El Triángulo de Las Bermudas hasta acabar en una sola en la que tienen que ver la una con la otra. Pero pasan muchas cosas entre medias. De pronto estás en Lanzarote y luego bajo el mar, y de buenas a primeras estás en Marruecos donde se escribe El principito, y luego en un ático en Nueva Orleans. Pero cuando el lector lo tiene controlado, se encuentra con algo que lo deja totalmente desubicado y piensa que se le ha ido la cometa al tipo que lo cuenta.

«He mezclado Lanzarote con el Triángulo de las Bermudas y la cura contra el cáncer»

¿Ha tenido que ver su experiencia con los deportes acuáticos en la elaboración de todo?

Durante un gran tiempo de mi vida me dediqué a deportes del mar como pesca submarina. Mi padre tenía un barco y salíamos a pescar los fines de semana a Lanzarote donde transcurre parte de la trama. Conozco muy bien Lanzarote y eso me llevó a incluirla dentro de la novela. Tiene de todo: aventura, tensión, traición, etc.

¿Ha tenido influencias?

Ninguna. Me he formado con tutoriales y soy autodidacta. Y controlo todo: el papel, la letra, el interlineado, las fotos, los lugares.

¿Podría existir una cura contra el cáncer en el Triángulo de Las Bermudas?

Podría ser.

¿Y es real lo de los fenómenos ocultos?

Hay un tema magnético, pero también pudo haber una serie de factores externos que puedan ser más complejos. El lector se va a encontrar con una situación que jamás se hubiese podido esperar.

¿Qué le han dicho los lectores hasta el momento?

Hice una prueba. Cogí a tres lectores seniors. Uno de 18, una chica de 35 y un chico de 50. Y a los tres le gustó, por lo que hay una horquilla de 18 a 50 años con lo cual hay algo que creo especial.

¿A quién le recomendaría esta lectura más especialmente?

Es un libro para ese lector al que no le guste los libros de historia, los drama muy complejos, etc. Está recomendado sobre todo para ese tipo de perfil que lo que quiere es desconectar la mente, que no te haga pensar, sino la secuencia que está pasando, como un momento de escape de todo lo que le rodea. Para centrarse solo en la lectura.