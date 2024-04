El joven Peter Parker se nos hace mayor

La grandiosa primera etapa arácnida desarrollada porEl joven Peter Parker se nos hace mayor o llega a la segunda mitad de 1965 con un brillo especial. Como podemos ver en el sexto tomo que la Biblioteca Marvel dedica al hombre araña, el trabajo conjunto de ambos creadores había conducido a la cabecera del trepamuros hacia el éxito absoluto gracias a una infalible fórmula que combina las intensas aventuras del joven superhéroe con grandes dosis de humor y otros asuntos domésticos que traen a Peter Parker de cabeza. Y por si todo esto fuera poco, el adolescente enmascarado camina de forma imparable hacia la madurez, lo que trastocará su ya de por sí complicada vida.

El paso del instituto a la universidad de Parker es uno de los eventos a destacar dentro de este volumen, pero su graduación queda en un segundo plano ante la avalancha de acontecimientos que están por llegar, empezando con su primer baile de trajes. La historia que abre este tomo, formado por cinco entregas mensuales (The Amazing Spiderman #25-29) y el segundo Anual de la colección, arranca con la aparición del inventor Spencer Smythe y su robot diseñado para cazar arañas. El odio que J. J. Jameson siente por Spiderman le lleva a ponerse a los mandos del artilugio, con el que acaba atrapando a Spidey, que se ve obligado a salir de su traje para no ser descubierto. Al volver a casa a por su uniforme de repuesto, lo halla en manos de su tía May. La solución (y aquí vienen las risas): alquilar un disfraz de Hombre Araña. Los líos de esta genial historia se completan con la primerísima aparición –de forma parcial– de un personaje fundamental en la futura vida de nuestro héroe: Mary Jane Watson.

En los siguientes números, y dejando a un lado los sentimientos encontrados a los que Parker debe hacer frente respecto a Liz Allan y Betty Brant, Spiderman se las tendrá que ver con la ambición y maldad de nuevo (el Señor del Crimen, el Hombre Ígneo) y viejos enemigos (Duende Verde, Escorpión). Otra historia destacada se encuentra en el citado segundo anual, en la que da comienzo, por obra y gracia de Ditko, la relación entre Spiderman y Dr. Extraño que tantos buenos ratos nos ofrecerá más adelante.

En cuanto al cuarto tomo de Los Vengadores de la Biblioteca Marvel, lo forman seis números de la serie (The Avengers #19-24), en los que Lee y Don Heck continúan las aventuras y disputas internas de la nueva formación del grupo liderado por el Capitán América –que acaba abandonando la formación–, Ojo de Halcón, Mercurio y la Bruja Escarlata. Los enfrentamientos contra Kang y el Mandarín ponen la mejor nota de este volumen. Por su parte, la nueva entrega de Iron Man, también la cuarta, la forman 10 entregas de Tales of suspense (#67-76) que nos muestran la cada vez más preocupante debilidad del corazón de Tony Stark. Durante los últimos números del volumen, Gene Colan –alias Adam Austin–, sustituye a Heck a los lápices, quien para despedirse nos regala la presentación del Hombre de Titanio, un nuevo y poderoso enemigo del cabeza de lata procedente de la Unión Soviética.