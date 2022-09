Conciertos, espectáculos burlesque, gastronomía, teatro musical, concursos de djs, presentaciones de libros, talleres, exposiciones, espectáculos infantiles, cortes de pelo, y muchas actividades más se puede encontrar el aficionado a la cultura retro que acuda al quinto Big Bang Vintage Festival que se celebrará del 6 al 12 de octubre. El evento, coorganizado por La Brújula Ocio y Cultura y el área de Desarrollo Local, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, se desarrollarán en tres escenario diferentes.

En primer lugar, la inauguración tendrá lugar en el Edificio Milller. Luego, el grueso de los eventos se desarrollarán dentro del parque San Telmo. Y, finalmente, la clausura se situará en el Teatro Guiniguada. La apuesta de la organización para dar la bienvenida a esta edición, el día 6, a las 20.30 horas, en el Miller, es un espectáculo en clave de cabaret o teatro musicalizado que llega desde Barcelona con The Rodríguez Sisters a ritmo de cumbia, rancheras, bolero y vals mexicano. Desde el 7 hasta el 11 se trasladan todas las actividades al parque San Telmo. En este sentido, el codirector del evento, Javier Viera, se congratula de que «volvamos a invadir el Parque de San Telmo como en la tercera edición. Volvemos a la calle, donde nacimos nosotros y el rock & roll». Allí serán los conciertos en los que actuarán las formaciones británicas King Salami & The Cumberland 3 y MFC Chicken como cabezas de cartel; Los bilbaínos Ghost Number y Micky & The Buzz; los madrileños Jaleo; los albaceteños Swinging Cats Club Band; los lanzaroteños Inadaptados; el espectáculo Elvis Back To Building y los grancanarios The Cavaliers. Sobre dicha programación, Viera afirma que «los ingleses MFC Chicken y King Salami son puro nervio y fiesta encima del escenario, garage rock para bailar. Y Ghost Number de Donosti y Jaleo de Madrid son bandas donde la música fronteriza, la España cañí o el cabaret son su marca». Cuatro «bandas que les aconsejamos no perderse», añade. El parque también acoge el concurso de los selectores con Sara Bang Bang, Vamp Dj, Los Pinchadiscos del Pantano, BeBoop Dj y Wahteque Selector, además del periodista y fundador del sello Hot45Records Iñaki López. «He sido el culpable de insistir en su participación», afirma Viera. «Regenta un sello discográfico y es coleccionista de singles. Es un espaldarazo mediático tenerlo como dj. Es un tío magnífico, cercano y rockero. Un lujo». Viera también destaca los shows burlesque de Evita de Vil y BoydeVil, «dos de los eventos más exitosos de todos», además de más de treinta stands que acuden desde varias islas, y un área de restauración con un espacio gastronómico con objeto de favorecer al empresariado local.

Viera recuerda que «más de 20.000 personas acudieron en el 2019, público que nos visitó de todas las islas, la península y diversos países de Europa. Creemos que este año, como mínimo lo igualaremos, pero con las ganas que se tiene de fiesta o quizás doblemos». También habrá presentaciones de libros y propuestas como la Biciescuela, un concurso de fotografía vintage, talleres para bailar, cata de vino con Bodegas Ruta del Vino de Gran Canaria, talleres de maquillaje y peluquería de los años 50 y 60, la exposición Motor Clásico, talleres de reciclaje o elaboración de marionetas y un espectáculo infantil con Payaso Zapitto. En cuanto a los talleres de baile se centrarán en el rock and roll, soul, swing y claqué. «Serán cuatro profesores de baile que enseñaran a iniciarse en los primeros pasos fundamentales, no hace falta ser ningún bailarín, solo tener ganas de pasarlo bien».

El importe del corte de pelo de 10 euros en Pantera Barbería irá destinado a los distintos programas y planes de ayuda destinados a mujeres en situación de exclusión social. Viera, que junto a Berta Hidalgo es el promotor de La Brújula Ocio y Cultura, destaca particularmente «las bodas estilo Las Vegas con la participación estelar de Chappel of Rockin Love que será la estrella del domingo en el parque», además de «los cortes de pelo Solidarios de Pantera Barbería». El viernes 7 el Festival también tendrá eventos en la cervecería artesanal Echarle Huevos en Mendizábal 37 con Rockin’ Party Post Fest que protagoniza Sara Bang Bang dj a partir de las 00.30 horas. Y el martes 11 a Rock & Roll Crazy Party con Wahteque Selector & Beboop dj, a las 22.00 horas. La clausura será el miércoles 12 de octubre en el Teatro Guiniguada, con Kids Rock History, en una única función a las 12.00 horas.

Javier Viera reconoce que una banda emblemática para actuar en el festival podrían ser los Stray Cats. «Nos encantaría traerlos, pero se nos va de presupuesto. Aunque una de las premisas es que no somos un festival única y exclusivamente de rockabilly. Este año estarán también swing, garage, jumblues, rock&roll, soul y más. Toda la música que se hacía entre los 40 y 60 del pasado siglo». El organizador recuerda que «el cabaret y el burlesque siempre ha estado desde el principio en nuestra programación, este año con Evita de Vil y BoyDeVil desde Gran Canaria y las catalanas The Rodríguez Sisters con un show musical y feminista desternillante el jueves 6 en el edificio Miller. Y el miércoles 12 cerraremos el festival con el show familiar Kids Rock History, un viaje de emociones por la historia del Rock. |