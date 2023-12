El musical El tiempo entre costuras aterriza en Canarias, donde permanecerá hasta el próximo 23 de diciembre. Será el público grancanario el que primero podrá disfrutar de esta adaptación del libro de María Dueñas, puesto que la producción ofrecerá seis funciones en el Teatro Cuyás desde el jueves y hasta el domingo. A partir del día 20 de este mes y hasta el 23 llegará al Teatro Leal de La Laguna con otros ocho pases. Esta propuesta está dirigida y coreografiada por Federico Barrios, quien asegura que el público «se va a sorprender» y destaca que se trata de una producción «100% española» con la que celebra la «nueva era del teatro musical español».

En este musical, la fama les precede, tanto a nivel de historia como por los trabajos previos que ha realizado el equipo técnico. ¿Eso les da un plus de responsabilidad?

Es más responsabilidad porque uno no se puede quedar en lo que ya hizo ni en el prestigio profesional que cada uno tiene. Debemos sorprender al público, y que reconozca la historia y se emocione. Se trata de ponerse continuamente a prueba, yo al menos lo siento así, que pongo siempre el cuerpo y el alma como si fuera el único y último proyecto profesional al que me enfrento.

¿Es por tanto la calidad uno de los fines de este musical?

Sí, ese es uno de los objetivos, tanto de Iván Macías, como de Beon Entertaiment, que ya tiene un sello distintivo y en el que la calidad va por encima de todo.

Usted habla de sorprender al público pero que al mismo tiempo reconozca la historia de El tiempo entre costuras. ¿Ha sido fácil trabajar contando con un libro y con una serie de televisión previas?

Uno tiene que sorprender a los lectores y a los espectadores de la serie. No tenemos que defraudar a ninguno pero realmente decidimos basarnos al 100% en el libro, más que en la serie. Es en el libro donde está la raíz de todo lo que creó María Dueñas, porque la serie hizo varios cambios en la adaptación y tiene un ritmo diferente. Es algo que también nos ocurrió con La historia interminable, donde nos basamos al 100% en el libro. Si tenemos que elegir uno de los dos siempre elegimos el libro.

Como director, ¿piensa más en el público que ya conoce la historia y como la va a ver reflejada en el escenario o aquel no tiene información previa?

Me gusta pensar más en el público naif, el que se deja sorprender por el hecho creativo, pero uno no puede quitar la atención del público que sí conoce la historia porque además será el más exigente y vendrá con una idea predeterminada, y, si ese público sale satisfecho, es el mejor halago. Es una historia muy extensa y tuvimos que reducirla a dos horas y media pero la gente que conoce la historia de Sira reconoce que está todo plasmado y que no falta nada. Eso para nosotros es una gran recompensa.

¿Cómo ha sido el trabajo con María Dueñas, quien ha participado activamente en el musical como asesora?

Es una persona encantadora. Es una mujer que habla muy poco pero que es muy dulce al comunicarse y está encantada desde los primos ensayos. Ella trabajó mano a mano con Iván Macías en el proceso de la composición y de la adaptación. Siempre se ha mostrado encantada y siempre contamos con su apoyo incondicional. Ella siente que su obra está viva a través del musical y que esta es otra manera de que su historia llegue al público. Durante el trabajo de adaptación, solo me dijo dos cosas muy simples, hechos concretos que hacían sumar a la historia. En definitiva Sira es parte de María Dueñas y está encantada con su personaje y cómo lo trasmitimos, cómo está en escena y con las canciones que interpreta.

Se trata de un musical muy exigente a nivel técnico. Con una carrera tan dilatada como la suya, ¿lo ha considerado un reto aún así?

A nivel técnico era un gran desafío porque la historia transcurre en Madrid, Tánger, Tetuán, Lisboa… Era muy variopinta toda la escenografía. El trabajo con Ricardo Sánchez Cuerda a nivel escenográfico fue muy intenso. También necesitábamos que la obra fuera muy dinámica, que los cambios fueran rápidos porque, como hay tanto que contar, necesitábamos que la narración fuera ágil pero que el público lo entendiera todo, el cambio de lugar y de tiempo. Fue un trabajo hasta el más mínimo detalle, también a nivel de vestuario, que fue muy complicado porque son muchos personajes y muy variados. Siria tiene 25 cambios de vestuario pero en las dos horas y media de función tan solo sale del escenario dos minutos y medio. De hecho, al comienzo de la obra empieza con varios cambios de vestuario sobrepuestos. Además, el musical se llama El tiempo entre costuras y eso significa que el vestuario adquiere una gran importancia porque tiene que reflejar una época.

Para ese trabajo tan fino han contado además con un nombre tan relevante en el mundo de la moda española como es Lorenzo Capriles.

Lorenzo Capriles se encargó del vestuario del personaje de Sira. Tiene una nave gigante en el centro de Madrid con una cantidad de vestuarios que es increíble para cualquier producción. Fue muy difícil elegir los vestuarios para Sira porque había mucho donde elegir, pero encontramos justo lo que precisábamos para cada escena. Marieta Calderón se encargó del resto del vestuario que acompaña a los demás personajes de la obra y eso también fue un trabajo increíble porque tuvo que manejar una gran cantidad de vestuarios, con más de 200 cambios para mujeres de época y militares españoles y alemanes. Ha ido a mercadillos en Madrid, Sevilla, Alemania… Encontrar todo eso puede considerarse una obra de teatro dentro del musical.

¿Como está recibiendo el público este musical por toda España?

El público está encantado. Generalmente la gente conoce la historia y su satisfacción se nota. La gente está pudiendo revivir la historia de Sira y estamos felices con el resultado porque vemos que hemos hecho un buen trabajo y que cada función llega al público y se emociona. Ese es el motivo del hecho creativo.