Shakira, la loba que da portazo al pasado en ‘Las mujeres ya no lloran’

'Las mujeres ya no lloran' Shakira Sony-BMG Ace-Pop ★★★

La Shakira que factura monetizando aquello que más daño le hace queda atrás en su nuevo álbum, al menos en parte: ‘Las mujeres ya no lloran’ es, como ella ha afirmado, un disco conceptual, pero en dos tiempos muy diferenciados. Los temas ya conocidos, siete, se amontan en su segunda mitad, y la primera, la más fresca, la presenta mirando (por fin) hacia adelante, repartiendo juego lúdico y libidinoso, saltando de género en género a partir de un anclaje disco-pop y dejando un rastro de estribillos para bailar sin malas vibras.

Shakira no se aparta demasiado de sus contornos de siempre, el reguetón está ahí como un color más, y hasta hay un par de canciones dominadas por las guitarras, ese instrumento que a veces parece al borde de la cancelación. De hecho, es el pop bailable, con ecos noventeros incluso, el acento más remarcable, empezando con el pieza de apertura, la más fulminante del paquete, ‘Puntería’, dueto con Cardi B, donde ‘Shaki’ nos deja claro que en la ecuación de sus zozobras íntimas ya no hay lugar, ni tiempo, ni ganas para las guerras con su ex Piqué: “tus bíceps me ponen a cien / a ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo / hasta mi punto G”, canta sin cortarse, aireando sus renovadas alegrías de alcoba y rematando la rima con una risotada traviesa.

En esa onda pop ‘clubber’ está la nueva entente con Bizarrap en ‘La fuerte’, con fuerte base electrónica, y más allá, ‘Cohete’, otro número goloso y un nuevo festín sensual, con guitarra ‘funky’ y metáforas galácticas. Pero el trayecto del álbum ofrece algunos volantazos, y ahí está el giro al regional mexicano de ‘(Entre paréntesis)’, cita con el tejano Grupo Frontera con aspecto de jugada táctica a cuenta del subidón popular de ese género en el mercado norteamericano.

Mensaje de despedida

Es agradable recuperar a la Shakira pop más atemporal, con acordes acústicos, de ‘Tiempo sin verte’, mientras que en su registro rock, ‘Como dónde y cuándo’, luce más aparatosa y vulgar. La pista reguetonera, ‘Nassau’, trae una clave ambiental atractiva y asfalta el terreno para ‘Última’, baladita sin más, donde la miga la pone el mensaje de despedida a Piqué entre cavilaciones apaciguadoras tipo “se nos perdió el amor a mitad de camino” y “lo que nos pasó, ya pasó”.

A partir de la novena pista (‘Te felicito’), el material ya es conocido y nos trae a la Shakira enfurecida de 2022-23. En realidad, ‘Las mujeres ya no lloran’ viene a ser, narrativamente, un doble epé, reflejo de sendos estados anímicos. Por suerte, para ella y para el mundo, el reproche y el veneno quedan ya en el furgón de cola, y manda esa imagen de la portada donde las lágrimas se transforman en diamantes, sustentada en un cancionero que, sin ser impecable, bien puede estirar la buena racha de esta veterana en un paisaje tan cambiante como el del ‘mainstream’ pop.