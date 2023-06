Fábrica La Isleta enfila la última semana de junio enlazando su programación con los primeros días del mes de julio con novedosas propuestas entre las que destaca un Festival de Swing o el Tributo a Metallica, sin dejar de lado la Talent Jam Session, así como el Terraceo o su Jazz Entre Amigos.

Así, este miércoles día 28 a las 20.30 horas, sube al escenario la vocalista e intérprete mezzo soprano con registros enfocados principalmente al pop/rock y Rock duro, Marta Delgado. Artista que, tras dedicar toda su vida a las artes plásticas, aparece en el panorama musical hace tan sólo 4 años. Actualmente, participa en varios grupos de versiones como 'Marta y Los Suspensos' que versiona pop rock español clásico y en 'The Collectors' que hace un recorrido por los temas de Heavy Metal más emblemáticos de las últimas décadas del siglo XX. Marta, una de mejores voces del rock en español, será la artista invitada de la Talents Jam Session acompañada de la Talent Band de Fábrica La Isleta a cuya finalización cede el escenario a los diferentes artistas presentes entre el público. Entradas ya disponibles en web del centro por un precio de cuatro euros en compra anticipada.

Un jueves con sabor rockero

El jueves 29 a las 21.00 horas, llega el Tributo a Metallica con «Platanica: Platanoise Metallica Tribute». Una banda tributo que surge a partir de 'Platanoise' y que está centrada en los primeros trabajos de la banda, originaria de Los Angeles con base en San Francisco, comprendidos entre su álbum debut "Kill 'Em All" y "The black Album". Integrantes de este tributo: Jesús Mariño, voz y guitarras; Manolo Cabrera, coros y guitarras; Miguel Pérez, bajo eléctrico, y Jorge Cortadellas, batería. (Entradas anticipadas ya disponibles en web por un precio de seis euros).

Swing para el viernes

Cambiando de registro, el Swing coronará el mes de junio este viernes día 30 con un evento enteramente dedicado a este estilo desde las 21.00 horas hasta las 3 de la mañana. Para empezar, tendrá lugar el Taller de Swing Principiantes Nivel 2 a cargo de la bailarina y profesora Guayarmina Sosa. Una apasionada de la música en general que, cautivada desde muy temprana edad por el swing, se inicia en el Lindy Hop hace ya siete años asistiendo a clases, talleres y festivales en Barcelona, donde también residió un tiempo, y en París.

Dando continuidad al evento, a las 22.00 horas, nada mejor que poner en práctica lo aprendido con el concierto de Fábrica La Isleta Swing Band liderada por la vocalista Carmen Leal en compañía del bajista Nelson Saavedra, el guitarrista Ernesto Rossger, y el baterista Alejandro Ramos. Músicos que desplegarán un repertorio más que bailable con temas de swing de referentes como Cole Porter, Duke Ellington, Nina Simone o Peggy Lee, entre otros. Las entradas para ambas acciones están disponibles en la web de Fábrica por un precio de doce euros por taller más concierto o de cinco euros si la opción es acudir únicamente al concierto. Y finalizando la noche, El Especialista Manel Ruiz con sus sonidos, su seña de identidad, acordes a la temática del evento.

Sábado al aire libre

Una cierta calma llegará el sábado 1 de julio desde las 19.00 horas con el 'Terraceo' que en esta ocasión contará con el acústico de The Son Flamenco, un duo con el que disfrutar al aire libre de voz, guitarra, cajón y más. Las entradas, disponibles por un importe de tres euros, incluye una cañita cortesía de la casa, teniendo acceso gratuito los socios y o alumnos de Fábrica MAT presentando su carnet.

Finalizando la semana, el domingo 2 de julio a las 20.00 horas, concierto del 'Jazz entre amigos' protagonizado por Alan Himar Trío que contará con Nelson Saavedra al bajo y Juan Pérez a la batería. Alan Imar Rodríguez, es un compositor, productor y músico multi instrumentista originario de las Islas Canarias. Ex alumno del Taller de Músics de Barcelona y graduado por el Conservatorio del Liceu en saxofón Jazz, Alan ha trabajado con numerosos artistas de la escena nacional e internacional como músico de sesión, incluyendo Bándalos Chinos, Sinkane, Crazy p y Cabiria. En 2017 formó Tversky con uno de los miembros de Boreals, banda duo con la que grabaría y produciría dos Ep (Burger récords, Foehn récords) y un álbum (vida récords) además de realizar varias giras tocando en numerosos festivales nacionales e internacionales (Fest de les Arts, Fest Vida, Eurosonic, Port du Sud, primavera club ...). Tras 17 años en Barcelona, actualmente se encuentra viviendo en Canarias, donde desempeña su profesión como músico de sesión con artistas locales y del extranjero compaginando su gira de presentación de "Nostalgia Erótica", su álbum debut.

Entradas anticipadas

Este concierto, con entradas anticipadas en la web de Fábrica por diez euros, será la antesala, ahora sí, del cierre de la semana con una nueva entrega de las míticas Underground Jam Session de Fábrica La Isleta que a las 21.30 horas cuya apertura correrá a cargo de Ugo Arnoldo al piano, José Quintana al contrabajo y Rubén Bueno a la batería.

Y avanzando la próxima semana, el martes día 4, desde las 20.30 horas, 'Malditos martes' acoge «Solo Palique On Tour», un espectáculo para desatar el mejor humor. Con Kike Pérez como invitado especial, Gerson Ramos, Vasni Ramos, Diego Lupiánez y Javi Socorro son los protagonistas de «Solo Palique»: un podcast en directo que comenzó en agosto de 2022 en la sala La Bowie (La Laguna, Tenerife). En su show no falta el "toque gamberro con música en directo (por llamarlo de alguna forma) e improvisado"; como dicen ellos mismos, "somos la Lola Flores de los podcasts: "ni vocalizan, ni respetan el turno de palabra, pero no se los pierdan".Destaca cómo algunos de los clips del programa se han hecho enormemente populares hasta el punto de que los hashtags #solopalique o #labowie utilizados en la app TikTok han llegado a 1 millón de visualizaciones.

De otra, Andrea Hernández protagonizará la Talent Jam Session del miércoles y el jueves llegará con nueva entrega del Ciclo de Tributos, esta vez a U2 By Crossfire a cargo de John Brogan, voz y guitarra acústica; Conor Brogan, guitarra solista y voz; Gherardo Giannarelli, bajo; Volker Wallraff, teclados, y Jeremías Lobos, batería. El sábado llega el turno de «Gothic Rock Fest» con las bandas Panthyger, Speedmatics y Subresiduos al que seguirá un total cambio de estilo en Fábrica La Isleta, ya el domingo día 9, con el concierto de José Vera Bello Quinteto integrado en la programación del 32 Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas.

Todos los eventos relacionados se celebran en la nueva sede de Fábrica La Isleta ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, y que cuenta con fácil aparcamiento. Un centro de aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otra aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de todos estos eventos cuyas entradas ya están disponibles en la web de Fábrica La Isleta.