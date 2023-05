La nueva generación de animadores desvela sus secretos en Animayo

Algunos de los representantes de las nuevas generaciones de animadores e ilustradores que han acudido a esta 18ª edición del Festival Animayo, que se inició el pasado jueves, y que se clausura hoy sábado en el Cicca y el teatro Guiniguada, desvelaron algunos de sus secretos profesionales ayer en un encuentro con los medios.

Cinco de los artistas más destacados del evento, no tuvieron ningún reparo en reconocer cuáles han sido las pulsiones que han latido detrás de sus respectivas realizaciones y reflexionar sobre su experiencia en el festival. Concretamente, en el campo de la animación acudieron la ucraniana afincada en Polonia Kateryna Ocheredko, que intervino del pasado jueves, y la realizadora escocesa Laura Macmahamon que interviene hoy sábado a las 18.30 horas en el Cicca como uno de los platos más fuertes de toda la edición.

Por otro lado, en el campo de la ilustración, estuvieron presentes la exitosa youtuber Gema Vadillo, que fue la protagonista de la primera mesa de artistas el pasado jueves, y el ilustrador y también youtuber Jorge García Ruiz que intervino ese mismo día. Finalmente, también estuvo presente el ingeniero José Jesús García que profundizó en la parte técnica que rodea a muchas de estas obras.

La ilustradora y animadora Kteryna Ocheredko habló de sus proyectos de animación Loving Vincent, que se estrenó en 2017, y The peasants, que se estrenará a finales de año. La artista ha trabajado más intensamente en periodos temporales que incluye 2016 y 2021 y 2022. Como artista que también pinta al óleo, Ocheredko abordó antes el público de Animayo acerca de las técnicas, la escritura, las realizaciones, los referentes, los estilos y las ideas. «Pude enseñar cuadros digitales y portafolios» y aclaró que «cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como el propio Vincent lo hubiera pintado». De este modo, sus 80 minutos de duración están compuestos por 56.800 fotogramas que han sido pintados, uno a uno por un equipo internacional de más de 130 artistas».

Una de las presencias más importantes es la de la escocesa Laura Macmahamon que hoy interviene para hablar de Scrooge: Un cuento de Navidad, que se emite en Netflix, que la coproduce. «Se trata de una readaptación del cuento de navidad de 1970 en el que Luke Evans actúa como protagonista en la que intervienen muchísimos actores y mezcla animación con musical. «Lo más complicado es que tiene un montón de personajes y el tiempo es poco, muy ajetreado, pero hay un equipo grande detrás», señala. Desde su punto de vista la película «es muy colorida y llama mucho la atención» e incluye una canción que se ha vuelto viral titulada Little never comes.

Macmahamon, que anteriormente había trabajado en el vídeo del grupo musical virtual KDE, y que estudió animación en Escocia, afirma que «los británicos trabajamos con más gente de Europa, pero nuestros clientes son más de América, por lo que no hay gran diferencia entre los dos continentes». La artista reconoce la importancia del dibujo en su tierra y recuerda como casi todos los autores de superhéroes norteamericanos más famosos suelen ser escoceses y ella misma está trabajando en un episodio de Marvel. Sobre sus gustos personales, la realizadora destaca la ciencia ficción y un director como Denis Villanueve, sobre todo por la nueva versión que realizó de Blade Runner, Su trabajo como animadora consiste en «hacer que los personajes actúen y su labor es estar más en conexión con el director, pero dar la voz a los actores. «Es divertido porque me encanta el cine, pero no sé actuar y me tengo que meter en los personajes», señala. «Lo peor es cuando se quedan los ordenadores colgados». Scrooge fue un trabajo que «hicimos bajo pandemia y lo más complicado fue hacerlo con un equipo tan grande y reunirnos todos. Era muy difícil no poder vernos cara a cara».

Gema Vadillo es ilustradora y creadora de contenido. En 2014 abrió su canal de Youtube y desde entonces no ha parado de subir contenido de arte, inspiración y divulgación a las redes, siendo hoy en día una creadora multiplataforma en Twitch, Youtube, Instagram y Tiktok. Paralelamente en 2019 publicó su primera novela Schizein y la ciudad donde ya no sale el sol y en Animayo su nueva novela gráfica El amarillo no existe. «He hecho ilustraciones para novelas ajenas, pero estos últimos años me he centrado en mis propias novelas», señala. También ha trabajado para redes, contenidos de dibujos para redes ya sea divulgación o tutoriales. El amarillo no existe es su segunda novela, pero la primera con ilustraciones. «Tiene muchas cosas que me han influido, como cuando iba al instituto el manga, o cuando crecí el cartoon. Mi primera novela es más thriller, el segundo más de conspiración o misterio». Vadillo tiene un millón de seguidores, siendo la Youtuber de dibujos más exitosa, «pero el arte en las redes es de los gremios más pequeñitos». En su intervención la ilustradora habló de los bocetas, las paletas y el color. «El amarillo no existe trata mucho del tema de la luminosidad y me centré mucho en hablar de la paleta que escogí: amarillo, azul y rojo y la incorporé a la historia para momentos diferentes».

Por su parte, Jorge García Ruiz recuerda que El libro para las estrellas, fue el primero con un beso entre dos chicos en España en la portada y subraya que acaba de firmar con Planeta para publicar a finales de año su primera novela gráfica. También con un canal youtube de 120 mil seguidores, García dibuja personajes muy realistas con un color muy minimalista, y reconoce que la saga italiana Witch «es mi gran influencia».