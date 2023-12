¿Recuerda cuál fue su primera reacción cuando le propusieron musicalizar El tiempo entre costuras?

Inicialmente, me sorprendió mucho la propuesta pero, cuando el compositor de la partitura musical, Iván Macías, me expuso la seriedad y la solidez con que pensaban abordar el proyecto, tuve claro que la iniciativa valdría la pena.

¿Cuáles fueron los desafíos principales de su participación en el proceso creativo?

Mi preocupación fundamental se centraba en la forma en que la trama de la novela sería adaptada a este nuevo lenguaje musical y escénico. Pero realmente no tuve la necesidad de implicarme demasiado, porque el encargado del libreto, Félix Amador, hizo un trabajo espléndido de síntesis dramática, ajustando el contenido argumental sin que sobrara ni faltara nada.

¿Le preocupaba que, tras el eco de la serie, el musical corriera el riesgo de ser una versión de una versión del libro?

No, porque desde el principio todos tuvimos claro que nuestra fuente era el libro, no la serie. Y en el libro, directamente, se han basado tanto el compositor como el libretista, el escenógrafo, los diseñadores de vestuario… Por tanto, desde el comienzo tuve claro que el musical no sería heredero de la producción audiovisual, sino de la obra literaria.

¿En qué aspectos respira la esencia de la novela en la obra musical?

En todo, pero en versión reducida: están las principales tramas, los principales personajes, todos los escenarios… El espectáculo musical ha condensado todo, pero no ha omitido nada.

¿Cuál es su parte favorita de esta nueva adaptación?

Muchos momentos, pero quizá me quedo con las escenas de la pensión de Candelaria, que desatan aplausos apasionados por todas partes. Aunque hay otros números fantásticos, como los de Madrid, Tetuán, Tánger, Lisboa… Pero si tuviera que elegir uno que estuviera un poco por encima del resto, para mí, sería escena.

¿Cómo son esos más de 295 cambios de vestuario en escena?

Me parece un trabajo titánico, tanto por parte de los creadores de vestuario como por los artistas y los profesionales que les ayudan en estos cambios. Sin duda, destacaría el imponente trabajo de Lorenzo Caprile y Marietta Calderón como diseñadores, lo cual es una muestra más de la magnífica calidad del musical, que no ha escatimado esfuerzos de ningún tipo.

Por otra parte, tras vender 10 millones de libros en todo el mundo, el pasado verano estrenó Los artistas: primeros trazos, una serie original de 10 capítulos. ¿Por qué quiso debutar en este territorio y cómo fue la experiencia?

Me gusta mucho implicarme en proyectos diferentes, y ese último ha sido muy ilusionante. La experiencia resultó estupenda, ya que me permitió trabajar con otros creadores por tratarse de una labor de equipo, no un trabajo tan solitario como la literatura.

Supongo que el "método" que aplica en el campo de la literatura se vio sometido a muchas otras variables y coyunturas en el terreno audiovisual, ¿cómo se desenvolvió en el proceso?

Exacto porque, como decía, escribir un libro implica una actividad solitaria, pero en este tipo de trabajos hay múltiples elementos externos con los que colaborar y a tener en cuenta, desde los guionistas a los productores o los criterios de la plataforma. Pero yo soy una persona bastante flexible, así que no me resultó difícil reubicarme en cada fase del proceso. Además, tenía la experiencia de haber colaborado también en las adaptaciones a televisión de mis novelas El tiempo entre costuras y La Templanza, por lo que el medio audiovisual no me era ajeno.

La serie se inspira en la tradición española de la picaresca traída al siglo XXI, con mucho más humor del que acostumbra en sus novelas. ¿Por qué ese giro estilístico?

Me apetecía hacer algo distinto, distanciado de mi literatura. Era un reto, y disfruté mucho haciéndolo.

Tras estas experiencias transformadoras en el teatro y en el audiovisual, a lo que se sumaba su trabajo como docente, ¿la literatura sigue siendo su territorio predilecto?

La docencia la abandoné hace años porque, en retrospectiva, me habría sido imposible compatibilizar tantas actividades. Ahora me centro únicamente en proyectos creativos y, dentro de ellos, sí, la literatura es mi prioridad y mi mejor terreno.

¿En qué próximos proyectos planea embarcarse?

Tengo entre manos la escritura de una nueva novela y también una nueva adaptación a serie de El tiempo entre costuras, que será el planteamiento de otra serie basada en otra idea original mía… No me falta trabajo ni ilusiones, afortunadamente.