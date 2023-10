La serie española 'Las noches de Tefía' obtuvo este martes uno de los premios Diversify, que reconocen cada año la diversidad en todas sus formas en las producciones televisivas. No es este el primer certamen que distingue a la producción de A3 Player. 'Las noches de Tefía' es finalista en cuatro categorías para los Premios Iris 2023, los premios de la Academia de Televisión de España, que se entregarán el 21 de noviembre próximo.

En esta ocasión 'Las noches de Tefía' se alzó como ganadora en la categoría de Representación de la Comunidad LGBTQIA+ en series, una de las siete que hay en estos premios, que se anuncian y entregan durante el Mipcom, el mayor mercado audiovisual del mundo, que se celebra esta semana en la ciudad francesa de Cannes.

'Las noches de Tefía' tenía como rivales también nominadas 'About Sasha', una serie francesa sobre una adolescente transgénero, y 'She loves to cook, and she loves to eat', que narra un amor lésbico en Japón, un país todavía muy tradicional y machista.

Ocho capítulos de horror

La producción premiada, que comenzó a emitirse en junio de este año en Atresplayer, es una serie de ocho capítulos que cuenta una historia de ficción a partir de la historia real de un campo de concentración construido por el régimen franquista en la isla de Fuerteventura, bajo el eufemismo de "Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía".

El campo de Tefía, que funcionó entre 1954 y 1966, sirvió para recluir a presos comunes y políticos pero también para la "reeducación" de homosexuales detenidos bajo la ley de vagos y maleantes, que estuvo en vigor durante buena parte del franquismo.

El premio "es el reconocimiento a un proyecto en el que se puso mucho cariño. Era una historia muy dura que queríamos contar", explicó Nacho Jiménez, director de Compras, Ventas y Distribución de Atresmedia.

"Como medio de comunicación, como plataforma, como televisión, tenemos la obligación de contar estas historias, de enseñar una situación que no debería repetirse jamás, pero que existió, lamentablemente", añadió.

Jiménez señaló que tenían "mucha fe en la serie", porque la producción "es de mucha calidad y es un tema que toca y que llega". Añadió que confía en que el premio recibido hoy en Cannes "nos ayude a darle mucha más visibilidad" a nivel internacional.