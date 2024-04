'Proyecto calima': el fotolibro sobre las estampas distópicas que deja el polvo en suspensión

La calima llegó con fuerza en febrero de 2020 al Archipiélago como si quisiera preparar a su población para el virus que estaba a punto de parar tantas vidas: el polvo en suspensión que venía del Sáhara, que hizo que el aire fuera casi irrespirable durante dos días y que obligó a cerrar aeropuertos, también llevó al uso de la mascarilla, complemento que, un mes después, ya era parte del día a día de los canarios y de gran parte de la población mundial.

En este contexto de paisajes anaranjados, el periodista canario especializado en cambio climático Eduardo Robaina, se decidió, cámara en mano, a fotografiar las estampas que este fenómeno atmosférico estaba dejando en Gran Canaria.

Así, sin saberlo, estaba comenzando un proyecto que, años después, culminaría en Proyecto calima, fotolibro que recoge una selección de imágenes realizadas durante distintos episodios de calima y que explica las consecuencias -tanto negativas como positivas-, los orígenes y la evolución de esta particularidad meteorológica que, hasta hace poco, era casi una desconocida en la Península.

De la mano de la editorial libros.com, el pasado lunes vio la luz una campaña de crowdfunding (o micromecenazgo) que, a lo largo de 31 días, busca llegar al mínimo de 6.000 euros para que esta iniciativa se pueda materializar. Los interesados e interesadas pueden hacer una reserva previa del libro que llegará a sus manos tras la culminación de la campaña y la posterior edición del libro.

La calima en febrero de 2021. / Eduardo Robaina

«En Canarias siempre ha habido calima. Yo empecé a fotografiarla en febrero de 2020, cuando hubo esa calima tan gorda que coincidió con los carnavales de Las Palmas, que se cancelaron varios días. Desde ahí a la actualidad, siempre que ha habido calima, he intentado salir a la calle y fotografiarla. He intentado hacerlo de una manera artística, para intentar que no sea siempre la misma foto», explica Robaina haciendo alusión a los comienzos del proyecto.

Gracias a un hilo de Twitter que tuvo cierta relevancia, sus fotografías llegaron a libros.com y comenzaron las conversaciones para llevar al papel las imágenes. «Es una editorial que tiene la particularidad de que primero reservas el libro a través de la campaña de crowdfunding y, una vez se consigue el objetivo mínimo, se elabora el libro», explica el periodista.

Esto permitirá que el libro sea, además, de gran actualidad, ya que Robaina tiene pensado salir a hacer nuevas fotografías en esta semana en la que la calima volverá a quedar suspendida en los aires del Archipiélago.

Traspasa fronteras

Una de las principales motivaciones que impulsa este proyecto es el hecho de que la calima ya no es un fenómeno aislado de las Islas Canarias: también la sienten en la Península y en otros países de Europa. Al indagar sobre el tema, Robaina detectó «un vacío de información general, más allá de los periódicos», una asuencia de «libros o publicaciones más reposadas».

Por ello, Proyecto calima fusiona sus fotografías con su parte más periodística: «Es un fenómeno poco conocido, por lo que en el libro quiero profundizar desde la base, desde dónde se forma la calima y por qué a explicar por qué hay ahora más episodios que hace cinco años», explica.

Robaina también quiere ahondar en las consecuencias de este fenómeno atmosférico, «tanto en las negativas -sobre todo, en el ámbito de la salud- como en los aspectos positivos, ya que hay estudios que hablan de que puede servir para el campo, para enriquecer el suelo con ese polvo en suspensión», puntualiza el periodista que busca «que la gente sepa que es la calima, que sepa sobre este fenómeno más allá de las fotos».

Informar sobre el cambio climático

A Robaina, originario de Gran Canaria, la especialización en periodismo climático le llegó -como muchas de las cosas buenas de la vida- sin buscarlo, por pura casualidad. Desde la cooperativa MásPúblico, a la que pertenece el medio La Marea, que desde 2013 tiene una sección especializada en cambio climático, se decidió en 2019 que solo una sección que abordara este tema se quedaba corta.

Imagen del futuro fotolibro 'Proyecto calima'. / Eduardo Robaina

En una época en la que las manifestaciones por el clima empezaron a cobrar protagonismo y el nombre de Greta Thunberg comenzó a resonar, surgió Climática, un medio especializado en clima y biodiversidad del que Robaina es hoy coordinador. «Me gustó porque es un tema en el que no había mucha especialización, había una especie de nicho. En 2020, me surge la oportunidad de ser el coordinador y, hasta entonces, me encargo de coordinar el medio, tanto en la web diaria, como el magazine anual y la Uni Climática, que es una escuela de verano», explica el periodista canario.

En palabras del autor de Proyecto calima, el cambio climático es un tema que «cada vez interes a más gente», como lo prueba que el interés y la preocupación haya crecido en los últimos años, tanto en la sociedad en general como en el ámbito político. «Ahora lo que hace falta dar un pasito más para que la preocupación se transforme en hechos. En los medios de comunicación cada vez hay más interés, quizá por una cuestión de negocio, porque el tema cada vez vende más, pero bueno, todo suma. Lo importante es que se informe de manera rigurosa», concluye Robaina.