Ángel Martín: «El trabajo interno comienza al recibir el alta hospitalaria»

Para algunos, la imagen de un cóctel exprés de dos minutos con noticias diarias. Para otros, un humorista que les sana el alma. Ángel Martín visitará este sábado el Auditorio Alfredo Kraus para abordar un monólogo humorístico sobre cómo un brote psicótico le cambió la vida.

¿Cómo se gestionan tantos cambios en un periodo tan corto de tiempo? Desde un alta psiquiátrica en 2017 hasta llenar el Wizink Center el año pasado.

Lo de remontar tienes que tomártelo como una cuestión de vida o muerte. No tiene más. Tienes que convertir en una prioridad el remontar y entender que va a haber momentos donde las ganas de rendirse van a ser muy grandes porque no vas a ver ningún tipo de resultado. Toca entender que una remontada, después de ciertas cosas, es una especie de carrera muy a largo plazo. Hay que ponerle mucha calma, mucha paciencia y entender que habrá momentos donde querrás rendirte y tirarlo todo, pero no puedes hacerlo.

¿Cómo se rearma uno después de esta experiencia?

Imagino que cada uno tendrá su forma de hacerlo. Mi proceso ha sido largo, pero la manera más sencilla de explicarlo o entenderlo creo que simplemente yo me di por muerto y ya está. O sea, di por muerto a la persona que había estado construyendo durante 40 años y me centré en construir una persona completamente nueva sin plantearme por qué algunas cosas que antes me hacían sentir ya no me provocaban lo mismo. Entonces, fui creando una persona nueva.

Cuando sale del psiquiátrico, ¿qué es lo siguiente que ocurre?

Llegas a un sitio muy oscuro. O sea, lo siguiente que ocurre es que empieza el infierno. Cuando sales del hospital la gente cree que estás bien y en realidad es cuando peor estás.

¿Queda mucho trabajo por hacer después de un alta hospitalaria?

Bueno, no es que quede mucho trabajo, es que queda todo. O sea, durante el ingreso no haces ningún tipo de trabajo, cero. Durante el ingreso lo único que sucede es que... te metes en medicación hasta decir basta, para tratar de regular el cerebro y sales medicado. Realmente el trabajo empieza cuando sales del hospital.

Ángel Martín. / lp/dlp

El informativo matinal surge en un contexto de pandemia.

Sí, pero no fue por eso por lo que surge el informativo. Lo ideé con la intención de ahorrarle tiempo a la gente. Hubo un día en el que yo me di cuenta de que llevaba dos horas echando un vistazo a los periódicos y las noticias. Y las noticias eran la misma compartida en todos los medios, pero cada uno con su línea editorial. Entonces decidí crear un vídeo donde la gente le decía "Oye, si te acabas de despertar y quieres saber qué es lo que ha pasado: es esto".

Su monólogo 'Punto para los Locos', ha tenido una acogida brutal en todo el país. Este fin de semana visitará Gran Canaria y Tenerife y ya está todo vendido. ¿Se esperaba este éxito?

Bueno, muy agradecido por lo que sucede. De repente entiendes el valor de la comunidad y comprendes que cuando te dedicas a la comunicación, al entretenimiento, a la comedia, las cosas funcionan única y exclusivamente porque la gente decide apoyarte en los proyectos en los que te embarcas. Y bueno, pues es muy bonito cuando de repente vas a una ciudad y te encuentras con que todas las localidades están agotadas. Es una gratitud extrema.

El éxito no lo abruma.

Bueno, al final lo de tener mucho éxito o poco éxito es que es una valoración personal de cada uno. Lo que para uno es tener mucho éxito, para otro no lo es. El éxito es llenar un teatro, aunque para otros el éxito es poder estar en calma un lunes en casa con su perro.

Repercusión sería más adecuado. Debido a su exposición en redes sociales le llegan muchos testimonios diferentes.

La gente que comparte sus comentarios conmigo. Es muy difícil que eso te desborde en el mal sentido, porque generalmente cuando haces proyectos con intención de echar un cable y de que desconectes un rato y te lo pases bien piensas que ojalá sirva. No desahucias a nadie, ¿sabes lo que quiero decir? Los mensajes que recibes probablemente sean demoledores, pero lo que siento es una sensación de gratitud constante.

Ahora dice que este es tu primer monólogo, ¿por qué?

Porque es el primero que escribo con una intención real detrás de él, más allá de la risa. Hasta ahora los monólogos los entendía como que tienes que juntar suficiente material durante una hora y quince para que la gente se ría. No importa tanto si hay un hilo conductor o hay una intención detrás de esto. Mi intención es que salgas de ahí con la sensación de que tienes dos o tres reflexiones que quizás no te habías planteado.

¿Por qué cree que la gente acude a Internet para entenderse a sí misma?

Sobre todo no suele buscar lo que le sucede, sino la confirmación de lo que cree que le sucede. Si supiéramos buscar, estaría bien porque lo harías de forma objetiva. Te voy a poner un ejemplo muy idiota, pero que va a servir para entendernos. Tú no buscas por qué te duele la cabeza. Generalmente, lo que buscas es: "¿El dolor de cabeza puede ser cáncer?". Lo que buscas es que te confirmen tu miedo. Aprende a escucharte tú, saber buscar, saber organizar las palabras para hacer las preguntas correctas y tener sentido común tú contigo mismo. Y aprende a preguntarle a los demás también.

¿No es un poco complicado en la sociedad hiperconectada en la que vivimos? ¿Cree que pueden apagarse todos los estímulos de nuestro alrededor?

Tengo la fortuna de haber nacido en un mundo donde no existía Internet. Por eso puedo comparar y valorar las cosas que son difíciles. Yo no soy de las personas que consideran que Internet es el demonio, creo que la tecnología es fascinante cuando la utilizas bien. Solo que creo que no debes permitir que eso se convierta en tu vida. Pertenezco a una generación donde vivimos cosas que eran un poco más interesantes. Para mí no es complicado. No sé cómo será para alguien que haya nacido en el 2000, por ejemplo.

¿Qué opina de los coaches que dan manuales de hábitos a seguir?

Me preguntas por Llados Fitness.

Por el estereotipo de coach al que él representa.

Entiendo la disciplina detrás de lo que cuenta y el tipo de persona a la que está dirigido ese mensaje. La gente también tiene que aprender a escuchar. Al final lo que te están diciendo ese tipo de coaches es que para cambiar ciertas cosas vas a necesitar, te guste o no, una disciplina. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin disciplina es mucho más complicado que ciertas cosas sucedan. Yo suelo ver a mucha gente que tiene muchos vídeos, manda muchos mensajes y tiene muchas formas de comunicar relacionadas con el crecimiento personal y creo que cada uno tiene muy claro el público al que va destinado. Si no eres el público al que están destinando ese mensaje, entiendo que pueda chocar.

¿Cree que hay una guía de cómo estar bien?

Sí que la debe haber. Hay cosas que son objetivamente indiscutibles y ayudan a estar bien. La idea de que si haces deporte, te alimentas bien y eres coherente con tu forma de pensar y actuar, vas a estar mejor que si no haces deporte, no sabes comer y eres incoherente con tu forma de pensar y actuar, por ejemplo. Si para eso te tienes que levantar a una hora o tienes que comer en un momento concreto, eso ya no lo sé. Si te rodeas de gente que es una mierda, probablemente tu vida vaya a ser peor que si te rodeas de gente que te quiere. Sí que creo que hay pautas y patrones que te acercan un poco más a estar mejor.

¿Cómo aplica la disciplina a usted mismo?

Tengo una disciplina de deporte muy estricta para mí. Mis mañanas son muy disciplinadas porque todos los días tengo que estar subiendo a las siete y media el informativo a las redes. A su vez tengo una disciplina en el deporte y con la alimentación, no soy un salvaje. Quiero decir, si un día me quiero comer una hamburguesa me la como, pero sé lo que estoy comiendo. Soy muy coherente con lo que quiero construir, con el tipo de persona que quiere ser. Si quieres llegar a los 80 palos teniendo la sensación de que vas a poder cargar las bolsas de la compra sin romperte la espalda... No estoy diciendo que hacer deporte te vaya a llevar sí o sí a ese estado, pero es más fácil que llegues en mejor estado a una edad adulta que si no te cuidas absolutamente nada.

Como persona que trata el tema de la salud mental a diario, ¿percibe carencias en los medios de comunicación al informar?

No lo sé, porque mi vida no está dedicada a ver qué es lo que está sucediendo con la salud mental. Yo soy un tío al que le ha pasado una cosa y tengo un podcast donde hablo con gente que ha vivido situaciones muy jodidas para que cuenten cómo lo hacen ellos, por si alguien te sirve. Creo que hay mucho titular, pero poco interés en profundizar un poco más en las cosas. Lo que buscan es un titular que sea llamativo, más allá de si luego el contenido es interesante. Buscas que el clip que compartes en redes sea bonito y super rápido y dinámico y con la duración que te genere más clicks, en lugar de que lo que estás diciendo sea realmente algo de interés para todo el mundo.

El cómico Ángel Martín / lp/dlp

Algo que hace es humanizar los testimonios.

Trato de normalizar lo que ha pasado. Por ejemplo, acabo de tener una conversación con alguien que tuvo una hija que nació muerta. Es un tema del que nadie habla, porque es como muy tabú. Al hablar con ellos descubres que hay una serie de carencias. Quizá lo que falta es, y me estoy atreviendo un poco porque no es asunto mío, más gente de la calle hablando de lo que les ha pasado y cómo lo han gestionado ellos, en vez de gente que no ha vivido estas situaciones diciéndote lo que tienes que hacer. Pero esto es una opinión personal, en la que puedo estar muy equivocado, porque estoy hablando sin haberlo pensado al detalle. Quizás yo daría más testimonios de gente que lo haya vivido y cómo lo hacen para superarlo, en vez de gente que ha leído muchos libros y te dice lo que tienes que hacer.