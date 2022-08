«La revolución cubana se ha desmitificado gracias a internet»

¿Cómo tiene previsto que sea el concierto de Maspalomas?

Voy con tres músicos y dos solistas. Llevo ya dos años de gira en solitario después de que Orishas se acabara hace cuatro años. Yo empecé mi carrera como solista, pero he conseguido mantener la fama gracias a canciones como Patria y vida por la que me dieron mis tres primeros Grammys, y gracias a mi trabajo en el disco de Ricky Martin como productor con el que me dieron dos Grammys. Me he hecho un hueco como solistas y he arrancado mi gira con este espectáculo que incluye todas las canciones en las que he participado como compositor. Así incluiré canciones míticas como Orishas, A lo cubano, Mística, La mordidita de Ricky Martin, por supuesto Patria y vida, o Rakata que hice junto a Moncho Chavea y que llegó a ser número 20 en el mundo entero. Va a ser una noche de Cuba.

Usted se ha convertido en una de las voces más críticas al actual régimen cubano. ¿Qué le parece la emigración masiva que se ha producido recientemente?

Pues que es el ejemplo de lo que estamos luchando. Luchamos por la libertad de Cuba porque está atravesando un problema bastante grave de derechos humanos, de un gobierno que no se hace con el país, que no tiene propuestas, que no tiene eficacias, un gobierno nefasto, antiguo, que no le da cabida a la juventud para dirigir el país, y el país sigue siendo igual de pésimo porque se han dado cuenta de que existe el descontento de todos los artistas. Es la primera vez en la historia que el 100 % de los artistas cubanos están totalmente en contra del régimen y a favor del pueblo. No había pasado nunca en la historia de la Cuba.

Hay quienes argumentan de forma positiva que el país forma a buenos profesionales, sobre todo en la sanidad.

Eso no tiene nada que ver con el régimen, eso tiene que ver con la persona. La ecuación no es que la dictadura hace buenos doctores, sino las personas. En España también había buenos doctores durante la dictadura de Franco.

Bueno, pero se decía mucho que tenían una cobertura sanitaria realmente eficaz.

Eso se decía antes, pero ya se ha desmentido. Cuando yo salí de Cuba me asusté porque ellos decían que eran los únicos que tenían sanidad gratuita. Llego a España, sin papeles, siendo inmigrante, y mi esposa parió en el mejor Hospital de Madrid, el Gregorio Marañón, en la mejor sala, con los mejores doctores, y no pagamos un peso. Hay mucha propaganda que se ha hecho de la revolución. Y que se ha desmitificado a raíz de que llega Internet. Y si tu quieres ver cómo está realmente la sanidad en Cuba, entra en internet y pon sanidad cubana y verás los vídeos que hacen los propios internos. Lo mismo que pasaba aquí con el covid, que los propios enfermos enseñaban lo colapsado que estaban los hospitales porque con los teléfonos podían ver lo que realmente sucedía. Ahora puedes ver las imágenes.

La noche del concierto la gente no irá a dormir porque continuaremos la fiesta en la playa

También se habla de la corrupción en Latinoamérica como algo difícil de erradicar.

Sí, pero lo bueno que tienen esos países es que puedes ir a elecciones cada cuatro años y quitar ese gobierno y pones a otros si se volvió igualmente corrupto. Pero hay países como Venezuela, Nicaragua o Cuba donde eso no se puede hacer porque el totalitarismo está instaurado y ya no hay elecciones y ahí es donde está lo realmente jodido.

¿Y ve solución a Cuba en un corto periodo de tiempo?

Sí. Date cuenta que esa revolución ha durado 66 años, pero 60 sin internet. Qué es lo que prohibía Franco, pues la reunión de cuatro o cinco personas. Pero lo mismo sucede en Cuba. Pero ahora cómo vas a decir en internet que no se junten si ahora podemos hacer zoom con 10 o 20 personas metidas juntas. Internet permite un acceso para conectarte que antes no existía. Por eso cada vez que pasa algo en Cuba el gobierno tumba internet porque no quiero que se sepa, pero los cubanos han inventado fórmulas para seguir conectados sin tener internet de forma inteligente.

¿Y no tiene mucho que ver Estados Unidos con todo esto que quita y pone las dictaduras a su antojo?

Pero el que tiene que acabar con la dictadura es el pueblo cubano. No puedes esperar a que nadie venga a solucionártelo. Las dictaduras de otros países las han acabado el mismo país. Hablo de Egipto, España. Y gracias a esa gran comunidad cubana que hay en Estados Unidos, a la cual en el 29 le expropiaron todo, y el gobierno estadounidense como respuesta le hace el embargo. En Camagüey el 95 % de la población es de origen canario, y le afecta cuando no hay ese apoyo.

Ha anunciado tiene una canción dedicada a Canarias. ¿Nos puede adelantar algo?

Se llama Pasaporte isleño, y fue porque una vez lo dije en un concierto en Canarias “yo tengo pasaporte cubano, español, americano, pero cuando me pregunta que cuál tengo yo digo que tengo isleño”. Es una idea que estoy elaborando, creo que los isleños tenemos algo en común, una esencia diferente al del la península.

¿Tiene previsto publicar un álbum en solitario?

Tengo muchas canciones que podrían servir, pero durante la pandemia salió Patria y vida que ha sido algo descomunal. Estuve un año y medio promocionando la canción. Un año en el que todo giraba a su alrededor. Y ahora estoy sacando nuevas canciones, pero tengo pendiente ese álbum que saldrá el 3 de febrero .

¿Cree posible una reunión con Orishas?

Hace más de dos años que no nos hablamos, cada cual cogió su rumbo. No. Orishas terminó su fusión. Creo que fue una historia bonita. Es como los matrimonios que es mejor terminarlos de una manera linda, que sigan ahí, que revivir algo que no funcione. Pero no sé si de aquí a quince años puede que surja algo.

¿Y tiene algo preparado en su faceta como actor?

Estoy viendo cómo lo compagino porque acabo de terminar un documental. Pero tengo varios proyectos.

¿Qué diría del concierto del 27 de agosto para atraer al mayor número de espectadores?

Que vamos a estar con la mayor fuerza imaginable, y que esa noche los espectadores no irán a dormir porque tras la actuación seguimos la fiesta en la playa. Hemos perdido dos años de nuestra vida con la pandemia y hay que aprovecharlos al máximo. La particularidad de mis conciertos es que se revive toda la euforia, es un cóctel de numerosas sensaciones.