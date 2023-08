La Bella que rompe estereotipos

La actriz Halle Bailey rompió hace unos meses muchos prejuicios y estereotipos al encarnar a Ariel. Por primera vez, 'La Sirenita' ya no era como todos los niños y niñas la conocían a través de los dibujos animados. Ahora, esta sirena es una joven de color que ha roto barreras. Sin embargo, esta no ha sido la única princesa Disney que ha apostado por la inclusión y la diversidad últimamente. Aunque a menor escala, la actriz albina valenciana Patty Bonet representa a Bella en un musical que se está realizando en varios municipios y ciudades de España. Bella ya no es una chica morena, sino que ahora es una mujer ciega y albina.

Bonet agradece este tipo de proyectos inclusivos para romper con los estereotipos impuestos, ya que, en sus palabras, este musical permite que «los más pequeños abran los ojos y vean que puede haber Bellas muy diversas y todas son válidas». Reto complicado Sin embargo, la actriz y presentadora del sorteo de la ONCE, que se emite en TVE, reconoce que está siendo un reto bastante complicado. Durante el estreno, escuchó un comentario que le afectó. «Escuché decir a una niña del público: ‘Uy, si la Bella es morena’. Y sí, me afectó. Entré en mi oscuridad de pensar que estaba decepcionando a esa niña y que igual yo no tenía derecho a estar en ese escenario», lamenta. No obstante, el objetivo de este proyecto es cambiar este tipo de críticas. «Puede ser que les choque verme al principio, pero también puede ser que, al final de la obra, cambie su mirada», explica. Patty Bonet: "Quiero optar a personajes a los que mi albinismo no los defina" Unos días después del estreno, Bonet comprendió definitivamente la importancia de este tipo de musicales, que reflejan la diversidad. "Quizás en alguna plaza, haya una niña albina que vea que la Bella también puede ser como ella y que tiene oportunidades", reivindica la valenciana, quien sabe que "habrá días que los comentarios me afectarán más y, en otros bolos, no les daré tanta importancia". Romper con sus personajes Patty Bonet también aceptó este papel porque "La Bella y la Bestia" es su película preferida. Además, y como explicaba a Levante-EMV hace unas semanas, sus personajes en las películas siempre suelen estar caracterizados por el albinisimo. "Lucho por la normalización para que yo pueda optar a personajes en los que mi albinismo sea una característica más, pero que no sea lo que los define ni su conflicto principal", reivindica. Por eso, el papel de Bella es tan importante para la actriz. "Siempre me tocan personajes duros, que marcan estereotipos y me apetecía hacer este poirque es una princesa", recalca. No obstante, este no es el único proyecto en el que está trabajando la actriz albina durante estos meses de verano. Dirigir un documental Bonet ha dado un paso más y, tras cuatro años, vuelve a dirigir un documental con el apoyo de la asociación para la ayuda a personas con albinismo ALBA, que ha recibido una subvención europea. En el cortometraje, se refleja la importancia de este movimiento asociativo a través de varias entrevistas a jóvenes integrantes aprovechando que se encuentran inmersos en un campamento de verano en la localidad de Llíria. En él, no sólo colaboran adolescentes albinos, sino que también participan jóvenes sin albinismo para compartir experiencias e intercambiar conocimientos. Todas estas vivencias se recogerán en el documental, que saldrá a la luz el próximo 2024. ALBA es una asociación creada en Valencia que ayuda a personas con albinismo y que reúne a personas afectadas y sus familias, así como a profesionales interesados en esta condición genética, con el objetivo de que toda persona con albinismo pueda crecer, estudiar, trabajar y desarrollarse en una sociedad libre de intolerancias y mitos sobre esta condición genética. Bonet reivindica la importancia de este proyecto para "conocer, compartir sus experiencias y superar las adversidades dentro de un marco de inclusión social". Durante el rodaje, la valenciana reconoce que muchos jóvenes y familiares le cuestionaron algunas dudas respecto al albinismo. "Vienen padres que acaban de tener un niño albino.Te preguntan y les arrojas luz porque les explicas tus vivencias y comparten conocimientos", recalca. En este sentido, defiende la importancia de tener referentes para ver que son capaces de conseguir todo aquello que se propongan. A modo de ejemplo, la actriz les explicaba a las jóvenes que, al ponerse rímel,entraba menos luz a través de los ojos. "Para ellas, todo esto es un descubrimiento", recalca. Patty Bonet: "Quiero optar a personajes a los que mi albinismo no los defina" Por eso, la valenciana lo tiene claro. "Seguiré ayudando a todas las personas que estén en esta situación para que tengan los referentes que yo no tuve en mi momento", concluye.