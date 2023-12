El GranCa Live Fest calienta motores para su tercera edición, que se celebrará los días 5 y 6 de julio de 2024 en el Estadio de Gran Canaria, y para ello, anuncia la ampliación del cartel de los artistas que estarán presentes en la próxima edición. A los ya anunciados Maná y Christian Nodal, la productora newEvent ha confirmado la presencia también de los cantantes puertorriqueños Mora y Kany García, del colombiano Juanes, Jhayco, Álvaro de Luna, Estopa, Melendi, Cruz Cafuné, Nia Correia y Pedro Pastor.

Los abonos para asistir los dos días del festival y las entradas para un sólo día ya se pueden adquirir a través de la página web entradas.com o desde la propia web del GranCa Live Fest (gclivefest.es).

Recientemente galardonado como el Mejor Festival de Canarias en los premios Clickers de Los 40 en Canarias y nominado hasta en cinco categorías a los premios Iberian Music Awards (al Mejor Festival, Mejor Programa Cultural, Mejor Contribución a la Sostenibilidad, Mejor Fotografía, y Mejor Vídeo), el GranCa Live Fest apuesta en esta edición por seguir convirtiéndose en un reclamo mundial y en un referente musical para los amantes de la música latina y para los mejores artistas nacionales e internacionales.

En este sentido, en 2024 el GranCa Live Fest contará con los mexicanos Maná, quiénes desde 1986 han hecho vibrar a varias generaciones éxito tras éxito con temas como 'Rayando el sol', 'Vivir sin Aire' o el también número uno 'Oye mi Amor'. Junto a ellos, también estará en el Festival el cantante mexicano, Christian Jesús González Nodal, conocido como Christian Nodal, que llegará al GranCa Live Fest 2024 tras haber hecho historia al ser el primer artista mexicano en abarrotar el WiZink Center (Madrid), el tercer recinto más importante del mundo en el panorama musical.

Como novedad, newEvent ha anunciado que en esta edición del Granca Live Fest actuará el cantante y compositor puertorriquense Mora, que está causando sensación en todo el mundo, gracias a éxitos como 'La inocente', 'Volando remix', '512' o 'Una vez'.

La mejor música internacional continuará sonando en el GranCa Live Fest 2024 con el colombiano Juanes, autor de 'La camisa negra' o 'Es por ti' o 'A Dios le pido', que hará un recorrido por los temas de su último trabajo 'Vida cotidiana' (2023), sin olvidar sus temas más emblemáticos.

El talento canario vuelve a estar presente un año más en este festival, y lo hace con fuerza y con la actuación del rapero canario Cruz Cafuné, que presentará su tercer trabajo 'Me muevo con Dios', un disco que ha logrado colocarse en el cuarto álbum español más escuchado en Spotify, con más de 3,68 millones de reproducciones en un solo día, y que cuenta con las colaboraciones de Miky Woodz, Boj, Kris Floyd, o Quevedo, entre muchos otros. Durante su directo no faltarán temas como 'Mucho perro', 'Me muevo con Dios', 'Sangre y fe', o 'Cuenta conmigo'.

También formará parte del cartel de este año la cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de seis premios Latin Grammy Awards, quién no pudo estar en la pasada edición. En esta ocasión, sus fieles seguidores podrán disfrutar en directo de temas tan potentes como 'Confieso', 'Hoy ya me voy' o 'Te lo agradezco'.

De Puerto Rico llegará también al escenario del Granca Live Fest 2024 José Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhay Cortez o Jhayco. Este cantante, compositor y productor musical, que ha colaborado como Bad Bunny y Ozuna, deleitará a los asistentes con temas tan conocidos como 'Dakiti', 'Holanda', 'Corazón roto' o 'Ex-Special'.

El asturiano Melendi, cuya gira '20 años sin noticias' ha sido todo un éxito en el panorama musical nacional, interpretará parte del repertorio de sus primeros discos e incluirá canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años y que le han convertido en un icono de la música española como 'Tu jardín con enanitos', 'Un violinista en tu tejado', o 'La promesa'.

Quedan muchas novedades

El dúo de Cornellá de Llobregat, José y David Muñoz, más conocidos como Estopa, traerán al GranCa Live Fest la gira de su 25 aniversario como banda, además de presentar su último disco 'Estopía', una cita fundamental para los amantes del pop y de la rumba catalana.

La música de autor tendrá también su hueco en esta edición de la mano del cantante sevillano Álvaro de Luna, autor de 'Juramento eterno de sal', 'Todo contigo' o 'Levantaremos al sol', que presentará en esta edición su último trabajo 'Uno', con el que ha girado por países como Italia, Argentina, México o Colombia.

El cantautor madrileño Pedro Pastor, quién se ha convertido en un referente musical gracias a sus letras socialmente comprometidas y críticas, en las que aúna el folk, el hip hop y otros estilos musicales volverá a las islas para estar en esta edición del Granca Live Fest, y compartir con el público los temas de su último álbum 'Vueltas'.

También estará sobre el escenario de esta edición la ganadora de Operación Triunfo 2020, Nia Correia, que presentará su segundo disco 'PaloSanto', en el que colabora con artistas como Antonio Carmona, María Peláe, Rocco Hunt, Lennis Rodríguez o Nyno Varga.

"Estas son solo algunas de las grandes estrellas musicales que actuarán en la próxima edición del Granca Live Fest, pero aún quedan muchas novedades y cabezas de cartel por desvelar", han señalado desde newEvent, productora organizadora de uno de los mayores festivales de música latina del mundo.

