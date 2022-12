Ariadne Artiles: "Nunca se habla de la salud mental de la madre tras el parto"

¿Cómo surge la idea de su segundo libro ‘Pura vida madre’?

Después del éxito que tuvo Pura Vida, que lo escribí hace tres años y está en la décima edición, me llamó la editorial Planeta, justo cuando estaba embarazada de dos meses y que apenas lo sabía nadie todavía, y me propuso hacer un libro sobre maternidad. Coincidió todo. La verdad es que me vino genial porque tenía que hacer mucho reposo, porque estaba embarazada de gemelas, y no había un mejor momento para ello. Que mejor pasatiempo que escribir sobre lo que estaba viviendo en ese momento, y así fue. La verdad es que fue tal cual.

¿Qué ha sido lo más complejo?

Todo fue muy bien hasta que di a luz. A partir de ahí fue casi imposible. Cuando te conviertes en madre de tres niñas no tienes tiempo de nada. Prácticamente terminé el libro hace un mes, cuando lo normal es acabarlo dos, tres o cuatro meses antes de su publicación. Lo finalice tres semanas antes de salir a la venta porque estuve sin escribir casi todo un año, desde que di a luz casi no tuve tiempo. Cuando se acercaba la fecha de entrega me puse las pilas para poder terminarlo. Empezarlo fue muy fácil pero acabarlo fue lo más complicado.

¿Le ha ayudado su madre con los consejos maternos?

Tengo una web que se llama La Vida Madre y lo que intento contar es que cada madre y cada maternidad es un mundo y lo hago desde mi propia experiencia. Sin querer dar consejos ni ser una abanderada de la maternidad, simplemente contando mi vivencia. Creo que es la manera más honesta de poder compartir con otras madres y que se puedan beneficiar si les pasa algo parecido. Más que consejos, que creo que al final se dan muchos que al final no sirven para nada, lo que sí hablo en el libro es de muchos temas tabú, de los que normalmente no se habla. Se dice que la maternidad es idílica y es de todo menos eso. Hablo de la maternidad real, desde lo que ha sido para mí. He sido madre dos veces, tengo tres hijas, y han sido dos maneras completamente distintas de vivirlo. Fueron dos embarazados, dos partos, uno fue muy idílico y el otro una locura. Para nada se parecían. Entonces, intento compartir la experiencia desde una realidad.

"Hoy somos más conscientes y honestas con nosotras y la maternidad es dura"

¿En que aspecto la maternidad no se parece a como se la habían contado?

Desde el principio nos cuentan que tener hijos es maravilloso y lo más bonito del mundo. Eso es real, es la parte bonita pero nunca nos cuentan, ni nuestras madres ni nuestras abuelas, la parte dura de la maternidad. De hecho, hoy en día muchas mujeres no se plantean tener hijos, antiguamente eso era impensable, parecía que venía con nuestro ADN y que era ley de vida. Hoy somos más conscientes y honestas con nosotras mismas, y la maternidad realmente es bastante dura. O tienes un instinto muy desarrollado y tu vocación en la vida realmente es ser madre, como es mi caso, yo quise ser madre desde que tengo uso de razón, o se puede convertir casi en un castigo. Tengo alrededor a mujeres que se arrepienten de haber sido madres, aunque quieren mucho a sus hijos, y luego mujeres que no, como es mi caso. Por muy dura que sea la maternidad para mí es un regalazo.

¿Qué es lo más duro?

Hay tantas cosas. El postparto que nadie te dice y es lo primero que deberían contarnos, que hay una bajada de hormonas, que el cuerpo de la mujer cambia completamente y muchas entran en depresión. Se suponía que cuando tú dabas a luz todo iba a ser maravilloso. No te cuentan que hay muchas madres que rechazan a sus hijos y eso pasa mucho más de lo que pensamos. Luego la lactancia es muy dura. En mi caso con Ari, mi primera hija, fue muy fácil y con las gemelas ha sido durísimo. Nunca se habla de la salud mental de la madre, parece que tiene que estar bien porque ha sido madre y eso está muy idealizado. Aquí hablamos de la salud mental de la madre en cuanto a la lactancia, de lo que nos exigimos y de la falta que hace un acompañamiento, que antes no había y ahora cada vez hay más. Un poco de todo eso. No es tanto las noches sin dormir, que ya lo sabemos, y que no tienes tiempo, hay otras cosas de las que no se habla que también pasan.

"No te cuentan que hay muchas madres que rechazan a sus hijos y eso pasa mucho más de lo que pensamos"

Hay que romper esos tabúes

Sí, son temas tabúes y no se por qué. Como que estaba mal visto decir que era duro ser madre o que alguna mujer no quería serlo. Hoy en día ya no. Poco a poco, todavía hay gente que se extraña y se sigue preguntando a la mujer muchísimo cuándo va a ser madre, como si fuese algo que viene con nosotras. Poco a poco hay que ir quitando esas etiquetas y hablar de una maternidad más real, que es maravillosa para quien quiere ser madre pero también es dura y no pasa nada. Hay que reírse pero, sobre todo, hay que estar informada de todas las cosas que te pueden pasar. He sido madre de gemelas, tuve niñas prematuras y tuve miedo porque pensaba en sí se salvarían o no. Luego te das cuenta de que los niños prematuros salen adelante, que son muy pocos los que se quedan atrás, y que hay prematuros muy sanos, como tuve la suerte de que fueran mis hijas, y luego hay niños de veintipocas semanas que salen adelante, pero es otro tema. Esa información tampoco la tenemos y me enteré cuando estaba viviéndolo. Tuve mucho miedo porque no tenía esa información cerca.

De haber contado con ella le habría cambiado la perspectiva

Claro. Lo hubiera vivido de una manera más natural. Mis hijas nacieron en la semana 34 y no hubiera estado con tantos miedos porque casi eran bebés término. No necesitaron nada, ni oxígeno, solo un tiempo en la incubadora pero estaban sanísimas. Te ahorraría muchos miedos, esos momentos malos. La información es vital.

¿Qué le aportan sus hijas?

Mucha felicidad porque al final creo que lo más puro que tenemos en la vida son los niños. Son vida.

¿Se plantearía volver a quedarse embarazada?

Ahora mismo no me planteo más que seguir sobreviviendo. Tengo una hija de tres años y trabajo todos los días desde casa. Entonces, sobrevivo a la maternidad porque con tres niñas en casa es difícil. No me lo planteo de momento.

¿Qué es lo más complicado de compaginar su vida laboral con la maternidad?

Lo más complicado para mí, porque mis hijas no van a la guardería y están conmigo en casa, es teletrabajar con ellas en casa. Es lo más difícil, porque quiero estar con ellas y también trabajar. Lidiar con eso es muy complicado, no hay reunión en la que no termine con mis hijas encima, hay momentos en que tienes que tenerlas así. Eso se me hace complicado pero tomé la decisión de no llevarlas a la guardería y compartir todo con ellas y tengo la suerte de poder hacerlo. La mayoría de las madres tienen que llevar a sus hijos a la guardería, muchas a los tres o cuatro meses, porque ya no tienen permisos. Tengo la suerte de ser mi jefa y me he tomado estos años de teletrabajo como un regalo.

"Ahora mismo me planteo un parón en lo que es la escritura"

Ha tenido tres hijos, ha escrito dos libros, ¿para cuándo plantar un árbol?

Sí, he plantado el árbol también.

¿Tiene planeado escribir un tercer libro?

Esta última experiencia ha sido muy agotadora, porque mis hijas están en casa y he tenido que escribir de madrugada para poder concentrarme. Un libro necesita mucho tiempo y paciencia y yo soy muy perfeccionista y quería dedicarle mucho tiempo. Ahora mismo me planteo un parón en lo que es la escritura y espero que Pura Vida Madre pueda aportarle mucho a las madres y a las futuras mamás. Ahora mismo no lo he pensado pero en un futuro, quién sabe. Porque soy una persona muy inquieta, siempre estoy en movimiento y con nuevos proyectos, pero hay que dedicarle mucho tiempo así que ahora no pero en un futuro no se.

¿Qué nuevos retos se plantea?

Para el nuevo año he comprado un complejo en el sur de Gran Canaria y lo estoy reformando. Espero poder sacarlo a principio de año, también se llama Pura Vida San Agustín. Hago un homenaje a las Islas y me hace muchísima ilusión. Estoy deseando que vea la luz porque ha sido un año de muchas obras y trabajo. Ese es mi proyecto más grande y que no tiene nada que ver con la moda.

Su vínculo con la Isla es inquebrantable...

Sí. Tuvimos la oportunidad de comprarla en la playa de toda mi vida al lado de mi casa. Es una manera de seguir teniendo negocios en casa. Vivo entre Madrid y Gran Canaria y mantengo todas las casas abiertas, cuando quiero cojo la maleta y me voy a Gran Canaria, siempre estoy volviendo. Como las niñas son pequeñas todavía intento volver bastante.