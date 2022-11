El festival Boombastic debutará en las Islas, y lo hará en Las Palmas de Gran Canaria, los días 23 y 24 de junio."

Boombastic sorprende con la llegada del festival a las Islas Canarias. Concretamente el evento tendrá lugar en Anexo al Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, los días 23 y 24 de junio.

Por las ediciones del festival de este año han pasado más de 275.000 personas, donde se han subido al escenario un gran elenco de artistas entre los que destacan artistas internacionales como Bizarrap, Duki, Emilia, Cazzu, Nathy Peluso, María Becerra o Nicki Nicole, a los que también se suman artistas nacionales como C. Tangana, Quevedo, Hijos de la Ruina, Ayax y Prok, Bad Gyal, Rels B o Beret, entre otros.

Un evento que promete no defraudar con su line up, y en el que no faltará la originalidad y el buenrollismo de la pasada edición, rasgo característico de este festival, que pretende repetir por todo lo alto y mejorar, si cabe, el éxito cosechado durante el pasado verano.

Además de música, Boombastic ya es toda una experiencia, por lo que ya se ha convertido en el festival de moda a nivel nacional, y del que se espera cosechar el éxito obtenido en esta nueva edición de 2023.