«He aprendido a ser extrovertida a pesar de la vergüenza»

¿Es la primera vez que vienes a Gran Canaria?

Sí. Estuve el año pasado en Lanzarote y aquí es la primera vez que estoy. Tenía muchas ganas de volver.

Cantas en inglés, euskera y castellano. ¿En qué idioma te sientes más cómoda?

Creo que en el que más soltura tenía al principio era el inglés, porque escuchaba mucha música en inglés. Luego en el euskera, porque es mi idioma materno. Me acostumbré al castellano porque es el que más utilizaba en mi proyecto. Yo creo que lo he ido entrenando, para cogerle más soltura, porque de los tres es el que me costaba más, aunque ahora es el que más trabajo.

Para desarrollar tu proyecto te tuviste que ir de Bilbao a Barcelona. ¿Te costó mucho dejar tu tierra para desarrollar tu proyecto profesional?

No, porque tengo allí familia y me da la sensación de que estoy en casa. Además, también estaba estudiando el bachillerato. Fue un cambio general, me cambié de instituto, conocí a gente nueva, estuve dos años y estuve dándole vueltas al proyecto. Estaba entretenida, haciendo muchas cosas. Muy contenta, la verdad.

Tu disco iba a salir antes de la pandemia. El coronavirus fue un momento de pausa. Al parar, cambiaste el LP original que ya estaba terminado. ¿De qué te diste cuenta durante este tiempo que te llevó a cambiar un proyecto que ya estaba cerrado?

Al final no había disfrutado ni el proceso ni me gustaba el resultado. Lo iba a sacar porque ya estaba hecho, porque tenía la presión y ya había cosas cerradas. Y cuando de repente llegó la pandemia y tuve la oportunidad de parar y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, ahora que tengo más tiempo le puedo dar una vuelta... Así que aproveché para hacer muchos cambios en el proyecto y hacer lo que quería hacer.

Desde los 11 años escribes canciones. ¿Qué te llevó a la música?

En casa son todos muy cantarines, músicos profesionales ninguno. Pero a todos nos gustaba mucho la música, mi madre es profe de música. Y yo recuerdo empezar a escribir mis canciones, a lo tonto, con seis años, con mi prima, para hacer espectáculos navideños en casa y para mí eso era como jugar. Al final se convirtió en mi trabajo pero yo lo veía siempre como un entretenimiento, como una forma de coger cosas que me pasaban y contarlas de otra manera, entretenía a mi familia. Me gustaba cambiar las historias para hacerlas más divertidas.

¿Cuándo te diste cuenta de que te podías dedicar a la música de forma profesional?

No recuerdo como un momento en sí. Empecé a grabar, tenía oportunidad de tocar en sitios... Desde aquí todo ha sido un paso más, un paso más. Yo desarrollaba las ideas que tenía en el momento. No es que yo de pequeña quisiera ser cantante ni nada de eso, yo quería ser futbolista o bombera.

Escribías las primeras letras con 11 años. Ahora tienes 20. ¿Cómo notas el paso del tiempo en tus letras y en los temas que te inquietan y reflejas en tus canciones?

Cuando no me acaba de convencer una letra me gusta acordarme de esos principios, de la tontería, la simpleza de cuando no pensaba tanto e intentar utilizarla de esa forma. Muchas veces uso la ironía y eso es algo que tenía de antes, de cuando era pequeña, de la manera en la que explicaba las cosas. A veces es como, vale, voy a mirar para atrás para poder seguir para delante. Porque si no te atascas en ese más, más, más complejo, y luego muchas veces la respuesta es pensar un poco menos.

¿Dirías que te has vuelto más nostálgica con los años?

Yo creo que soy como o muy introvertida o muy extrovertida. Eso creo que se refleja en el disco, porque hay canciones que son más intimistas, como la introducción, que es más personal, y hay otras que son más divertidas. Y mi personalidad es eso, o muy reservada o muy habladora. Lo que sí que he visto en todos estos años es que he aprendido a ser extrovertida cuando tenía que serlo a pesar de ser vergonzosa.

El disco está casi recién salido del horno. ¿Tienes más proyectos en mente o te estás centrando en los conciertos que tienes ahora?

Pues ahora estoy ya escribiendo el siguiente disco. La próxima canción saldrá dentro de unos meses. Estamos planeando lo próximo, que igual que con este primer disco no tuve tanto tiempo, aunque la pandemia me ayudó, ahora quiero hacer las cosas desde el principio y pensándolo muy bien. Así que compagino la gira, que sobre todo está siendo acústica este año, con el nuevo disco.