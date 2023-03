El concurso de bandas y artistas Sonora Las Palmas de Gran Canaria, conocido como La Caja Sonora y Capital Sonora en ediciones anteriores, celebra este fin de semana la gran final de su décima edición en 2023 con dos jornadas de conciertos en el Espacio Miller, en el parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria este viernes 30 de marzo y el sábado 1 de abril. Serán dos días de música en directo, a partir de las 20.00 horas y con entrada libre, y con el plus de la presencia de Texxcoco, ganadores de Capital Sonora en 2015, como grupo invitado en la segunda jornada, que regresan a los escenarios de la Islas con nuevo repertorio a estrenar en este evento.

Además, y por primera vez en la historia del Festival, el público infantil tendrá su propio espectáculo el domingo 2 a partir de las 12.00 horas con la actuación del luthier y músico Alessandro Ferrato.

Un total de diez bandas canarias, cinco afincadas en Gran Canaria y otras cinco en Tenerife, tienen el protagonismo en la gran final de Sonora Las Palmas de Gran Canaria, que en esta décima edición contempla un primer premio de 5.000 euros, además de la participación en el festival Sonora, a celebrarse el próximo 24 de junio junto a Loquillo, Ácido Pantera y Lajalada; un segundo premio de 1.500 euros; y la posibilidad de que los finalistas del concurso puedan ser seleccionados para actuar en tres de los festivales que se celebran en el circuito canario: Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro). Los directores de estos tres festivales forman parte del jurado que designará a los ganadores de la décima edición, que se completa con distintas personalidades de la música, la cultura y el periodismo, y que cuenta con Teddy Bautista como presidente de honor.

Alba Gil Aceytuno, Adora, Animal Roots, Antiplancton, Cheap Manifesto, Mafasca, Monkey Faces, Morirán Todos!, Pat Llombet y Tabaiba, son los diez artistas que defenderán su proyecto en directo en el Espacio Miller este viernes y sábado. Un total de diez proyectos musicales tienen la condición de finalistas tras ser seleccionados por un jurado especializado entre las 119 propuestas provenientes de todas las islas, con excepción de La Gomera, que se presentaron al certamen. El regreso del concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria en su décima edición, con el patrocinio de las áreas de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha tenido un récord de participación con las citadas 119 bandas y artistas de todos los formatos y estilos.

Cóctel de estilos

Rock y pop, y sus mutaciones electrónicas, grunge, indie rock, new wave, post punk y sonidos mestizos, entre otros, son los distintos estilos que defienden los diez finalistas del concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria. Todos ellos disponen de un tiempo de 25 minutos para convencer al jurado de la gran final. El Espacio Miller abrirá sus puertas a las 20.00 horas, este viernes 31 y el sábado 1 de abril, en las dos jornadas de música en directo que brinda Sonora Las Palmas de Gran Canaria. La primera ronda de la final, el viernes 31, tiene de protagonistas a Animal Roots (Gran Canaria), Adora (Gran Canaria), Monkey Faces (Tenerife), Pat Llombet (Tenerife) y Mafasca (Gran Canaria). Y el sábado 1 de abril, completan la serie, desde las 20.00 horas, Tabaiba (Gran Canaria), Antiplancton (Tenerife), Cheap Manifesto (Tenerife), Morirán Todos! (Tenerife) y Alba Gil Aceytuno – Aguayro (Gran Canaria).

La jornada del sábado se completa con un concierto de la banda grancanaria Texxcoco. La formación que lidera Adriana Moscoso, en activo desde 2015, se proclamó ganadora del concurso Capital Sonora ese año. Afincados en Madrid y con varios trabajos discográficos editados, los Eps Blu (2015) y Psychonaut (2016), y los álbumes Disorder (2018) y Side Effects of Proximity: Part I (2019), Texxcoco regresa a la capital grancanaria en vísperas de la publicación de un nuevo single. Días atrás, el grupo anunciaba en redes sociales la vuelta a los escenarios en casa y en el Espacio Miller, “el mejor sitio para poder tocar en primicia algunos de nuestros temas nuevos”.

El concurso Sonora Las Palmas de Gran Canaria proyecta su programación hasta el domingo 2 de abril en el Espacio Miller, a las 12.00 horas y de entrada libre, con una propuesta lúdica para el público infantil y familiar: un laboratorio creativo de instrumentos musicales con materiales reciclados y percusión corporal que culmina con un concierto para todos los públicos.

Biografías de los finalistas: viernes 30 de marzo

Animal Roots (Gran Canaria) es una banda de rock alternativo procedente de Las Palmas de Gran Canaria formada en 2017. Con un sonido escorado al grunge, stoner, garage e indie, la banda comenzó como power trio con Ajota Watterson a la voz y guitarra, Antonio Cabrera al bajo y Aitor Déniz a la batería. Al tiempo se incorporaría Jorge Negrín como guitarrista solista. En agosto de 2018 graba su primer EP de título Animal Roots disponibles en diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, Itunes… Este EP está formado por tres canciones (Devil in your mind, The End, I’m Done) todas ellas grabadas en Baraka Estudios, con Ramon Tubío como productor.

Finalistas del LALACORE 2018 celebrado en la Sala Aguere, ganadores del 3º premio del Concurso música joven de Cajacanarias, y ganadores del primer premio del concurso Lomascrujiente. En noviembre de 2019 Animal Roots actuó en el festival WOMAD @LPAJUVENTUD y en Septiembre de 2021 en el Festival Rock & Books.

El duo musical Adora (Gran Canaria), formado por Romi Alter y Fran Sylver, lleva ya un tiempo forjando su camino en las industrias de la musica y de la moda en Londres. Ambos originalmente de Gran Canaria, se conocieron en Londres a finales de 2018. Un dúo de pop/rock con énfasis en la moda como vehículo de expresión creativa. Por ende, en un año desde el lanzamiento de su primer single Anthem to the Youth, han aprovechado las redes sociales, para compartir su derrochante creatividad. Utilizan Instagram y TikTok como outlet principal para sus covers y demás contenido musical y de moda. Además, se han propuesto conquistar el escenario también, ofreciendo un directo energético con un toque de rock&roll. Para ello toman inspiración de la distinguida puesta en escena de iconos femeninos del pop como Madonna, sin dejar de lado la energía tan explosiva de leyendas del rock como David Bowie, Freddie Mercury y Joan Jett.

Monkey Faces (Tenerife) es un proyecto impulsado por Carlos Ortega y Carlos Ramos. El ex vocalista de la banda lanzaroteña Zurych y el guitarrista que es parte de la historia de la música en Canarias como miembro de Los Dalton, Vicious Soul, Miniatura, Brutalizzed Kids o Ma Pogo, activan la banda a la que se suman posteriormente otros dos veteranos músicos de la escena insular, Manolín Lorente al bajo, y Fede Beuster a la batería. Con una propuesta musical que se alimenta del indie pop británico con tintes de glam rock que conduce a la pista de baile, la banda edita en 2018 su primera referencia, Hard Love, y son habituales en los escenarios de las islas. A finales de 2019, se incorpora a la banda Hugo García para sustituir a Fede en la batería, un autentico fichaje de primera, que aporta fuerza y actitud.

Pat Llombet (Tenerife) una cantautora, artista independiente, que los 12 años comenzó a escribir y a los 17, empezó a ponerle melodía a sus textos. A mediados de 2019 decide empezar a tocar sus temas en salas y a darle forma al proyecto musical. A raíz de ello, a partir de 2020 lanza sus primeros sencillos con influencias indie-pop. El proyecto ha ido creciendo y afianzándose en su particular sonido, Pat Llombet ha publicado 6 temas de estudio, y ha formado parte del cartel de diversos festivales, haciéndose un hueco en el panorama emergente de Canarias y ampliando su alcance con diversos conciertos en la Península.

Mafasca (Gran Canaria) es un trío grancanario con edades comprendidas entre los 19 y 21 años que editó su primer trabajo en formato EP en 2022 y con un primer álbum en el horizonte. Unay Pérez, Jorge Ruano e Yria Martín son los integrantes de Mafasca, que toma su nombre de la leyenda majorera de La Luz de Mafasca. (guitarra), y en cuya música se encuentran influencias tan dispares como el funk rock californiano, el punk británico y el movimiento de la canción de autor cubana.

Biografías de los finalistas: sábado 1 de abril

Tabaiba (Gran Canaria) es una agrupación musical que surgió en 2019 en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, formada por músicos provenientes de distintas partes del mundo. La música de la banda presenta una fusión de géneros como el reggae, el latin ska, la cumbia y el hip-hop; con un directo potente y atrevido, lleno de ritmos veraniegos y letras irreverentes que convierten a Tabaiba en una de las propuestas artísticas de world music más importantes de la escena cultural canaria. En marzo de 2021 la banda publica su opera prima Tabaiba Reggae, con invitados como Arístides Moreno, Irene Drive y el templista Derque Martín.

En el año 2022, la banda publica dos sencillos que cuentan con dos colaboraciones de lujo: la primera es Ritmo de Cumbia ft. OneChot, considerado uno de los cantantes más importantes del reggae/dancehall latinoamericano, alcanzado su videoclip más de 150.000 visitas en Youtube; y el segundo, Borracho Hasta El Amanecer ft. Ginés Cedrés de Los Coquillos, quienes se unieron para renovar este clásico del rock canario dándole un sonido moderno y fresco, al más puro estilo Tabaiba. Además, ese mismo año, Tabaiba hace realidad uno de sus proyectos más ambiciosos: Tabaiba Live In Veneguera, un disco en directo grabado en el Encuentro Veneguera, en donde compartieron escenario junto a Celtas Cortos y Youtuel de Orishas.

Tabaiba lo integran nueve músicos provenientes de distintas partes del mundo: Peter Puka Kaervegaard (batería); Kamil Zelaa (trompeta); Govind Singh Bermúdez (guitarra); Vicente Tito Pérez (bajo); Carlos Bieito (trombón): Juan José Chago Calcines (percusión); Sebastián Angulo (saxofón tenor); Erick Ramírez (teclado) y José Gil (voz).

Antiplancton (Tenerife) es una banda de rock con electrónica que construye su estilo desde una sólida base rítmica apelando a lo primario y a lo más esencial de las canciones. La banda está formada por Carlos Castillo (voz, guitarra, sintetizadores, programaciones), Fabián Yanes (guitarras, sintetizadores, programaciones), Nolo Hernandez (bajo, bases) y Sergio Diaz (batería, bases). Para su primer álbum Otros Cuerpos ha contado con la producción de Raúl Pérez (La Mina) y las mezclas de Manu Cabezalí.

Cheap Manifesto (Tenerife) es una formación de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, que en otoño de 2022 lanzaba su sacamos nuestro primer EP Downfall, “producido y realizado por nosotros mismos”. El grupo tiene una segunda referencia en preparación, también en formato EP y con el título de Gloomy Paradise. Tres amigos, Aarón de Luis Trujillo (voz),

Fernando Gonzalez López-Peñalver (guitarra) y Miguel Castellano García (bajo), cuyos caminos se habían cruzado en otros proyectos. Cheap Manifesto se debe al sonido de la década de los años 80 del pasado siglo, entre la new wave y el post punk, con melodías sencillas y pegadizas, y letras que hablan de desencanto y alienación, y expresan rabia y desconcierto frente al presente social.

Morirán Todos! (Tenerife) es un dúo de rock, pop y electrónica formado por Gustavo Molina (voz, guitarra y sintetizadores) y Agustín González (batería y percusión electrónica). Con mas de 10 años de trayectoria 1 LP, 2 EPs y mas de 600 conciertos a sus espaldas, el grupo se ha presentado en escenarios de las islas como así también de la península. Actualmente se encuentran produciendo una serie de 4 singles que formarán parte de su próximo álbum.

Y la saxofonista Alba Gil Aceytuno (Gran Canaria), que presenta el proyecto Aguayro, que nace con la idea de plasmar la personalidad, influencias y estilo de Alba, acompañada de músicos con los que tiene una conexión especial desde hace años. Le acompañan en este viaje sonoro con tintes de tintes de jazz, hip-hop, punk rock y folklore canario, entre piezas instrumentales y con voces, músicos como Alberto Díaz, Jose Carlos Cejudo, Juan Pérez y Luis Merino. Una idea clave del proyecto es la utilización del lenguaje silbado para reivindicar su uso y enseñanza, así como añadir otra forma de expresar pensamientos y mensajes.