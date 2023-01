El Kanka pisará el escenario del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, el 9 de septiembre para presentar su último disco, 'Cosas de los vivientes'. Será en la Sala Sinfónica del auditorio a las 20:00 horas.

El cantautor, compositor y músico español llegará a la capital grancanaria dentro su gira 2023 en la que recorrerá gran parte del país y actuará en Murcia, Sevilla, Cáceres, Bilbao, Gijón, Madrid, Jaén, Granada, Málaga, Logroño, Burgos, Huesca, Valencia, Barcelona, Chiclana de la Frontera, Fuengirola, La Línea de la Concepción y Santa Cristóbal de La Laguna.

Las entradas ya están a la venta en la página web del auditorio www.auditorioalfredokraus.es, en www.entrees.es y en la propia web del artista www.elkanka.com

'Cosas de los vivientes'

'Cosas de los vivientes' es el título de las 14 canciones que componen el disco y que, según el propio Juan Gómez Canca, hablan de temas distintos pero todos cotidianos con los que cualquiera puede sentirse representado. "Un muerto no siente, ni le duele la barriga ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas o escucha música. Los vivos sí, por suerte o por desgracia, sufrimos, disfrutamos y vemos la tele. Este disco es una colección de cosas que nos pasan a los vivos, de experiencias y reflexiones", y añade: "En algunas canciones me muestro tal como soy y en otras como quiero ser. Tratan de la amistad, la nostalgia, la muerte, el amor, los proyectos de futuro y las sombras del pasado, me burlo de los 'opinólogos' y, a veces, tan sólo dejo fluir al verbo".

En 'Cosas de los vivientes', el Kanka ha optado por un sonido muy crudo y orgánico, con arreglos compuestos a la antigua usanza durante los ensayos con los músicos Pedro Campos, José Benítez, Juan Rubio 'Manin', Álvaro Ruiz y Carlos Manzanares 'Avatar' también en calidad de productor, montando los temas desde cero.

Se trata del disco más largo y completo del artista, en el que el malagueño ha sido totalmente sincero en las letras y en la producción. "Siento que, en la época de la tecnología y las comunicaciones, cada vez se procede menos de esta guisa, pero a mí me apetecía mucho, y ha sido un proceso hermoso. Tengo que decir, para terminar, que este disco es una producción prácticamente grupal, y los arreglos han surgido de forma natural de la mano de mis ya veteranos músicos", afirmó.

'Cosas de los vivientes' ha sido autoproducido con el sello del Kanka, 'A Volar Music', y ya puede conseguirse en plataformas digitales y en tiendas en vinilo. También en disco libro con ilustraciones de Anabel Perujo y comentarios del periodista musical Fernando Neira, además del CD.