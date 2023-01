Andrés Orozco-Estrada dirige a Chamber Orchestra of Europe

El carismático director colombiano Andrés Orozco-Estrada regresa a las Islas para protagonizar otra de las grandes citas del Festival de Música de Canarias: el debut de la Chamber Orchestra of Europe en Canarias. Esta prestigiosa formación, impulsada en sus primeros años por Claudio Abbado, su gran mentor, ofrecerá sendos conciertos en Gran Canaria y Tenerife, con obras de Mozart y Beethoven. Como solista estará en el escenario el pianista francés Pierre-Laurent Aimard, ampliamente aclamado como una figura clave en la música de nuestro tiempo, que interpretará el Concierto nº 24 de Mozart.

Andrés Orozco-Estrada asegura que será «un concierto maravilloso». La orquesta «va a tener oportunidad de brillar porque es una música que está llena de energía, con muchos contrastes, pero sobre todo con esa ligereza, con esa vitalidad de Mozart y de Beethoven. Y un gran solista, así que estamos todos con muchas ganas de compartir con el público del festival».

Los conciertos tendrán lugar mañana, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria, y el martes 31 de enero, en el Auditorio de Tenerife, ambos a las 20.00 horas. Las entradas están disponibles en www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de venta de ambos escenarios. Se recuerda que los estudiantes de música pueden acceder a los conciertos con una tarifa especial de tres euros. En ambas citas habrá una charla introductoria a cargo de Ricardo Ducatenzeiler, que dará comienzo en una sala anexa una hora antes del inicio del concierto.

Reconocido por su energía, elegancia y espíritu, el maestro Orozco-Estrada, muy querido por el público del festival, ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Houston durante los últimos ocho años, puesto que contabilizó con la dirección de la Sinfónica de Viena a partir de 2020. Tras su despedida el pasado año, fue invitado en la Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Londres o la Orquesta del Festival de Budapest, entre otras, y tomó la batuta de lahr-Sinfonieorchester y la Staatsoper Berlin para dirigir la reposición de La Traviata.

Chamber Ochestra of Europe tiene, por su parte, fuertes vínculos con muchos de los principales festivales y salas de conciertos de Europa, cuenta con más de 250 obras en su discografía y ha ganado numerosos premios internacionales, incluidos dos Grammy y tres Premios Gramophone Record of The Year. La crítica elogia su sonido compacto y sedoso, alto, aristocrático, siempre refinado y sereno, una orquesta de la que se dice sigue la pauta de Harnoncourt y con ecos de ese sonido «made in Abbado», único y reconocible.

Juntos interpretarán un programa que incluye la Sinfonía no 38 en Re mayor K. 504 de Mozart, conocida como Praga, ciudad a la que el compositor llevó la sinfonía de Viena y que refleja su estilo más sofisticado, de argumento dramático. La segunda pieza es el Concierto para piano no 24 en Do menor K. 491, actuando como solista Pierre-Laurent Aimard, ampliamente aclamado como una figura clave en la música de nuestro tiempo. Ningún otro de sus conciertos para piano cuenta con una mayor variedad de instrumentos: la obra está compuesta para cuerdas, viento-madera, trompas, trompetas y timbales. La Sinfonía no 29 en La mayor, K. 201/186a, una de las más conocidas de sus sinfonías tempranas, se inscribe en el estilo de la música de cámara, pero con un carácter vehemente e impulsivo.

Para cerrar, la Sinfonía no 4 en Si bemol mayor, op. 60 de Beethoven, absoluta obra maestra, flanqueada por las dos cimas imponentes de La Heroica y la Quinta, que exige de la orquesta un virtuosismo implacable.

Más sobre la orquesta

Chamber Orhestra of Europe fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos que formaban parte de la Joven Orquesta de la Comunidad Europea (ahora EUYO), la formación está integrada actualmente por unos 60 miembros, y la mayoría de ellos estará sobre los escenarios canarios.

El principal impulsor en sus primeros años fue Claudio Abbado, quien la dirigió en óperas como Il viaggio a Reims y El barbero de Sevilla de Rossini, o Las Bodas de Fígaro y Don Giovanni de Mozart, además de grabar la integral de las sinfonías de Schubert. Otro maestro destacado en su desarrollo fue Nikolaus Harnoncourt, con quien grabó todas las sinfonías de Beethoven y actuó en los festivales de Salzburgo, Viena y Styriarte. En la actualidad, el conjunto trabaja estrechamente con András Schiff y Yannick Nézet-Séguin.