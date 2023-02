Laura Vega: "Estas creaciones han supuesto mi mayor crecimiento personal"

¿Cómo definiría este primer trabajo en cuanto a estilo, temáticas, inspiración, etc?

Podría definir este trabajo discográfico como un resumen de mis composiciones preferidas hasta la fecha en mi catálogo de música de cámara. La elección de obras supuso para mi una profunda reflexión y confrontación con mi propio proceso creativo. La selección realizada muestra mi preferencia por aquellas creaciones que han supuesto un mayor crecimiento personal, tanto por el resultado musical como por las circunstancias vitales en las que se concibieron.

¿Por qué el título Luz de tinieblas? Sugiere algo tétrico y contradictorio.

Luz de tinieblas es el título de una de las ocho obras que se recogen en el disco y además es una de mis favoritas. Fue compuesta en 2012 para dos violonchelos, dos contrabajos y piano por encargo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Cuando me hicieron la propuesta me resultó muy atractiva por lo inusual que resulta esta combinación tímbrica al intervenir tantos instrumentos de registro grave. En este sentido quizá pueda sugerir algo tétrico, pero realmente la pieza transita por un camino que parte desde lo tenebroso y turbulento hacia la serenidad y la paz. En palabras del pianista José Luis Castillo, esta música invita a la búsqueda de la luz dentro de la propia oscuridad. Por otra parte, el título es muy especial para mi porque en su momento me ayudó a elegirlo mi querido amigo Lothar Siemens, una persona que fue fundamental en mi trayectoria personal y musical.

Las obras las ha compuesto entre 2005 y 2019, ¿hay alguna unidad entre ellas?

No, de forma específica. Son obras compuestas en períodos diferentes pero se pueden apreciar conexiones evidentes entre ellas, por ejemplo, en el uso de determinados motivos melódicos o secuencias armónicas que se repiten en muchas de mis obras. En definitiva, la suma de todo ello es lo que permite definir e identificar mi lenguaje musical y, por lo tanto, proporciona cierta unidad.

¿Está presente algo de Canarias en las obras seleccionadas?

Sí, muchas veces los motivos extramusicales en los que encuentro inspiración tienen su origen en Canarias. En la obra Paraísos perdidos III me baso en un cuadro del pintor grancanario Antonio Padrón titulado El rayo verde. La música trata de reflejar diferentes paisajes de la geografía canaria, paraísos, añorados por aquellos que se vieron en la necesidad de abandonar su tierra y emigrar, perdidos. El tratamiento musical además integra ciertos rasgos del folclore canario, como el motivo melódico del arrorró y elementos percusivos en el violonchelo que imitan el sonido de las chácaras y el tambor gomero. Para la obra Páginas de arena encontré inspiración en dos poemas de la autora grancanaria Selena Millares titulados Océano de sombra y Tu nombre. Otro poema de Selena me sirvió también para Cuatro miradas a un infinito limitado, obra encargo de la Fundación Mapfre Guanarteme para el seminario La ciudad escuchada. El objetivo era mostrar una serie de obras creadas por estímulo directo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso me inspiré en el paisaje de La Isleta visto desde La Cicer en la playa de Las Canteras. La obra De un lejano amor, otra de mis preferidas, toma como punto de partida el poema homónimo de Tomás Morales. La música, de sonoridad melancólica, intenta reflejar lo que en mi provocan los versos de la primera estrofa: Amor, amor, amor... ¿Adónde has ido?... ¡Yo he perdido un amor!... En grata calma dormía en el silencio de mi alma, ensueño juvenil, y lo he perdido...

Usted lleva componiendo desde hace muchos años, ¿por qué ha decidido sacar este primer álbum precisamente ahora?

Realmente no fue una decisión mía. Surgió por iniciativa del presidente de la Asociación Cultural Taller Lírico de Canarias, Gonzalo Angulo, quien me propuso en 2021 la maravillosa idea de realizar un cd monográfico con el sello discográfico alemán Neos especializado en música contemporánea. El camino ha sido largo y es ahora cuando sale a la luz gracias al impecable trabajo de muchas personas e instituciones involucradas en el proyecto. Aprovecho la ocasión para dar las gracias públicamente a Laura Sánchez, Diego Díaz Koury, Néstor Henríquez, Adriana IIieva, Carlos Rivero, Juan Pablo Alemán, Roman Mosler, Jürgen Faller, David Hernández, José Luis Castillo, Carmen Brito, Antonio Miranda, Nicole Martín, Ángel Luis Aldai, Juan Pedro León, Gonzalo Angulo, Taller Lírico de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Auditorio Alfredo Kraus. Me siento infinitamente agradecida y afortunada.

¿Hay influencias, autores u obras que le hayan inspirado especialmente?

Sí, por supuesto. Además de las canarias ya citadas, podemos encontrar en el disco una obra titulada Homenajes II que rinde tributo a grandes autores de la música clásica ya que cito y transformo motivos extraídos de obras de Albéniz, Beethoven, Schubert, Schumann y Takemitsu. Otro ejemplo lo encontramos en Luz de tinieblas a través de una cita del aria Erbarme dich de J. S. Bach.

¿Cree que este primer trabajo le animará a realizar otras grabaciones futuras con regularidad?

En realidad, este no es mi primer trabajo discográfico, ya se habían publicado grabaciones de varias de mis obras en discos colectivos promovidos por diferentes intérpretes, incluso hay un cd monográfico dedicado a mis obras orquestales en la colección La creación musical en Canarias del sello RALS patrocinado por El Museo Canario. Espero poder seguir haciendo grabaciones de mis obras en el futuro porque realmente es la manera en la que los compositores de música sinfónica podemos seguir difundiendo nuestras obras tras su estreno. No es fácil reprogramar obras de gran formato con regularidad en festivales y temporadas de conciertos.