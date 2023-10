La Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, a través de su Departamento de Ediciones, ha sido distinguida con el segundo premio que le ha otorgado la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura del Gobierno de España en la categoría de Libros Mejor Editados en la modalidad de Facsímiles, por la edición del volumen Las Rosas de Hércules, Libro I, editado por la Casa-Museo Tomás Morales en el marco del pasado Centenario del poeta Tomás Morales.

El mencionado premio será recogido por Octavio Pineda, coordinador del Departamento de Ediciones del Cabildo grancanario, en el transcurso de un acto que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Madrid el próximo 5 de octubre en el marco de la 41º edición de la Feria Internacional del Libro (Liber 2023), que, promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, se ha consolidado como la primera muestra dedicada al libro en lengua española en Europa y como principal centro de negocio e intercambio profesional.

Según ha manifestado Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo, “este reconocimiento constituye un aval a una política editorial que nace hace cien años en el seno del Cabildo de Gran Canaria, y que además consolida la política editorial pública de un departamento transversal que tiene como objetivo entregar a la ciudadanía un patrimonio bibliográfico que permita comprender toda la cultura dedicada a Canarias y desde Canarias, desde las crónicas, textos de archivo, investigaciones literarias, premios de creación, etcétera”.

Este reconocimiento permitirá no solo una mayor difusión de la obra de Tomás Morales, sino también la exposición de la edición premiada en las próximas ferias internacionales de Fráncfort y Leipzig. En estas dos últimas ferias, la edición facsimilar de Las Rosas de Hércules formará parte de la exposición Best Book Design from all over the World (Libros Mejor Editados en el Mundo. Tras la muestra, el ejemplar quedará como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

Como se recordará, para conmemorar el Centenario del poeta Tomás Morales, el Cabildo grancanario editó, al cuidado de Nilo Palenzuela, escritor y catedrático de Literatura de la Universidad de La Laguna y gran conocedor de la obra de Tomás Morales, el facsímil de los dos tomos de Las Rosas de Hércules (I y II). La edición fue impulsada por la Casa-Museo Tomás Morales mientras la dirigía Guillermo Perdomo, en el marco de la línea de recuperación de libros emblemáticos del periodo modernista, que ya ha acometido otras ediciones facsimilares como los Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar (1908), del propio Tomás Morales; El Lino de los Sueños (1915) de Alonso Quesada o Líneas, de Manuel Reyes Brito, todas ellas verdaderas joyas del Modernismo canario.

La primera edición del tomo I de la obra cumbre de Tomás Morales se publicó póstumamente en 1922, mientras que el tomo II fue publicado al cuidado del propio poeta en 1919. Se trata de una de las ediciones más emblemáticas de la literatura contemporánea canaria, realizada con gran esmero y dedicación con portadas de Néstor Martín Fernández la Torre, viñetas de Néstor y Miguel Martín Fernández de la Torre, guardas de José Hurtado de Mendoza y retrato de Colacho Massieu.