La quinta edición del Big Band Vintage Festival regresa tras el parón de la pandemia a su escenario habitual en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, con una programación "ecléctica" y la más "completa" de su historia.

Así lo ha adelantado el codirector del evento, Javier Viera, quien ha detallado que la programación arranca mañana en el Edificio Miller con un grupo de cabaret feminista, transgresor y muy "gamberro", The Rodríguez Sister, que abre el evento "más completo" de la historia del festival.

Desde el viernes y hasta el domingo, pasarán por el festival bandas de Inglaterra, Barcelona, Bilbao, Gijón Tenerife y Lanzarote, para "deleitarnos con ritmos locos" que trasladarán al público a un periodo donde nació "el fenómeno fan, el rockabilly, el country, el latino, el rock and roll", entre otros géneros.

Habrá conciertos, djs, market, shows Burlesque, teatro, talleres de baile, motor clásico, tattoo, barbershop, cómic, pinup, custom, old school, antigüedades, coleccionismo, segunda mano, reciclaje, talleres y charlas temáticas, presentaciones de libros, luthiers, foodtrucks, peluquería y maquillaje solidario, gastronomía, talleres y shows infantiles, moda, decoración y la participación de grupos que "llenan festivales en toda Europa" y que ha considerado "un lujo" tener en la ciudad.

También se amplía la oferta familiar, con espectáculos infantiles y talleres para niños, además de una de las novedades estrella de esta edición "las bodas Las Vegas" donde una decena de parejas podrán "contraer matrimonio" con un maestro de ceremonias ataviado como Elvis Presley para una boda "a ritmo de rock and roll".

Esta propuesta "llenó el cupo en apenas tres días" y ofrecerá un "casamiento divertido" no oficial.

Este es "un festival para todos los públicos y edades" y para todos los que quieran "descubrir cosas nuevas y que ya sabían de esta música y cultura", con el objetivo de que "la gente disfrute de la cultura, la música y el amor al rock and roll".

Entre los grupos destacan MFC Chicken, King salami & The Cumberland 3, Jaleo, Micky & The Buzz, Ghost Number, Inadaptados, Elvis Back to Building y Swinging Cats Club Band, entre otras bandas que completan la programación sobre la cultura y la música de las décadas de los años 40, 50 y 60 del pasado siglo.

La codirectora del festival, Berta Hidalgo, ha destacado que en esta quinta edición "volvemos al parque San Telmo en un evento muy completo", para regresar a los años 40,50 y 60, desde la música pero también con actividades complementarias.

Entre ellas ha destacado los treinta puestos de artículos vintage del 'Market', de reciclaje y segunda mano, stands de otras islas, talleres de reciclaje, y la apuesta por la familia, con talleres de marionetas, show infantil y un espectáculo musical.

Se ha declarado "muy contenta" con "las sesiones que llenarán todo el fin de semana" y que supone "consolidar el festival".

El viernes 7 el festival abre al público desde las 17 horas con el mercadillo y zona food trucks y photocall, la sesión de dj Vamp, además de un taller de baile swing, y los conciertos de Jaleo, Micky & The Buz, Boy de Vil (show burlesque) y Ghost Number.

El sábado 8, el Big Bang Vintage Festival contará con Los Pinchadiscos del Pantano, el taller de baile soul, un taller de cómic e ilustración impartido por Nano Barbero, un taller y la selección musical del periodista Iñaki López, y la presentación del libro El Rock & Roll británico, de Rubén Olivares Rosell.

La segunda jornada de conciertos comenzará con Inadaptados, King Salami & The Cumberland 3 y MFC Chicken.

El domingo 9 de octubre se han organizado varias actividades como un concurso de fotografía vintage, peluquería y maquillaje solidario, una exposición de motor clásico, la sesión de Wahteque Selector, los talleres infantiles y la actuación de Payaso Zapitto, el espectáculo Elvis Back to Building, y la formación albaceteña Swinging Cats Club Band.

La clausura del Big Bang Vintage Festival será el miércoles 12 de octubre con un espectáculo infantil en el Teatro Guiniguada.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha destacado la importancia de "enriquecer la oferta" de la isla, donde la cultura es "fundamental", en la misma idea que la consejera de Cultura, Guacimara Medina, que ha puesto en valor "la cultura rica y variada de la isla" y que considera es un valor añadido que ofrecer a residentes y visitantes.

La concejala de Distrito centro, María del Carmen Reyes, ha celebrado el regreso del festival, que coloca a Las Palmas de Gran Canaria "donde merece estar" en un evento "solidario, paritario, sostenible y muy completo en su programación".