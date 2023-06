¿Qué estilo ha utilizado a la hora de elaborar los dibujos de la muestra Canarias, de la historia al presente en el Museo Elder?

Técnica mixta. Acuarelas, con tonos sepias y sanguina. Lápiz, grafito y plumilla.

¿Se acerca el resultado a sus trabajos más satíricos habituales que publica en revistas como El Jueves?

Para nada, no tienen nada que ver. Son dibujos realistas, históricos, técnicos y más cercanos a las ilustraciones científicas naturalistas y etnográficas.

¿Cuántos dibujos y de qué tamaños incluye la muestra en su totalidad?

Aún no lo sé. Pero yo entregué un total de 24 que el Museo Elder me encargó. Veremos cuántas se utilizarán para este proyecto.

¿Había realizado alguna colaboración de este tipo anteriormente?

Para museos o instituciones públicas, si, por supuesto, varias.

¿Qué le ha parecido la experiencia?

Maravillosa! Una oportunidad única, un regalo. Me puedo sentir más que afortunado. Eternamente agradecido al director del Elder, José Gilberto, y a las personas que le hablaron de mi. Ojalá volver a colaborar con ellos en un futuro no muy lejano.

¿Destacaría algunas ilustraciones de la muestra en particular?

Me gustó mucho volver a dibujar temas zoológicos y botánicos., Es un mundo lleno de matices y muy interesante.

¿Ha descubierto algo curioso o sorprendente de la Historia de Canarias que le haya llamado la atención?

Pues sinceramente, no, porque desde el mismísimo instante que desembarqué hace más de dos lustros en este espléndido archipiélago, para vivir junto a Carmen, me he sumergido en su historia, usos, costumbres y paisajes.

¿Cómo se va a producir esa interacción entre sus ilustraciones y los talleres, juegos didácticos o aplicaciones informáticas sobre distintos aspectos de las Islas que recoge la exposición?

Tampoco lo sé todavía. Eso sólo se desvelará mañana en la inauguración.

¿En qué trabajos se encuentra ocupado en estos momentos?

Aparte de los trabajos para prensa semanales, y los encargos particulares, estamos intentando llevar a buen término un recopilatorio de parte de mi obra, que publicarían unos compañeros de Tenerife. Toco madera para que podamos sacarlo este año, lo cual me haría muchísima ilusión. Ah! Y esperando poder colaborar en este diario.

¿Qué le parece el actual humor gráfico que se hace en España?

Mis compañeras y compañeros son de los mejores del mundo, orgulloso de sus trabajos. Lo triste es que cada vez hay menos diarios y revistas, menos espacio donde poder exponer su maestría. Y cada vez, también, peor pagados.

¿Ha descubierto nuevos autores que le hayan sorprendido gratamente?

Pues colaborando con Raquel Gu para ilustrar conjuntamente un libro que saldrá este año he descubierto que es aún mejor ilustradora y humorista de lo que ya lo era.