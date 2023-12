Su formación es eminentemente clásica, pero el pianista y compositor andaluz Iván Macías (1982) convierte en éxito todo lo que lee. Bach, Mozart o Falla suponen un pilar fundamental en su trayectoria, pero ello no le exime para reconocerse «fan total de Queen, de lo que tengo su discografía tres veces completas en tres ediciones distintas, o admirar a artistas como José María Cano y su trabajo en Mecano. «No hay música que no escuche y disfrute», confiesa el autor de la partitura musical de la superproducción El tiempo entre costuras que podrá disfrutarse por fin en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria del 7 al 10 de diciembre, y con posterioridad en Fuerteventura y Tenerife.

«En España estamos viviendo una revolución con el teatro musical comercial apoyados por el talento de los creativos nacionales y miramos con menos complejos a las grandes producciones que vienen de Broadway o el West Side, aunque queda mucho por hacer. Somos el tercer mercado de musicales del mundo, aunque nunca hayamos tenido títulos de gran formato de creación propia. Con Beon Entertainment hemos profesionalizado una industria de emociones y sentimientos», sostiene el también productor artístico y académico de las Artes Escénicas de España, Iván Macías, que condensó musicalmente en dos horas y media las 600 páginas del éxito literario escrito por María Dueñas. «Era casi imposible. Por ello opté por condensar la emoción que se siente leyendo El tiempo entre costuras e intentar transmitirla a través de la partitura. Nuestras emociones deben formar parte del juego que propone esta producción que ha sido todo un desafío», añade el músico y compositor onubense.

El autor condensó musicalmente en dos horas y media las 600 páginas del éxito literario

«Introducimos elementos contemporáneos pero que son respetuosos con la obra literaria, lo que es fascinante para los lectores que conocen el título. Con la partitura hemos sido capaces de trasladar al espectador a cada uno de los escenarios creados por María Dueñas en su novela, desde Madrid hasta Tánger o Tetuán, pasando por Lisboa. Se trata de un espectáculo que desprende elegancia y sofisticación».

Una adaptación

«No dejo de formular una adaptación de una interpretación de un texto», señala el pianista clásico de formación que ha sido premiado en más de 20 concursos nacionales e internacionales de interpretación pianística y en 2010 actuó como representante de la Unión Europea en la Exposición Universal de Shanghái.

«Respeto mucho la palabra y el concepto ‘interpretar’. Dueñas nos deja un legado con su novela y esa emoción que el lector vive cuando la lee la debemos llevar a la escena sin defraudarlo, porque un libro puede desvirtuarse al convertirlo en musical o en película cinematográfica. Cuando partimos del respeto a la obra original de un autor las cosas salen bien», sentencia Macías.

«Todo puede llegar a convertirse en una gran obra dramática de teatro musical. Cualquier nuevo proyecto es un nuevo reto. El tiempo entre costuras es una historia muy conocida por el gran público, una novela de mucho éxito que también contó con una adaptación televisiva que tuvo mucha aceptación y, ahora, un musical. Estar a la altura de una historia así no es fácil. Se trata de una partitura arriesgada, muy personal, con la que estoy realmente muy contento del resultado final».

Piano, estudio y partitura

«Son muchísimas las horas que paso delante del piano y delante del estudio intentando encontrar el discurso musical adecuado para cada proyecto. La lectura del libro es esencial, el intentar comprender y sentir el por qué un autor escribe de una manera determinada para intentar reflejar eso mismo en una partitura».

«Creo que el teatro musical es uno de los géneros donde un compositor puede sentirse más realizado, no en vano así ha ocurrido históricamente. Poder trabajar con orquestas tan diversas, con artistas increíbles, que además día a día interpretan una partitura en directo, con un público vivo, me parece increíble y fascinante. Evidentemente mi formación es mucho más amplia, pero el teatro musical es algo que me apasiona desde muy joven, y me siento realmente muy afortunado».

En El tiempo entre costuras que llega a Canarias y que podrá verse en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, el Palacio de Formación Congresos de Fuerteventura y el Teatro Leal de La Laguna, vuelve a trabajar con Félix Amador, que firma la adaptación literaria del libro de Dueñas, con el que formó también tándem en El Médico, ¿Quién mató a Sherlock Holmes? y en el próximo y esperado estreno de Los pilares de la tierra, inspirado en el best seller de 1989 del británico Ken Follett, que llegará en otoño de 2024 al Teatro EDP Gran Vía de Madrid.

Todo puede llegar a convertirse en una gran obra dramática de teatro musical», indica el compositor

«Para levantar este tipo de proyectos ‘top’ te tienes que unir a locos, a gente que desea saltar al vacío contigo. Existen muchos creativos que están dispuestos a embarcarse en nuevos proyectos y no en réplicas. No hemos conseguido apoyo público en España para la producción de teatro musical de gran formato», lamenta.

«Tenemos empresas maravillosas que hacen producciones increíbles de una altísima calidad, y luego tenemos alguna que ofrece gato por liebre, con alguna producción incluso al borde de la legalidad. Es algo que deberíamos controlar, porque en Broadway o el West-End esto es impensable. Nosotros desde Beon sin duda estamos apostando por el talento nacional, por crecer y porque la marca España y la de su talento sea bandera fuera de nuestras fronteras», señala el pianista que por formación y por deformación intenta ver «todo lo que hay en cartelera, no solo en Madrid, porque viajo habitualmente a Londres y New York. Allí veo todos los años los espectáculos nuevos, voy conocer creativos, actores, propuestas, estudiar y aprender».

No desea destacar un instante o escena concreta del musical porque aclara que le gusta mucho el conjunto. «Creo que es muy heterogénea dentro de una hermosa homogeneidad. Su sonoridad en conjunto me atrapa mucho y creo que sonoramente es muy fiel a la idea que tuvo María Dueñas cuando escribió esta maravillosa historia».