Con 15 trabajos discográficos internacionales, Noa ha creado canciones que forman parte del patrimonio cultural mundial durante las últimas tres décadas. La cantante de origen yemení, nacida en Israel, repasará su amplia carrera artística el 19 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la celebración del 25 Aniversario del Auditorio Alfredo Kraus, que además será el último concierto que ofrezca este año en España.

Es Beautiful that way, banda sonora original de la película ya clásica La vida es bella, una de sus canciones más emotivas, pero Noa es una artista polifacética que ha ofrecido su visión de clásicos como Bach o de estándares del jazz. Estos dos géneros protagonizaron sus dos últimos trabajos discográficos: Afterallogy (2021) y Letters to Bach (2019).

Estas dos últimas propuestas musicales tendrán peso en el repertorio que interpretará en Gran Canaria, pero también estarán presentes grandes éxitos de su larga trayectoria artística. Además, durante estos más de 30 años de carrera musical, Noa ha colaborado con su maestro, el guitarrista Gil Dor, quien también estará presente en esta cita en el Auditorio Alfredo Kraus.

Noa es conocida en escenarios de todo el mundo y ha contado con la producción y el respaldo de grandes nombres de la música como Pat Metheny y Quincy Jones. Ha cantado junto a artistas reconocidos como Stevie Wonder, Sting y Andrea Bocelli, entre otros. Pero la artista es, además, uno de los iconos culturales de su país por su destacado protagonismo en el diálogo por la paz. Ha colaborado con artistas árabes y palestinos y su compromiso con la coexistencia pacífica le han granjeado distinciones. Es Embajadora de Buena Voluntad ante la ONU y Líder Global del Mañana.