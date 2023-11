«Creo que cuando se dan situaciones de injusticia no se puede mirar hacia otro lado». Esta es la posición del músico y compositor de madre canaria y padre palestino, Said Muti. Su último trabajo que verá la luz el próximo miércoles 29 de noviembre, lleva por título Milenario Olivo y entra dentro de su filosofía de denuncia y reflexión sobre la realidad que le rodea. Esta canción, que compuso allá por 2009 cuando tenía 16 años, lleva desde entonces guardada en un cajón y, ahora, ve la luz para denunciar el sufrimiento del pueblo palestino bajo las bombas y el abuso del Estado de Israel.

«Hay que tomar partido, porque si no lo tomas, ya lo tomarán por ti. Es una obligación moral: usar el arte como un vehículo de sensibilización y para hacer llegar mensajes, que al final es nuestro trabajo», asegura Muti.

Junto con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, el músico ha grabado esta canción que busca recaudar fondos para ayudar a los refugiados palestinos. El proyecto musical cuenta con el apoyo y la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, la Comunidad Palestina en Canarias, presidida por Fátima Suleiman Afonso, y el proyecto solidario Barrios Orquestados.

Desde que terminó de grabar su último disco en junio, Muti se centró en sacar por fin este tema que tantos años llevaba escrito. «El proyecto se había quedado un poco parado y lo retomamos cuando terminé el disco. Casualmente, se ha dado toda esta cuestión de la invasión terrestre de Gaza y los bombardeos, se han unido esas realidades», explica haciendo referencia a la guerra entre Israel y Palestina que se inició el pasado 7 de octubre y que se ha cobrado ya la vida de 15.000 palestinos.

Lo que no ha sido casual, como indica Muti, es la elección de la fecha de lanzamiento: el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esta fecha fue elegida porque fue en ese día del año 1947 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 o «resolución de la partición», medida por la que el territorio palestino quedaba dividido en un Estado judío y un Estado árabe. Aun así, de los dos estados previstos, a día de hoy solo se ha creado uno de los dos: el Estado de Israel.

Cuando escribió la canción en 2009 y hasta día de hoy, Milenario Olivo no había encajado en ninguno de sus discos. Pero ahora, «se han unido varias realidades que ojalá no se hubiesen unido. Es un buen momento para sacar una canción y para solidarizarse con todo lo que está sucediendo», reivindica Muti. Y añade: «Cuando la compuse, coincidió con uno de los tantos ataques que ha habido en los últimos 70 años. Cuando eres adolescente, eres mucho más permeable, está uno más sensible ante ciertas realidades. Milenario Olivo fue conmigo durante bastante tiempo. Es una canción que habla de la capacidad de resistencia y resiliencia que tiene el pueblo palestino y de la injusticia que se está cometiendo en su territorio día tras día durante los últimos 70 años».

Grabar con orquesta

Esta ha sido la primera vez en su carrera que Muti ha grabado con una orquesta. «Es algo muy novedoso, no lo había hecho nunca. Además, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria es una de las orquestas punteras de España y de Europa, son un equipo de grandes profesionales», declara.

Cuando se le pregunta cuál ha sido el mayor reto de grabar con una orquesta de este nivel y en la que hay tantos músicos, Muti tiene claro que la mayor complicación «es poder encajar con ese lenguaje de la orquesta» al que no está acostumbrado. «Yo suelo interpretar las canciones con banda. Y en el momento en el que la canté y sentí la canción, la sentí muy propia», puntualiza.

Said Muti, nacido en Amán, comenzó su actividad musical en 2013 y, desde entonces, ha publicado trabajos como Corazones y Ceniceros (2013), De Tripas Rock 'N' Roll (2016) o Habitación 828 (2018).

Milenario Olivo y su respectivo videoclip se presentan mañana a las 10.00 horas en el Auditorio Kraus junto a su autor, Said Muti, el Concejal de Soildaridad, Turismo, Ciudad de Mar y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, la presidenta de la Comunidad Palestina en Canarias, Fátima Suleiman Afonso, y el director del Proyecto Educativo Solidario Barrios Orquestados, José Brito.