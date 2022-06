Odille Lima, dj del Malvasoul: «El público me aporta una satisfacción enorme»

El proyecto Malvasoul, concebido en Lanzarote como festival en 2018 y que durante dos años dinamizó la vida cultural de Costa Teguise, llega este sábado en formato ‘boutique’ al Alis Rooftop del Hotel Santa Catalina Hideaway, edificio emblemático de la capital grancanaria. La siguiente cita será el sábado 25 de junio. En ambos casos será desde las 16.00 a 00.00 horas, con aforo limitado a tan solo 300 personas, para un público con ganas de pasar una tarde exclusiva.

Si aún no tiene entrada para una de las dos citas puede hacerse con una en www.tickety.es. Entre el amplísimo cartel de participantes destaca el nombre de Odille Lima, que será una de las encargadas de poner su estilo este sábado al proyecto musical.

«No considero tener solo un estilo, me veo influenciada por varios. Bebo de varias fuentes como el break, drum and bass, house, minimal, deep y el funk», explica la artista de origen londinense y afincada desde hace 10 años en España. Un temporada que le ha llevado a gozar del talento de este país y a enriquecerse de ello.

Cuenta con 15 años de experiencia en el mundo de la electrónica avalan su carrera, que comenzó colaborando con Wagon Cookin’. Junto a Ed Is Dead y LNDKHN forma E.B.O., destacando el tema Still Running editado en el sello DIKSO e incluido en el recopilatorio remix de Craig Hamilton. De su fusión con Claudia Solo resulta Amity, dj y vocal se unen para recorrer escenas internacionales como Hard Rock Ibiza, W Doha, Wilchester Viena o Aquasella.

Entre Londres y España

De hecho, sus años en España y su vida en Londres están presentes cada vez que actúa. «Siempre he consumido música inglesa, de ahí mi selección musical para mis sets donde siempre busco groove. Los años en España me han influido mucho, me encanta el flamenco y creo que esto está para mí», añade.

Y es que, Odille Lima destaca por su impresionante voz rasgada como su principal arma, su selecto y amplio registro musical y puesta en escena, mientras que Mëstiza es la mezcla de la música electrónica, el flamenco y la vuelta a los orígenes. No será su primera vez en el Malvasoul, al que considera uno de los mejores proyectos en los que ha participado.

«Ha sido una de las fiestas que más me ha gustado ir a cantar el público es increíble. Esta vez iré pinchando y cantando y me muero de ganas de llegar a las Islas. Se van a encontrar un director de dj y vocal donde espero que disfruten mucho bailando», adelanta.

Pinchar y cantar son dos de sus pasiones que le llenan profesional y personalmente. «Me aporta una alegría y satisfacción enorme disfrutar con el público, poder comunicarme con ellos a través de mi voz y mi sonido», añade.

Más mujeres djs

En cuanto a la presencia cada vez mayor de mujeres en la escena dj, ella tiene clara su opinión. «Pienso que a veces se deja para lo último lo más importante que es la buena música y no el género del que lo pinche, esa es la clave principal para cuidar lo que más nos gusta y eso permita que haya huecos para todos e igualdad. Creo que hace falta que no se apueste por una imagen o género sino por la buena música como he comentado anteriormente», reflexiona.

Cuando toca de hablar de gustos musicales personales, Lima lo tiene claro.

«Si tuviera que elegir tres grupos o solitas serían Hiatus kayoto, que es una banda que me gusta mucho escuchar, realmente es un bandon. También me decanto por D- Angelo porque me encanta su voz y mi tercera opción sería Fink porque el sabe respetar muy bien los huecos entre su voz y su música. Los silencios también son importantes», opina.

Lima compartirá cartel en la primera jornada del Malvasoul con M.E.M.O, Macarena Hoffman, Juan Fierro, Mr. Paradise y Emma Play. El sábado 25 será la segunda cita.