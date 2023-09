Un EP de cinco cortes marca el estreno discográfico y el directo del pasado viernes, 22 de septiembre, en el Festival Boreal, su irrupción en los escenarios. ¿Cómo se les quedó el cuerpo tras la actuación? «Fue un primer concierto maravilloso. Estamos muy felices con cómo fue todo. Sentimos una acogida y una conexión con el público muy grande. El festival Boreal es un evento único donde la gente recibe las propuestas más dispares y desconocidas con los brazos abiertos y esto es genial para darte a conocer». Carlos detalla algo llamativo, aunque alejados estilísticamente de la idea del Boreal, fue cierta y potente la conexión, que este periodista anduvo por el concierto de estreno. La otra duda es cómo se traslada el disco a un directo limitado a tres músicos: «Nos ha resultado bastante natural llevarlo al directo porque el EP está grabado así, los tres tocando en directo como si estuviésemos en un ensayo. Es algo que teníamos claro cuando creamos las canciones, mantener la energía de como suena la banda en vivo y no sobreproducir el resultado». Ahora hay más cuestiones por delante. Si vives en Tenerife, hoy sábado mismo tienes la ocasión de ver a Nave Rota en directo en La Bowie de La Laguna a las 21:00 horas y con entradas a la venta en wegow.com.

Canarios en Baleares





Charlamos con DJ canarios que hacen la temporada

Llegamos al mítico final de temporada en Ibiza, las closing parties, que por allí sí que se nota el final del verano. Charlamos con dos DJ canarios que justo están terminando temporada en Baleares. B Soul lleva ya siete años haciendo el verano en Mallorca y DSua se estrena este año con Ibiza. Son los DJ currantes, los que cubren residencias de siete días a la semana siempre en el mismo local, no hablamos de los grandes nombres en carteles de clubes disparatadamente caros. ¿Cómo es la experiencia de pinchar siete días en semana en idéntica cabina? B Soul: «La gente de vacaciones tiene una energía diferente, es como pinchar un fin de año: vienen a divertirse, no a juzgar novedades. Pierdes un poco la noción del tiempo porque no hay diferencia entre un miércoles y un sábado, siempre está lleno». Dsua: «Es una experiencia muy intensa, no es lo mismo pinchar dos o tres días a la semana que hacerlo los siete. Lo bueno es que aquí no hay estrellas ni protagonistas».

Los dos tienen claro que debes establecer una rutina sana. «No es lo mismo trabajar la noche que vivir la noche. Por eso hay que mantener la cabeza fría y estar focus», afirma DSua. BSoul amplía: «Presto mucha atención a mi cuidado personal. Es fundamental cuidar al máximo tu higiene del sueño, hacer actividad física y alimentarte bien. Esto tan básico puede marcar la línea entre superar una temporada de ocho meses sin librar o fracasar en el intento».

Tanto de Ibiza como de Mallorca encuentran cosas buenas y malas. DSua destaca la cantidad de contactos y de experiencias, pero en el aspecto negativo señala: «Debes tener claro que la mayoría de la gente viene aquí a hacer dinero, no amigos». La parte mala de Mallorca para B Soul es de sobras conocida: el precio de la vivienda, «al punto de que en muchos trabajos se han quedado este año sin personal por no poder pagar los alquileres abusivos que hay». En la parte positiva destaca: «La gran variedad de sitios, ambiente y público, tocar para todo tipo de nacionalidades me hace crecer como artista y como persona enormemente». Termina la temporada y en breve los tendremos por Canarias descansando y dejándose caer con alguna sesión.