La décima edición del Monopol Music Festival importa el neofolk coruñés de Carlos Ares

El artista emergente Carlos Ares testea el directo de su álbum debut Peregrino sobre las tablas del Espacio Miller. Su estilo folk-pop con ecos acústicos desborda lo alternativo y apunta a consolidarse musicalmente en la escena nacional.

Carlos Ares y su banda / lp/dlp

El evento, que cumple una década animando la escena cultural de Las Palmas de Gran Canaria, desvela su cartel con la participación de Carlos Ares y el cantante urbano Oddliquor como cabecillas. Entre ambos componen dos de los grandes talentos que actuarán en la décima edición del MMF (Monopol Music Festival), que se celebrará entre el tres y el siete de abril con la colaboración de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria e ICDC Cultural. Participan también el conjunto The Crab Apples, el artista canario Fajardo, US, Ale Acosta DJ Set y el cantante tinerfeño Svarez, que esta semana estrenaba su segundo EP, factor+50.

Svarez / lp/dlp

El Mmf, que se convirtió en el primer festival que fusionaba bandas y artistas de la escena alternativa con la proyección de cine documental musical, cumple diez ediciones realizadas, siendo actualmente el único festival de esta categoría en el Archipiélago. Por él han pasado figuras como León Benavente, Niño de Elche, El Guincho, Rufus T. Firefly, Julieta Venegas, Nacho Vegas, Israel Fernández, Carlos Sadness, Zahara, Bejo, María Arnal & Marcel Bagés, Delafé o Alizzz, entre más de 60 artistas de alto nivel.

En 2024, los espacios se abren para que la música y el cine documental musical hable de nuevo. En esta ocasión, el miércoles tres de abril arranca el festival con una inédita listening party, ronda de preguntas y respuestas incluida, en Lambada Records Bar -c/ Joaquín Costa, 5-, con un artista canario aún por desvelar. Una iniciativa que pretende dignificar y ritualizar de nuevo el escuchar música en un entorno social, acercando al artista y su proceso creativo a su público. Continúa el Mmf 2024 el jueves cuatro de abril en el Cine del Museo Elder, con las proyecciones de Esta Ambición Desmedida de C. Tangana y dos capítulos del documental Norte, Sur, Este y Oeste, del canario Adrián León Arocha. El viernes cinco de abril la música de Svarez, The Crab Apples y US resonará en el Castillo de Mata en un evento muy especial creado con la colaboración de Lambada.

Records, que trascenderá lo meramente musical. Y para cerrar la edición, Fajardo, Carlos Ares, Oddliquor y Ale Acosta DJ Set pondrán el colofón final en el Espacio Miller de Las Palmas de Gran Canaria el sábado seis de abril. Cuatro grandes jornadas de cultura concentradas para dar muestra y visibilizar las manifestaciones más actuales y vanguardistas del panorama regional y nacional. Las entradas se encuentran ya a la venta en monopolmusicfestival.com, con la colaboración de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria e Icdc Cultural.

Carlos Ares

"El futuro hecho presente de la música nacional", según le cataloga la organización del festival. Con un talento prodigioso, es quizá el productor más innovador de los últimos años. Carlos Ares, tras 12 años trabajando como productor y ha colaborando con nombres como Paula Cendejas, Deva, Khotton, Luna Ki o Marc Seguí, en febrero sacó su primer LP, Peregrino. Un proyecto de una estética naturalista, que presenta una textura sonora difícil de etiquetar, en la que se fusionan elementos del pop, el neofolk y la electrónica. “Yo siempre lo reduzco todo a música alternativa, porque es una categoría tan amplia que te permite un gran espacio para evolucionar. Es como decir: ‘Eres todo. Eres música. Si te gusta, disfrútala y, si no, escucha otra cosa’”. En directo lleva un set de siete músicos con importante presencia de mujeres, que conforma el que podría ser ya el mejor directo de España en la música alternativa. Modernidad honesta, con los códigos del lenguaje actual, pero con una calidad que está fuera de lo común.

Oddliquor

Oddliquor es el ídolo en la sombra de los artistas urbanos más admirados. Domina las barras tanto como canta, y es otro caso de productor que un día decidió dejar atrás la timidez para incendiar los escenarios. Sus canciones, llenas de sonidos experimentales y creativos, van desde el R&B a la electrónica, pasando por el dancehall y el trap. Y su finísimo gusto y estilo de producción oscila en la onda de artistas como Partynextdoor o Timbaland. Como productor, ha trabajado con nombres como Nathy Peluso, Cruz Cafuné, Marc Seguí, Paula Cendejas, Judeline, Natalia Lacunza, Alba Reche y Pol Granch, entre otros. En la península sus conciertos se cuentan por llenazos y su energía en las tablas en demoledora a la par que muy emotiva por su sensibilidad artística.

Fajardo

Fajardo es un mago, y él lo sabe. Pocos artistas canarios solo con la ayuda de su voz y una guitarra logran emocionar a quienes lo ven en vivo como Fajardo. Un terremoto emocional que sale siempre triunfante, unas composiciones siempre desafiando toda creatividad pero a la vez llegando al corazón del más despistado del lugar. Fajardo es también un símbolo de la resistencia de la música minoritaria, pero también alguien del cual nuestra escena puede y debe presumir como un referente en la plenitud de sus facultades artísticas.

The Crab Apples

The Crab Apples es una banda de Barcelona formada por Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo). En 2014 editaron su disco debut, Right Here (Discmedi, 2014), que fue seguido por el EP, Hello Stranger (Discmedi, 2016) y una gira que les llevó a tocar junto a grandes bandas como The Beach Boys, Nada Surf, Sidonie y L.A. En 2018 presentaron su segundo largo, A Drastic Mistake (Hidden Track, 2018) y un año más tarde llegó el EP, More Mistakes, acompañado de una extensa gira por toda la geografía española con actuaciones en festivales como Sonorama, Primavera Sound o Vida Festival. Carla Gimeno es sin duda una de las voces más especiales y emotivas que ha dado la música en nuestro país.

Svarez

La eclosión de la música urbana es un hecho innegable En Canarias destaca de sobremanera la aparición de Svarez (Tenerife,1998), que mezcla rap y soul de un modo muy original, con sus toques dancehall, reggaeton y trap. La quinta de Dawaira, Bejo, Highkili, Cruz Cafuné, Quevedo y Abhir será recordada en la historia de nuestra música, y Svarez es querido y admirado por todos ellos.

Ale Acosta Dj Set

El compositor conejero Alejandro Acosta Morales es un productor, miembro fundador de Mojo Project y del proyecto Fuel Fandango, junto con Cristina Manjón, Nita. En su currículum consta como productor de artistas como Enrique Morente, Buika, Muchachito, Juancho Marqués, Chambao, Rayden y ha compuesto bandas sonoras para series como Arde Madrid y Toy Boy. Sin duda una de las mentes musicales más importantes que ha dado la música canaria, que ahora comienza andadura en solitario tras un éxito mundial con Fuel Fandango.

Us

Vienen a conformar la representación de la música electrónica cuidada del festival. Con un ojo puesto en la pista de baile y otro en la producción de melodías memorables, la banda tiene una sensibilidad muy afín a The Blaze o Fred Again, y forman ya parte de un fenómeno social en la generación Z de la isla. También son grandes agitadores de la escena cultural canaria, organizando múltiples jams y pequeños festivales de electrónica.